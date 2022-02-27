Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области. ФОТОрепортаж

В Сумской области, близ села Чупаховка, стоят брошенные российскими военными танки Т-80 4-й танковой дивизии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

"Сумская область, с. Чупаховка, покинутые оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии", - говорится в сообщении.







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