РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17999 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
73 401 91
война (46847) Генштаб ВС (4291) Прилуки (37) Черниговщина (1343)

Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов в районе Прилук.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.

Рота уничтожена вместе с личным составом.

Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.

Читайте также: На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА

Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 01
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 02
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 03
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 04
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+72
Сільські, воєнні будні.
Це мені розказали, але де то сталося казати не захотіли. Ваєнная тайна-бль!

Коло села ішла кацапська колона. Наші вояки то розфігачили,
але прилетів кацапський гвинтокрил і почав їх обстрілювати.
Наші швиденько відступили лісами-ярами. Місцеві селяни почекали, коли все заспокоїться,
і прийшли поживитися. Коротше, в перевернутій вантажівці знайшли купу стрілецької зброї
і кожен двір взяв собі потроху - хто скільки міг донести. Ну так, про всяк випадок, щоб добро не пропадало.
А ще відкрутили два великі кулемети, та і гранати... Нехай собі буде.
Якесь стерво заклало в ментуру. Під вечір приїхали менти конфісковувати зброю.
Село дружно збунтувалося, ментам дали писти, відібрали їхні автомати, і прогнали нафіг.
Війна же ж, треба чимось воювати.
Потім приїхав розумний мент, поговорили і вирішили на тому,
що полійцейські автомати і два товсті кулемети віддали,
а все інше може віддадуть після війни. Гранати лишили собі: "Вам государство видайот, а нам нє видайот!"
Село на відшибі, не так вже й далеко від кордону, то може й ту зброю не віддадуть ніколи і може вона буде узаконена.

Не поширюйте. Бо це заразне і кожне село схоче бути фортецею, бо хоче жити...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51
+52
с любовью УКРАИНА
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51
+49
И буква V уже тоже отвалилась в Буче
показать весь комментарий
27.02.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Z - закончились,Ю не успевают рисовать, шлюк уже с опозначениями
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
И буква V уже тоже отвалилась в Буче
показать весь комментарий
27.02.2022 15:52 Ответить
z v... азбука стран вероятного противника.Не по православному Путин воює. Як би гордо дивились танки з буквою Ж.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:00 Ответить
Букву Ж намалюют на броневичке, посадят в него ***** и отправят в Украину вещать о бендеровцах
показать весь комментарий
27.02.2022 16:07 Ответить
V - Вейшнорія
показать весь комментарий
27.02.2022 16:08 Ответить
Та не тільки Z закончилась,а і V
показать весь комментарий
27.02.2022 16:38 Ответить
с любовью УКРАИНА
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
⚡️ В Буче будто собирают женщин и детей в автобусы для эвакуации в Киев. На самом деле это делают кафиры, они хотят прикрыться людьми как живым щитом и за их спинами войти в столицу, - представитель МВД Украины А.Геращенко.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
Усі вже знають.
А що воно їм дасть що зайду у столицю де Бендерівці вже навіть муравї.... "увідєть Кієв і умєрєть" ?
показать весь комментарий
28.02.2022 07:49 Ответить
Это ж надо быть таким *******, В Прилуки ротой полезть.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
можно подумать они тут местность знают))
они даже в киеве не поймут куда поехать
показать весь комментарий
27.02.2022 16:27 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
Сільські, воєнні будні.
Це мені розказали, але де то сталося казати не захотіли. Ваєнная тайна-бль!

Коло села ішла кацапська колона. Наші вояки то розфігачили,
але прилетів кацапський гвинтокрил і почав їх обстрілювати.
Наші швиденько відступили лісами-ярами. Місцеві селяни почекали, коли все заспокоїться,
і прийшли поживитися. Коротше, в перевернутій вантажівці знайшли купу стрілецької зброї
і кожен двір взяв собі потроху - хто скільки міг донести. Ну так, про всяк випадок, щоб добро не пропадало.
А ще відкрутили два великі кулемети, та і гранати... Нехай собі буде.
Якесь стерво заклало в ментуру. Під вечір приїхали менти конфісковувати зброю.
Село дружно збунтувалося, ментам дали писти, відібрали їхні автомати, і прогнали нафіг.
Війна же ж, треба чимось воювати.
Потім приїхав розумний мент, поговорили і вирішили на тому,
що полійцейські автомати і два товсті кулемети віддали,
а все інше може віддадуть після війни. Гранати лишили собі: "Вам государство видайот, а нам нє видайот!"
Село на відшибі, не так вже й далеко від кордону, то може й ту зброю не віддадуть ніколи і може вона буде узаконена.

Не поширюйте. Бо це заразне і кожне село схоче бути фортецею, бо хоче жити...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
Цікаво , хто автор ?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
Дід Панас
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
""Вам государство видайот, а нам нє видайот!"" - це клас, серйозний аргумент
показать весь комментарий
27.02.2022 22:15 Ответить
Третьи сутки села Козацкое и Веселое, что возле Новой Каховки под шквальным огнем градов, люди измождены сидят в подвалах, еды практически нет воды тоже, нет электричества, просят зеленый коридор, но окупанты их не выпускают, кто осмеливается расстреливают, они уже потеряли веру. Говорят, что россияне ждут , когда у них начнуть просить хлеб, чтобы снять красивые репортажи для росс тв.

Я понимаю , что важны крупные города, но неужели всем насрать на этих людей, иам женщины беременные ,детки малолетние,это наши украинские люди! Или мы уже отдали юг и с нами будет как с Донбасом.

В Новой Каховки лапти уже сказали что вы наши вы россия так, что любите нас иначе расстрел.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
звідки інфа?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:57 Ответить
ти пропонуєш здати переправу через Дніпро заради двох сіл?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
Звучатиме ніби цинічно - але я щось не чув щоб у тих краях ТО організовувалася (( лише волонтери скаржилися що по віськкоматах пусто (( виходить що сподівалися на авось або на мишебратські стосунки ? Людина від голоду за три дні не помре, звісно якщо вона людина а не вата (( Щось подібне було з Маріуполем у 2014 , тепер його стійкості варто позаздрити ! Слава Україні !
показать весь комментарий
27.02.2022 16:03 Ответить
шо ты тут мелешь ?)) там все тихо. у украинцев есть всегда запасы))) а вот в чернобаевке картинку с флагом сделали,но не жители, а оккупанты
показать весь комментарий
27.02.2022 16:11 Ответить
Я не вмію по кацапські. Терпіть. Що, ВСІ жінки "бєрємєні"?Що, цілодобово стоять біля кожного підвалу? А, чоловіки там Є? А, Ви, Демитре, як опинились в підвалах? Мені неймовірно шкода дітей і жінок. Але ВІЙНА. Я не розумію, Як чоловіки-Каховці не вивели дітей. Як дозволили дітям сидіти в підвалах. І, неправда, що немає перерви між вогнем градів. Зберіться, потихеньку спасіть діточок. Не маємо змоги зараз піти до Вашого села, визволити Вас.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:33 Ответить
Фсьо, видалив дядько коментар. Закликав, щоб ми швиденько поспішили Його визволити з підвалу, де немає їжі.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:36 Ответить
ти щось мелеш, як з гарячки!
показать весь комментарий
27.02.2022 18:38 Ответить
Претензии оркам віставляй.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:58 Ответить
І дорогая нє узнаєт ...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:51 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 15:52 Ответить
фсё. мангалів більше не буде. армєйські кроваті кончились )
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
Как я рад, что эти танки больше не будут стрелять. Никогда. И те кто в них сидел тоже. Спасибо и низкий поклон ВСУ.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
60 винторогих скотов отправились на концерт кабздона...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
А буряти там є? Він їх дуже ********...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:00 Ответить
Менше! 33 всього!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
оу тм 10
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
Ні. ТМ 57, або ТМ 62.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:08 Ответить
До речі, куди він її поніс? Треба було залишити на узбіччі, зателефонувати і дочекатись мінерів. Там же її теперь якісь трактористи навесні "знайдуть" не дай Бог.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:02 Ответить
Плюс під нею може міна-сюрприз стояти...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:17 Ответить
Какая красотааааа.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:54 Ответить
І скільки це танків полягло?
Хто знає - скільки їх в московській роті?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:54 Ответить
10 танків
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
10 или 12
показать весь комментарий
27.02.2022 16:01 Ответить
11 Три взводи по три танки і танк комроти
показать весь комментарий
27.02.2022 16:18 Ответить
3+3+3+1= 11?
показать весь комментарий
27.02.2022 19:25 Ответить
И ети с мангалами ехали надеялись на рузкую смекалку против пиндосовских Джавелинов?
Думаю поетому ***** сейчас готовит подляну с переговорами чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы для удержания уже захваченных городов и ударить с новой силой. Запомните, росийская армия выигрывала не на поле боя а благодаря подлости и обману.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:55 Ответить
Уже было фото танка с мангалом и оторваной башней, помоему под Харьковом....
показать весь комментарий
27.02.2022 16:26 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 15:55 Ответить
Мабуть в ***** навчилися так "воювати"...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:02 Ответить
То кадыровцы, им не привыкать.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:20 Ответить
Яку літеру не намалюй - все одно буде х#й!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:55 Ответить
В Ріпках (тимчасово окуповані росіянами) теж чутно бій. Десь близько.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:55 Ответить
Так, а шо, пацаны, "козырьки" на танках от NLAW не спасают или как ?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
не на все наварили а так с ними без них горят - красивое
показать весь комментарий
27.02.2022 15:57 Ответить
на фото це чудово показано )
показать весь комментарий
27.02.2022 16:04 Ответить
от кровавого поноса по-ходу - нет
показать весь комментарий
27.02.2022 16:04 Ответить
Поширюйте серед людей.. https://youtu.be/MFKw1AkeSwk Чечня має шанс на незалежність.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:57 Ответить
А нащо їм та незалежність? Вони й так роблять, що заманеться, а ***** їм ще й платить непогано.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:06 Ответить
Обосрались прямо в танке.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:58 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
блин
прям как ленин делает...
харьков..
объявление усср
показать весь комментарий
27.02.2022 16:09 Ответить
Все русские оккупанты будут уничтожены! Русские мамашки, забирайте своё родное мясо из Украины, пока оно не стало удобрением!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
Если и так пойдет дальше у кацапов, то скоро и мацкву можно брать голыми руками
показать весь комментарий
27.02.2022 16:08 Ответить
Я не понял, примотанные кровати к башням не помогают штоле?
показать весь комментарий
27.02.2022 16:11 Ответить
просто кровати не той системы
показать весь комментарий
27.02.2022 16:15 Ответить
Только двухярусньіе кровати с холодильником сверху помогают
показать весь комментарий
27.02.2022 16:39 Ответить
для javelin и nlaw нет вроде
где то в сирии это помогало против птрк что ли
не помню
показать весь комментарий
27.02.2022 18:03 Ответить
Прилукская табачка дала прикурить
показать весь комментарий
27.02.2022 16:15 Ответить
Я обратил внимание на убогость рахи)) - Они все еще краской под трафарет красят. Во всем мире это за секунду делает плотер из оракала. Как обычная наклейка. Такие мелочи с потрахами выдают нищету. Как сказала Фарион - раха это колосс на глиняных ногах.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:16 Ответить
любыми путями ходят прорваться в киев
ужас, сколько еще у них там танков

если их до киева все ждут
то что в киеве вдруг все вымрут и не будут их обстреливать что ли?))
идиотизм
показать весь комментарий
27.02.2022 16:18 Ответить
Бачили? там де номер 2 семочки
показать весь комментарий
27.02.2022 16:21 Ответить
Я правильно зрозуміла, що на останньому фото пАбедітеля знудило ?
показать весь комментарий
27.02.2022 16:22 Ответить
Це рюзкий мозок!
показать весь комментарий
27.02.2022 18:40 Ответить
Танковая рота взяла в рот ...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:22 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показать весь комментарий
27.02.2022 16:24 Ответить
Быдло ещё этого не понимает.Когда супермаркеты разметут,вот тогда начнётся паника.
показать весь комментарий
28.02.2022 00:32 Ответить
***** шастать
показать весь комментарий
27.02.2022 16:32 Ответить
наши военные Герои!
но, все невероятные Победы нашей доблестной Украинской Армии - может испортить сцыкло зеленский, который согласился на переговоры с ****** ..
кабаеву нужна передышка и прекращение огня для перегруппировки..
зеленский, ты для кабаева ничто, оно тебя за человека не считало и рассчитывало тебя грохнуть сразу после взятия Киева..
ты это ПОМНИШЬ, а?
а теперь оно просит перемирия?
*****, только полная капитуляция, подписанная в кремле может устроить украинский народ..
если зеленский пойдет на переговоры, это может обелить кабаева для мировой общественности..
показать весь комментарий
27.02.2022 16:45 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 16:50 Ответить
***, на последней фотке они свой танк обрьігали?
показать весь комментарий
27.02.2022 17:55 Ответить
Це мозги...
показать весь комментарий
27.02.2022 18:23 Ответить
народ хтось з танкістів підтвердіть судячи по башті це т 55 я цього хламу навіть в радянскій арміЇ в 70 тих вже не бачив
показать весь комментарий
27.02.2022 18:44 Ответить
По внутренностям этот танк выглядит полным хламом. Где же пресловутая модернизация Российской армии? Наверное в яхте Аврамовича.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:16 Ответить
борт разворотило знатно , за чем шел - то и получил
показать весь комментарий
28.02.2022 10:06 Ответить
SMERT VOROGAM
показать весь комментарий
28.02.2022 21:38 Ответить
 
 