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Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: "Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленный российский военный Алексей Чупров уверяет, что не знал, куда уходил. Он жалуется, что отстал от своих, заблудился, а, попав под обстрел, решил сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь.

идео допроса пленника россиянина опубликовала 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, информирует Цензор.НЕТ.

А уже попав в плен, он вдруг решил раскаяться, но призывает не враждовать между собой, а решать все вопросы мирным способом.

Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь 01
Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь 02
Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
забагато тих "невинних" ********** у нас на балансі
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27.02.2022 18:02
+18
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27.02.2022 18:02
+16
Пленный дает свои показания стоя. Допрос ни при каких обстоятельствах не должен напоминать "дружескую беседу", и разрешение давать показания сидя может быть предоставлено пленному лишь в тех случаях, когда он находится в очень плохом физическом состоянии (с)
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27.02.2022 18:04
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Рускія нє сдаються.
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27.02.2022 18:01 Ответить
Лицо у него не особо славянское. Какой то чурка, метис.
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27.02.2022 18:10 Ответить
руский, но только глаз узкий
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27.02.2022 18:20 Ответить
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27.02.2022 18:02 Ответить
забагато тих "невинних" ********** у нас на балансі
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27.02.2022 18:02 Ответить
Счастливчики, будут жить....
С Вами согласен, но сейчас они нужны, как наглядное пособие...
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27.02.2022 18:51 Ответить
В анатомічних кабінетах медінститутів.
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27.02.2022 20:56 Ответить
они не просто так будут жить, а кайло в зубы и востанавливать разрушенное народное хозяйство Украины.
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28.02.2022 16:13 Ответить
Чого **** розвалися на дивані як боров!?
Сяд нормально, і в рило разів п'ять!
Сидить воно.
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27.02.2022 18:03 Ответить
Пленный дает свои показания стоя. Допрос ни при каких обстоятельствах не должен напоминать "дружескую беседу", и разрешение давать показания сидя может быть предоставлено пленному лишь в тех случаях, когда он находится в очень плохом физическом состоянии (с)
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27.02.2022 18:04 Ответить
У него в собаке осколок от стингера застрял.
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27.02.2022 18:10 Ответить
Сраке
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27.02.2022 18:11 Ответить
ничё, поработает за пайку, рыло сойдёт вмиг.
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28.02.2022 16:15 Ответить
100% *******.
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27.02.2022 18:04 Ответить
Их заранее учили, как прикинуться ветошью чтоб отмазаться если взяли в плен.

В их методичках это есть, только тупо они отмазываются. Легко на любом допросе расколоть, мозги промыты и это нацисты.
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28.02.2022 11:14 Ответить
російський окупант Чупров бідкається..
===========
тобі тварь повезло-живий лишився...Бо твої таваріщі вже не бідкаються
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27.02.2022 18:05 Ответить
Какая Мразь, Какая Мразь ! Говорит Давайте не будем враждовать, мразь, напала на нас, а враждуем мы !!! Убить мразь
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27.02.2022 18:06 Ответить
Убить мразь!!
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27.02.2022 19:41 Ответить
не уподобляйся рашистам. Раб. сила Украине ещё понадобится.
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28.02.2022 16:16 Ответить
Яке ж лайно цей підорашенський "мір".
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27.02.2022 18:07 Ответить
По ходу Герой Рассии.
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27.02.2022 18:09 Ответить
мер3отник
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27.02.2022 18:09 Ответить
Прийшов до нас, намагався відстрілюватись, а потім такий давайте дружить.
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27.02.2022 18:10 Ответить
Всі рашинські полонені розповідають одну і ту саму казочку :,, нічого не знали , куди нас везуть і для чого "
Не вірю тварюкам і вбивцям , бо правди від них ми ніколи не чули і не пчуємо - ці брехливі потвори заслугують на смерть , за вбивста
наших братів і синів 😡
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27.02.2022 18:10 Ответить
Тамбовскїй вовк тобі товариш,****** кацапська
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27.02.2022 18:13 Ответить
Да нет его там.
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27.02.2022 18:14 Ответить
це кацапське падло за кого нас має? не знав куди йде... провести експиримент, прострелити вначалі ногу, якщо не згадає, прострелити башку рогату, згадає ще до пострілу в ногу куди й навіщо йшов... й буде голосно кричати Слава Україні й путін-ху...йло.
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27.02.2022 18:23 Ответить
Отрежьте ему правую руку !!! Чтобы зброю больше не брал в руки !!!

только так можно прекратить кровавые кацапские бойни
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27.02.2022 18:24 Ответить
им не генном уровне надо что сделать, что бы вообще без рук рождались. они у них и так из жопы растут
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27.02.2022 19:07 Ответить
софи-мария дуглас, никаких преждевременных членовредительств! Ему ещё лет пять пахать принудительно на благо Украины.
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28.02.2022 16:18 Ответить
навіщо нам так багато полонених??????
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27.02.2022 18:32 Ответить
тільки відволікають наших вояків від оборони від тих же кацапів.... може це спецоперація кацапська? не вірити оркам, знищувати на місці.
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27.02.2022 18:45 Ответить
Сергей Невзоров, лишняя рабочая дармовая сила не помешает.
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28.02.2022 16:19 Ответить
які вони відразу за мир стають
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27.02.2022 18:37 Ответить
Наверно рашка перед наступлением им всем методичку выдало "Что делать при попадании в плен"...
Раскаялся - компенсируй. Помогай разгребать завалы, строить укрепления...
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27.02.2022 18:40 Ответить
Здаровый гад ! Шо, не было шо жрать в парашке що в Украину полез? твари
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27.02.2022 18:51 Ответить
Можно навіть не сумніватися,це я про інструкції при попаданні в полон.Вони ж 3 місяці "ЗВІРІЛИ" В ПАЛАТКАХ БІЛЯ КОРДОНІВ.вСІ ЗНАЛИ ЩО ЙДУТЬ В УКРАЇНУ.Згадайте "9 роту". Тільки в кіно їм щось говорили про афганське "харам",табу,заборону..В Україні для знищення кацапа ніяких табу,тільки смерть.Різати,труїти,спалювати,якщо нема зброї.Слава Україні...
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27.02.2022 20:02 Ответить
Бреше падло, все воно знав.
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28.02.2022 01:07 Ответить
Врут фашисты!!! Кастрировать мразей, чтобы не плодить!
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28.02.2022 07:00 Ответить
Я за останні дві ночі стільки матов нагнула раніше ніколи цього не робила(

тварюки горить в пеклі!!!!
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28.02.2022 07:20 Ответить
 
 