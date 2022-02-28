Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали.. ФОТОрепортаж

Двое российских оккупантов пришли к полицейским на Харьковщине и попросили у них солярку.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло". И приняли", – говорится в сообщении.





