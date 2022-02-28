"Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая", – ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вооруженные силы Украины отбили город Волноваха в Донецкой области от нападения российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в фейсбуке.
"Волноваха наша. Но ситуация в городе крайне тяжелая. Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже гатят. Местные говорят, летит такое тяжелое, что оставляет воронки в три - пять метров."
Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", - сообщила она.
Также она сообщила, что у людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах, но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.
По ее словам, больница также пострадала: "Рашисты попали в здание лор отделения".
К работе готова и ГСЧС, но опять-таки выехать не может.
"Город практически заблокирован российскими военными – сволочами-набродом-ихтамнетами-гореть-им-в-аду!
Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные все сидят по подвалам", - сообщила Игнатченко.
"Сколько погибших, у меня пока нет информации", - добавила она.
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Посіяли вітер - пожнуть бурю!
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Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими - у них снова девяностые и зарплата в 200-300 баксов. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит. ******* вынесут вперёд ногами.
Слава Нації!!! Весь розумний Світ з Вами!
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"по ним луплять чвкашники від нєгра до індуса"-Я думала Луценко про цього воїна придумав байку, а це справжній рашист