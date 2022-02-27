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Боксер Ломаченко вступил в тероборону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны г. Белгород-Днестровский.
Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан, передает Цензор.НЕТ.
"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", - написал мэр в Facebook.
Топ комментарии
+64 SANDY
показать весь комментарий27.02.2022 19:27
+52 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий27.02.2022 19:30
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Пожалуйста, подождите...
Теперь важно, чтобы духу хватило очередь по врагу пустить.
Жалко, что вы до сих пор не в курсе, что предстоятель УПЦ мп Онуфрий поддержал Украинскую армию и благословил воинов на борьбу с кацапскими завоевателями.
Сразу ясно зная ваш ответ предупреждаю, что я отношу себя к ПЦУ.
Еще добавлю, что я знаю несколько активных прихожанок УПЦ мп, все они отнеслись к агрессии козлостана как явные патриты Украины. Так что будьте гибче. Надо поддерживать такие их решения, а не говорить, что они переобулись и т.п.
людину яку ви практично не знаєте? Надивилися та наслухалися
всіляких дурниць і пашталакаєте казна що. Василь трудяга до сьомого
поту,перемагав і заробляв гарні гроши. Батько його тренер і взагалі
вони могли залишитися в Америці. Спортовцям нема часу цікавитися
політикою. Пригадайте як диванна братія обсерала Жана Беленюка ,того
який приніс Україні олімпийську медаль.Бачите в нього не той колір
шкіри. Правда його мама українка. Віддячили так сказати. Хочу вас
всіх спитати: - А ви досягли успіхив такого рівня в своєму житті?
щоб спілкуватися з Василем Ломаченко!!!
Ти можеш тільки високоінтелектуально відсосати!!!
на шмату! А вам здається що це ознака офігітельного патріотизму?
Может взял у мента для фотографии?
Хочу посмотреть, как ватный долларовый миллионер будет с теми мужиками, которые на заднем плане, в окопе или на блок-посту сидеть.
Хотя, хоть какой-то информационный удар...
Тепер парашия - країна 404 і у футболі🤘
Я очень рад, что Вы много для себя уяснили и становитесь на правильную позицию. С такими как Вы наша родная Украина победит маньяка.
не боишься за это от Василия в рыло схлопотать?
https://t.me/operativnoZSU/9359
Russian assets - president
Почніть з себе!
Все умные украинцы порадуются
https://www.ua-football.com/ukrainian/news/1645987323-ya-pishayusya-scho-ya-*********-usik-zapisal-novoe-video.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet
"Дорогий народе України. Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вас усім сказати: "Дякую". Ви - сила.
А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик в обращении.
https://m.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
Посмотрите все. Очень впечатляюще. Обе команды вышли с украинскими флагами каждый игрок. В конце видео на табло внизу "Слава Україні".
ТИ пес мокшенський ти зрадник, скинь форму НАШУ і їдь битися під флагом своїх "міше
братя"-свинособакі!!!
Також, братанана-ліцемера юсіка, з собою теж тягни!!!
дві шалави, не можуть вирішить куди притнуть!!!
Приглашаю тебя, Василий, в наш храм, который жители нашего села построили за свои сбережения, на богослужение. Храм ПЦУ. Пишу на русском специально для тебя. Не обижайся за прямоту деревенского мужика с высшим образованием, мне обидней было, когда ты неизвестный мне стяг на плечи накинул после победы.
Никаких бонусов от того, что он туда вписался. Лучше бы он был не боксёр а биатлонист.
По факту сидит дома и ездит как бы патрулирует улицы города от мародеров .
Появляется для отметочки ...
Казарменного режима не придерживается . И здесь "совковые" привилегии. Кому то нужно соблюдать устав, а кому-то позволено все как и раньше....
Всем давно стало понятно какой он "патриот " на самом деле .
А когда появятся" русские братья ", он им расскажет как охранял город от мародеров ...
Ну а также что бы не попасть под санкции ... а то придётся боксировать где то на Урале за пояс всемирной организации бокса РФ.