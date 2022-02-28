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Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: "Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский военный Алексей Чупров уверяет, что не знал, куда уходил. Он жалуется, что отстал от своих, заблудился, а, попав под обстрел, решил сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь.
идео допроса пленника россиянина опубликовала 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, информирует Цензор.НЕТ.
А уже попав в плен, он вдруг решил раскаяться, но призывает не враждовать между собой, а решать все вопросы мирным способом.
Топ комментарии
+22 Палиця Василь
показать весь комментарий27.02.2022 18:02
+18 Александръ Кучкинъ 80626659
показать весь комментарий27.02.2022 18:02
+16 Gyro
показать весь комментарий27.02.2022 18:04
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С Вами согласен, но сейчас они нужны, как наглядное пособие...
Сяд нормально, і в рило разів п'ять!
Сидить воно.
В их методичках это есть, только тупо они отмазываются. Легко на любом допросе расколоть, мозги промыты и это нацисты.
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тобі тварь повезло-живий лишився...Бо твої таваріщі вже не бідкаються
Не вірю тварюкам і вбивцям , бо правди від них ми ніколи не чули і не пчуємо - ці брехливі потвори заслугують на смерть , за вбивста
наших братів і синів 😡
только так можно прекратить кровавые кацапские бойни
Раскаялся - компенсируй. Помогай разгребать завалы, строить укрепления...
тварюки горить в пеклі!!!!