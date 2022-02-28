Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: "Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пленный российский военный Алексей Чупров уверяет, что не знал, куда уходил. Он жалуется, что отстал от своих, заблудился, а, попав под обстрел, решил сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь.

идео допроса пленника россиянина опубликовала 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, информирует Цензор.НЕТ.

А уже попав в плен, он вдруг решил раскаяться, но призывает не враждовать между собой, а решать все вопросы мирным способом.





