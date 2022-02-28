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"Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая", – ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вооруженные силы Украины отбили город Волноваха в Донецкой области от нападения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в фейсбуке.

"Волноваха наша. Но ситуация в городе крайне тяжелая. Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже гатят. Местные говорят, летит такое тяжелое, что оставляет воронки в три - пять метров."

Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", - сообщила она.

Также она сообщила, что у людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах, но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.

Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая, – ОГА 01

По ее словам, больница также пострадала: "Рашисты попали в здание лор отделения".

К работе готова и ГСЧС, но опять-таки выехать не может.

"Город практически заблокирован российскими военными – сволочами-набродом-ихтамнетами-гореть-им-в-аду!

Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные все сидят по подвалам", - сообщила Игнатченко.

Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая, – ОГА 02

"Сколько погибших, у меня пока нет информации", - добавила она.

Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая, – ОГА 03
Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая, – ОГА 04
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Топ комментарии
+23
парни спасибо
восстановим
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27.02.2022 15:24
+18
⚡Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку продукты питания для граждан Украины, стоящих в очередях в пункте пропуска на границе с Молдовой.
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27.02.2022 15:26
+15
Волноваха ,ви Герої.
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27.02.2022 15:27
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С любовью от путлєра.
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27.02.2022 15:24 Ответить
Держитесь . Подкрепление будет . Слава УКРАИНЕ !!!
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28.02.2022 05:23 Ответить
парни спасибо
восстановим
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27.02.2022 15:24 Ответить
Восстанавливать будут эти рукожопы заблудившиеся
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27.02.2022 15:30 Ответить
⚡Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку продукты питания для граждан Украины, стоящих в очередях в пункте пропуска на границе с Молдовой.
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27.02.2022 15:26 Ответить
Волноваха ,ви Герої.
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27.02.2022 15:27 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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27.02.2022 15:32 Ответить
"Асвабадітелі"...

Посіяли вітер - пожнуть бурю!
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27.02.2022 15:34 Ответить
Воронеж и Пенза ждут нас
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27.02.2022 15:40 Ответить
Але спочатку - Хабаровськ!
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27.02.2022 15:44 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:25 Ответить
зачем тинькофу ждать утра понедельника, он ужо подсуетился и выставил бакс с вечера за 153 деревянных.
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28.02.2022 01:47 Ответить
Если наша,,,разве нет корридора эвакуации или хотя бы доставки необходимого?
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28.02.2022 01:01 Ответить
путінський коридор - Іловайськ
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28.02.2022 01:11 Ответить
как ты туда по этому коридору поедешь, если по городу гатят артилерией? Приехать и умереть?
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28.02.2022 01:11 Ответить
Воїни і патріоти визволяють, а мер куп'янська напевно створює нову республіку, фюрер під боком… він себе , як казав рахує, як мінімум культурною спадщиною. Я окуєваю..
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28.02.2022 01:16 Ответить
Банки стали продавать доллар по 150 рублей - Яндекс

2 часа назад - » валюту США предлагают купить по 150 рублей

Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими - у них снова девяностые и зарплата в 200-300 баксов. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит. ******* вынесут вперёд ногами.
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28.02.2022 01:42 Ответить
Тинькоф продаёт баксы по 153
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28.02.2022 01:44 Ответить
Чекаємо аж за 100 рублів будуть давати в морду!
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28.02.2022 02:05 Ответить
Вот, что странно..на цензоре все время победы!кацапы разбиты кругом!!!везде видео...а они ***** не снимают и уже на 4 день возле Киева!
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28.02.2022 01:54 Ответить
Якщо ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!! Весь розумний Світ з Вами!
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28.02.2022 03:39 Ответить
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28.02.2022 03:46 Ответить
монолог в VK солдата ВС РФ с передовой в Украине

https://www.youtube.com


"по ним луплять чвкашники від нєгра до індуса"-Я думала Луценко про цього воїна придумав байку, а це справжній рашист
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28.02.2022 05:15 Ответить
 
 