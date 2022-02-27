Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов в районе Прилук.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.
Рота уничтожена вместе с личным составом.
Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.
Топ комментарии
+72 Oresta Bartka
показать весь комментарий27.02.2022 15:51
+52 Сергей Иванов 5059218f
показать весь комментарий27.02.2022 15:51
+49 Kristobal Juan
показать весь комментарий27.02.2022 15:52
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Пожалуйста, подождите...
А що воно їм дасть що зайду у столицю де Бендерівці вже навіть муравї.... "увідєть Кієв і умєрєть" ?
они даже в киеве не поймут куда поехать
Це мені розказали, але де то сталося казати не захотіли. Ваєнная тайна-бль!
Коло села ішла кацапська колона. Наші вояки то розфігачили,
але прилетів кацапський гвинтокрил і почав їх обстрілювати.
Наші швиденько відступили лісами-ярами. Місцеві селяни почекали, коли все заспокоїться,
і прийшли поживитися. Коротше, в перевернутій вантажівці знайшли купу стрілецької зброї
і кожен двір взяв собі потроху - хто скільки міг донести. Ну так, про всяк випадок, щоб добро не пропадало.
А ще відкрутили два великі кулемети, та і гранати... Нехай собі буде.
Якесь стерво заклало в ментуру. Під вечір приїхали менти конфісковувати зброю.
Село дружно збунтувалося, ментам дали писти, відібрали їхні автомати, і прогнали нафіг.
Війна же ж, треба чимось воювати.
Потім приїхав розумний мент, поговорили і вирішили на тому,
що полійцейські автомати і два товсті кулемети віддали,
а все інше може віддадуть після війни. Гранати лишили собі: "Вам государство видайот, а нам нє видайот!"
Село на відшибі, не так вже й далеко від кордону, то може й ту зброю не віддадуть ніколи і може вона буде узаконена.
Не поширюйте. Бо це заразне і кожне село схоче бути фортецею, бо хоче жити...
Я понимаю , что важны крупные города, но неужели всем насрать на этих людей, иам женщины беременные ,детки малолетние,это наши украинские люди! Или мы уже отдали юг и с нами будет как с Донбасом.
В Новой Каховки лапти уже сказали что вы наши вы россия так, что любите нас иначе расстрел.
Хто знає - скільки їх в московській роті?
Думаю поетому ***** сейчас готовит подляну с переговорами чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы для удержания уже захваченных городов и ударить с новой силой. Запомните, росийская армия выигрывала не на поле боя а благодаря подлости и обману.
прям как ленин делает...
харьков..
объявление усср
где то в сирии это помогало против птрк что ли
не помню
ужас, сколько еще у них там танков
если их до киева все ждут
то что в киеве вдруг все вымрут и не будут их обстреливать что ли?))
идиотизм
но, все невероятные Победы нашей доблестной Украинской Армии - может испортить сцыкло зеленский, который согласился на переговоры с ****** ..
кабаеву нужна передышка и прекращение огня для перегруппировки..
зеленский, ты для кабаева ничто, оно тебя за человека не считало и рассчитывало тебя грохнуть сразу после взятия Киева..
ты это ПОМНИШЬ, а?
а теперь оно просит перемирия?
*****, только полная капитуляция, подписанная в кремле может устроить украинский народ..
если зеленский пойдет на переговоры, это может обелить кабаева для мировой общественности..