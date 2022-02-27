73 409 88
Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской области, близ села Чупаховка, стоят брошенные российскими военными танки Т-80 4-й танковой дивизии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
"Сумская область, с. Чупаховка, покинутые оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+80 Шимус
показать весь комментарий27.02.2022 15:12
+39 Olexandr Ivashura
показать весь комментарий27.02.2022 15:15
+35 Sasha Gritsevich
показать весь комментарий27.02.2022 15:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Перед границею не можуть відмовитися, бо розтріляють
А тут границю перейшли, техніку і амуніцію покинули, переділись в цивільне і Перечикають десь
Зате живі залишуться
Як є підійти до своїх і розхерячити прямою наводкоюз різних сторін. Поки здогадаються що то наші можна дуже багато русні положить
Удачи вам всем, Латвия болеет за вас.
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Нехай тікають додому і сіють руками зерна, а не кишенями!
НЕДІЛЯ, 27 ЛЮТОГО 2022, 13:58
5
На прохання президента України Володимира Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Tages-Anzeiger".
Зазначається, що мета переговорів - припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.
Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.
Т-80 - 42, Т-80У - 46
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/27/7326499/
на ці гроші придбаемо щось розумніше
путін проводить мілітаризацію України! Збільшує кількість воєнної техніки в Україні.
Казав, що США і Європа постачають зброю, а тут сам подогнав ніштяков.
. .
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.