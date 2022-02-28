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Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали.. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Двое российских оккупантов пришли к полицейским на Харьковщине и попросили у них солярку.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло". И приняли", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+85 Alex Meln
показать весь комментарий27.02.2022 16:32
+84 Николай 75107634
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+50 Rhodesian
показать весь комментарий27.02.2022 16:33
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Кінець недоімперії вже близько, спочатку прихлопнуть ***** свої ж вротенберги, а потім почнуться бунти(бо сима русішшвайне армії то міф) спочатку на кавказі, а потім і за уралом.
А тепер від3,14здити та передати ВКР СБУ.
Це щоб наші у 1945 році приїхали у Берлін і просити у Гестапо соляру для танка. Це найсильніша армія у Світі?
Ну, принаймні, вони так собі самі надумали : )
ты хоть иногда думай, что пишешь. ты с кем украинскую полицию сравниваешь? какие аналогии проводишь? лайков захотелось?
А представтье шо смотрят з детства.
Я б срока давал тем кто по ТВ пропагандирует вражду.
Ну, хрєн з ними, за креатив отримають життя.
тепер в Парижі мені ніхто не буде задавати дурацьке питання, за яке хочеться дати в морду:
"Вы разговариваете по русски ?"
Они же уверены, что русскоязычные украинцы будут встречать их цветами и криками "спа-си-бо!"