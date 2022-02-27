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Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области, близ села Чупаховка, стоят брошенные российскими военными танки Т-80 4-й танковой дивизии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

"Сумская область, с. Чупаховка, покинутые оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии", - говорится в сообщении.

Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области 01
Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области 02
Оставленные оккупантами танки Т-80 4-й танковой дивизии в Сумской области 03

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Топ комментарии
+80
затрофеить перекрасить и в бой за Украину
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27.02.2022 15:12
+39
Пицдец. такої війни ще не було в історії людства. Кидають танки і бродять посадками і селами шукаючи жратву, пальне або як здатися.. Худоба тупорила.
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27.02.2022 15:15
+35
наші козаки покрошили колону русні з позначкою V https://youtu.be/YkOVXJi62pY
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27.02.2022 15:13
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бляха в колхоз ..луку *********
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27.02.2022 15:12 Ответить
Ну так російськи вояки Не дураки все таки гинути за цього карлика

Перед границею не можуть відмовитися, бо розтріляють
А тут границю перейшли, техніку і амуніцію покинули, переділись в цивільне і Перечикають десь

Зате живі залишуться
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27.02.2022 15:52 Ответить
та ні, підуть у поліцію, попросять солярки
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27.02.2022 21:58 Ответить
затрофеить перекрасить и в бой за Украину
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27.02.2022 15:12 Ответить
в ******** війні роль танка, практично, ніяка....вартість танка 1 лям$, можна купити фуру джавелінів
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27.02.2022 15:15 Ответить
Можна буде використовувати як прикриття у разы контрнаступу. Кацапи по них стріляти не будуть, бо ніби ж свої їдуть.
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27.02.2022 15:22 Ответить
Та зовсім ніяка... колону кацапських гівно тигрів та мтлб може роз.. ти легко, або ту ж бмп.
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27.02.2022 15:24 Ответить
Главно не забыть хорошо продезинфецировать...после руских свинособак...
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27.02.2022 15:17 Ответить
Навіщо?
Як є підійти до своїх і розхерячити прямою наводкоюз різних сторін. Поки здогадаються що то наші можна дуже багато русні положить
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27.02.2022 19:32 Ответить
Трембіти ляді злякались ?
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27.02.2022 15:12 Ответить
На них дрист напав
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27.02.2022 15:13 Ответить
Палива скончилась
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27.02.2022 15:13 Ответить
Так, газова турбіна швидко пожирає пальне
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27.02.2022 15:56 Ответить
Забирайте!
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27.02.2022 15:12 Ответить
Для наших ремзаводів роботи валом буде
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27.02.2022 15:12 Ответить
думаю, після перемоги захід переозброїть Україні своїм коштом та своєю зброєю
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27.02.2022 15:14 Ответить
Після війни у нас з'являється мажори, які зробили свої статки на продажі кацапської техніки на металобрухт
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27.02.2022 15:26 Ответить
цигани шумною толпою вже з бесарабії туди кочують ..... )
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27.02.2022 15:12 Ответить
Наші цигани молодці, знають свою справу:
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27.02.2022 15:20 Ответить
ну да. це саме по цій темі й написав, для тих хто в курсі )) для решти - підказка. дякую ))
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27.02.2022 15:23 Ответить
А может за жратву выменяли
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27.02.2022 15:46 Ответить
циганота, вона така..
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27.02.2022 23:52 Ответить
Поміняєм на байрактари, танк на сьогодні віджив вже себе
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27.02.2022 15:13 Ответить
Знаєш я з тобою згоден. В майбутньому нам треба більш бацрактарів а ніж танків
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27.02.2022 15:15 Ответить
В майбутньому нам потрібні "нептуни", "сапсани" і ппо, щоб можна було знищувати окупанта, як тільки вони заїдуть/залетять/запливуть через наш кордон. Бо ці танкові дуже дорого обходяться нашій інфраструктурі
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27.02.2022 15:30 Ответить
Даже хваленые российские Калибры никакого толку в этой войне за 4 дня не принесли. Соответственно и с Нептунов похожая же эффективность. Можно что-то где-то подбить. Но войну этим оружием не выиграешь.
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27.02.2022 16:58 Ответить
Нептун - протикорабельний комплекс. Декілька таких дивізіонів, і кацапи забудуть, що в них є чорноморський та азовский флот
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27.02.2022 20:41 Ответить
наші козаки покрошили колону русні з позначкою V https://youtu.be/YkOVXJi62pY
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27.02.2022 15:13 Ответить
Гарна новина, дякую, друже.
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27.02.2022 15:22 Ответить
Внимание. Посмотрите конец этого видео, там мужик, который снимал это видео, вроде нарвался на засевших в сторонке кацапов с буквой "V", а не на бойцов ВСУ??? Время с 3:23 по конец ролика. Он незаметил это, или я ошибаюсь? Если не всех "V" добили там еще, предупреждайте ВСУ быть осторожными.

Удачи вам всем, Латвия болеет за вас.
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27.02.2022 15:55 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы на каналы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. Пусть кацапы видят правду, как у них нет потерь !
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:13 Ответить
це добрий знак що простий солдат ворога відмовляється від хижих намірів.
Нехай тікають додому і сіють руками зерна, а не кишенями!
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27.02.2022 15:13 Ответить
Закінчуються дураки, щоб здихати в Україні.
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27.02.2022 15:14 Ответить
Не поділяю Вашого оптимізму, нажаль. Скоріше, москалі вкотре явили свою бздливість. А це - трохи інше.
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27.02.2022 15:45 Ответить
Головне що кидають зброю і перестають воювати
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27.02.2022 17:17 Ответить
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27.02.2022 15:15 Ответить
Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві
НЕДІЛЯ, 27 ЛЮТОГО 2022, 13:58

5



На прохання президента України Володимира Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Tages-Anzeiger".

Зазначається, що мета переговорів - припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.

Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.
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27.02.2022 15:15 Ответить
припинення вогню?чи перегрупування рашистських військ
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27.02.2022 15:37 Ответить
Плюс снабжение ГСМ и БК!
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27.02.2022 17:21 Ответить
І паралельно постачання Україні 100500 джавелінів зі стінгерами. Там на горі коаще знають що робити. Проте, вже ******* намаганнями рашки забовтати питання переговорами. Тотальні санкції, крах економіки рашки, а тоді можна і поговорити.
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27.02.2022 22:50 Ответить
А в это врямя они плотину захватили, Мариуполь окружают и к Энергодару подошли!
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27.02.2022 22:53 Ответить
І шо? Хтось припиняв бойові дії? Що заважає ВСУ? Тільки те, що пріорітет номер один оборона столиці.
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27.02.2022 23:04 Ответить
Пицдец. такої війни ще не було в історії людства. Кидають танки і бродять посадками і селами шукаючи жратву, пальне або як здатися.. Худоба тупорила.
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27.02.2022 15:15 Ответить
Бабка дай яйко, хлеба...
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27.02.2022 15:26 Ответить
1 танк это 30 тонн чермета. Если по 7 грн за кг, то 210000 гривен.
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27.02.2022 15:15 Ответить
Боевая масса, т
Т-80 - 42, Т-80У - 46
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27.02.2022 15:25 Ответить
****.за три дня так упала цена на чермет... понаехали тут...
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27.02.2022 15:28 Ответить
Зачем........ Он готов к использованию, ну подумаешь, цели поменялись.
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27.02.2022 15:44 Ответить
46 т)
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27.02.2022 15:44 Ответить
..приймають тільки з екіпажами!!! Так щи заробити у Вас шансів ніяких нема. Зашкварите... тоді й розраховуйте..)))
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27.02.2022 16:09 Ответить
⚡️ Испания закрывает небо для российских самолётов.
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27.02.2022 15:15 Ответить
Будут летать в Никарагуа по периметру.
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27.02.2022 15:45 Ответить
єти танки теперь жовто-блакитни
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27.02.2022 15:15 Ответить
это цыгане наверно пригнали !
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27.02.2022 15:15 Ответить
Соляра закінчилась
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27.02.2022 15:18 Ответить
там керосин это т80 у него турбовальный мотор вместо дизеля. как у абрамса. очень прожорливый. посему и закончилась
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27.02.2022 15:23 Ответить
Колись замолоду мені пояснювали що двигун Т-80 за відсутності належного палива може жерти навіть нафту (( не буду істиною у останній інстанції бо вивчав т-64 , але не думаю що він розрахований лише на керосин ((
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27.02.2022 17:07 Ответить
да, он считается многотопливным. но основным видом для него является авиатопливо
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27.02.2022 17:17 Ответить
Металобрухтом комбінати будуть забезпечені на 10 років наперед.
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27.02.2022 15:16 Ответить
Не знаю що і думати. Можливо фейк. Але від цього можна чекати чого завгодно.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/27/7326499/
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27.02.2022 15:18 Ответить
Брехня...
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27.02.2022 15:21 Ответить
В телезі поточнили, що перемовини з білорусами, аби тарган відмовився від наступу.
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27.02.2022 15:26 Ответить
МІСЦЕВІ, ТАК ПІДПАЛІТЬ ЦІ ТАНКИ, АБИ МОСКАЛІ НЕ МОГЛИ ВІДТЯГНУТИ ЇХ НА РЕМОНТ. СОЛЯРИ В ЛЮК І ВПЕРЕД!
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27.02.2022 15:18 Ответить
Там боєкомплект рване
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27.02.2022 15:42 Ответить
він просто факелом вигорить
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27.02.2022 15:58 Ответить
треба вирити яму, закопати а потім продати в африку.
на ці гроші придбаемо щось розумніше
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27.02.2022 15:19 Ответить
Візьмемо в нашу армію, щоб воювати на них.

путін проводить мілітаризацію України! Збільшує кількість воєнної техніки в Україні.

Казав, що США і Європа постачають зброю, а тут сам подогнав ніштяков.
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27.02.2022 15:21 Ответить
... і лісапєта поруч припаркований))))
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27.02.2022 15:21 Ответить
Нравится-не нравится ,ватный танк ломается ...
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27.02.2022 15:22 Ответить
Я міркую, що можна вмовити сябрів воювати за нас (коли прийдуть), а ми їх від бацьки сховаєм. Якщо ні - вони вже знають, що з ними буде.
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27.02.2022 15:22 Ответить
Циган ще не бачили?
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27.02.2022 15:23 Ответить
Україна . Скупщики металобрухту після війни .
. .
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27.02.2022 15:23 Ответить
кацапня визнала , шо це блатные кантемировцы, масквічі короче..
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27.02.2022 15:31 Ответить
так їх ЗСУ вже забрали? Чи вони там стоять, поки росіяни не заберуть на РФ?
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27.02.2022 15:33 Ответить
Онги тоже читают новости о полном конфузе в Украине потому и решили: ну его нах
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27.02.2022 15:34 Ответить
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 15:35 Ответить
Вояки поняли - что их обманули, и - дали дёру. Другие оккупанты это не поняли до своей смерти.
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27.02.2022 15:42 Ответить
Ціхо! Йде природній відбір (Ч. Дарвін).
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27.02.2022 15:53 Ответить
на них поїдем на Крим
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27.02.2022 15:47 Ответить
Зеленський! Де трофейні команди?
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27.02.2022 15:56 Ответить
У них даже мангала на башне нет,а джавелины у нас есть.
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27.02.2022 16:02 Ответить
Паника это хорошо. Значит лапоть сцыт.
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27.02.2022 16:08 Ответить
У одного "капот " открыли))Аккумуляторы уже на приемке?
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27.02.2022 16:36 Ответить
Селяне за пару дне все разберут и растащат по домам...не останеться и следа.
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27.02.2022 17:46 Ответить
Т80 класний танк треба брати.
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27.02.2022 22:58 Ответить
Бл ну я не могу с кацапни. Со времён ВОВ прошло 80 лет, а эти дебилы до сих пор пытаются танками воевать...они воюют ещё по методичкам Жукова. Им не сообщил какой сейчас год, и что танки это гробы,которые в бою живут максимум 5 минут.
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27.02.2022 23:18 Ответить
 
 