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Боксер Ломаченко вступил в тероборону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны г. Белгород-Днестровский.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан, передает Цензор.НЕТ.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", - написал мэр в Facebook.

Боксер Ломаченко вступил в тероборону 01
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Топ комментарии
+64
швидше, мудак Васілій
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27.02.2022 19:27
+52
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27.02.2022 19:30
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Скорость **********! (С) я про перевзування. Назад перевзується так само швидко, падлюка...
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27.02.2022 19:51 Ответить
що-то мало віриться, фотка і в підвал заховається, або виїде, відкупиться. Якось таки думки.
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27.02.2022 19:51 Ответить
Не вірю
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27.02.2022 19:56 Ответить
я теж не вірю.
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28.02.2022 09:08 Ответить
даже вата с отбитой головой прозрела
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27.02.2022 19:56 Ответить
Не знаю что у него в голове творится, но он нанес сильный удар по кремлевской пропаганде в решающий для Украины момент. Спасибо.
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27.02.2022 19:58 Ответить
А як же братішки? Невже він в них стрілятиме?
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27.02.2022 19:58 Ответить
А как же русский мир?
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27.02.2022 20:03 Ответить
може набрався розуму..!?
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27.02.2022 20:06 Ответить
Годі вже свекрушуствувати! Реальність іноді так дає по безтолковці, що клепка стає на своє місце. Такими знаковими особами, як Ломаченко, Усик, Ніна Матвієнко, в РПЦ займаються найкращі ФАХІВЦІ охмуріння. Кожен з вас думає, що він би встояв, а я думаю, що ви просто не цікаві - такі собі Невловимі Джо.
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27.02.2022 20:07 Ответить
это не апалчение?
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27.02.2022 20:10 Ответить
штрафная рота? пусть принесет голову оккупанта, тогда поверим
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27.02.2022 20:12 Ответить
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27.02.2022 20:30 Ответить
ребята, отложите все ссоры до нашей победы! потом будете разбираться!
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27.02.2022 20:17 Ответить
Ну що синку допомогла тобі Рашка і московська церква. Але це добре козаче, що ти прозрів. Слава Україні. Смерть ворогам.
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27.02.2022 20:20 Ответить
Будем надеяться, что заблуждался и осознал.
Теперь важно, чтобы духу хватило очередь по врагу пустить.
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27.02.2022 20:20 Ответить
Nu to uzhe prosto, jesli zatormozit i na mgnovenije podumajet chto ruskij tozhe ljudina ili brat, to samogo hlopnet.
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27.02.2022 22:11 Ответить
Последние 3 дня РПЦ батюшки явно воюют на стороне кацапов.Советую отобрать у этого и усика автоматы,они наших положат.РПЦ зомбирует крепко.
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27.02.2022 20:25 Ответить
Интересуйтесь происходящим хотя бы немного в тонкостях и старайтесь быть гибче.

Жалко, что вы до сих пор не в курсе, что предстоятель УПЦ мп Онуфрий поддержал Украинскую армию и благословил воинов на борьбу с кацапскими завоевателями.
Сразу ясно зная ваш ответ предупреждаю, что я отношу себя к ПЦУ.

Еще добавлю, что я знаю несколько активных прихожанок УПЦ мп, все они отнеслись к агрессии козлостана как явные патриты Украины. Так что будьте гибче. Надо поддерживать такие их решения, а не говорить, что они переобулись и т.п.
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27.02.2022 21:45 Ответить
киву тоже опзжопники исключили - так шо они теперь патриоты? уповать на них? Ватник это внутренние ценности и состояние души - такие не меняются как правило...
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27.02.2022 22:02 Ответить
Ця **** буде зустрічати москальню, здивуюся якщо щось буде інакше...
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27.02.2022 20:29 Ответить
Народ, баньте тих хто його обсирає. Це дуже добрий знак, що ватніки будуть бачити що люди змінюються.
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27.02.2022 20:32 Ответить
ватник - это не одежда, а образ жизни и судьба....
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27.02.2022 21:39 Ответить
Вася - красавчик! Браво! 👍
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27.02.2022 20:34 Ответить
Тупой боксёр-русскомирец с отбитой головой, но тренд почувствовал и решил продаться, пока востребован.
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27.02.2022 20:34 Ответить
Пані Антоніна! А наскільки треба бути розумним щоб ображати
людину яку ви практично не знаєте? Надивилися та наслухалися
всіляких дурниць і пашталакаєте казна що. Василь трудяга до сьомого
поту,перемагав і заробляв гарні гроши. Батько його тренер і взагалі
вони могли залишитися в Америці. Спортовцям нема часу цікавитися
політикою. Пригадайте як диванна братія обсерала Жана Беленюка ,того
який приніс Україні олімпийську медаль.Бачите в нього не той колір
шкіри. Правда його мама українка. Віддячили так сказати. Хочу вас
всіх спитати: - А ви досягли успіхив такого рівня в своєму житті?
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27.02.2022 21:52 Ответить
Чому я маю знати цього типа особисто? Спілкування з подібними - не мій профіль. Достатньо читати його висловлювання в час війни. А не цікавитися політикою в наш час - показник низького інтелекту. Щодо його успіхів, то він заробляв круті гроші за довбання голови, ну що ж, як є любителі, то чому б і ні. До речі, суспільству бракує простих виконавців, а я якісно виконую роботу на своєму місці, і ваш кумир - для мене не авторитет.
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27.02.2022 22:03 Ответить
Мадам високоінтелектуальна політикесса! Для вас забагато честі
щоб спілкуватися з Василем Ломаченко!!!
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28.02.2022 19:26 Ответить
О, ще один боксер з відбитою головою і, мабуть, прихований "русскомирец". Мало в кого побачиш такий малограмотний текст. Я вас пробачаю.
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28.02.2022 19:34 Ответить
Немає сенсу доказувати курві що-небудь.
Ти можеш тільки високоінтелектуально відсосати!!!
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01.03.2022 12:16 Ответить
Дебіл, прийми заспокійливе, якщо сексуально занепокоєний.
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01.03.2022 12:18 Ответить
продавати Україну не можна,виходити з прапором свого міста,це значить цуратися свого коріння,до чого тут успіхи,хлопці в окопах 8 років і тепер,може й не є такими офігітельними чемпіонами,але Україну не продають,а в цього дійшло що треба бігом шукати спосіб оправдатися,бо не зрозуміють аккерманці-земляки.Облиште захищати хероя!
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27.02.2022 22:30 Ответить
Таскати де треба і де не треба прапор України- це перетворення його
на шмату! А вам здається що це ознака офігітельного патріотизму?
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28.02.2022 19:32 Ответить
Вася в популчение набирають в Донецьку ! а як же пацани з якими ти тренувався , жив ?
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27.02.2022 20:37 Ответить
Хоч якась користь Україні з цього дурбецала буде...
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27.02.2022 20:37 Ответить
Ну що ж, провину перед українцями треба змивати.
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27.02.2022 20:46 Ответить
З цим "васею" в падлу не те що в розвідку, а сісти посрати на одному гектарі... Не повертайтесь до нього спиною і заберіть мобілку...
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27.02.2022 20:55 Ответить
Нету веры этому типу.
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27.02.2022 21:01 Ответить
Сподіваюсь що це Чмо прозріло..
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27.02.2022 21:01 Ответить
Аж якось страшнувато стало за Білгород-Дністровський. Аби цей ватаман не перебіг на бік своїх "братьєв" окупантів.
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27.02.2022 21:04 Ответить
Васю больше не могу воспринимать, видеть его не могу.
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27.02.2022 21:07 Ответить
У всех автоматы с пластиковыми прикладами и обычным стволом, а для Васи привезли специально АКСУ с деревянным цивьем.
Может взял у мента для фотографии?
Хочу посмотреть, как ватный долларовый миллионер будет с теми мужиками, которые на заднем плане, в окопе или на блок-посту сидеть.
Хотя, хоть какой-то информационный удар...
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27.02.2022 21:35 Ответить
задолбает ребят вопросами и придеться его вьірубить на время.
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27.02.2022 21:45 Ответить
Все это фигня постановочная!!!!! Не верьте этому рашисту!!!!!!! Пустите рядом кацапскую дрг и увидите что оно даже затвор не передернет) это же его братья)))) ломаченко ватник в овечей шкуре!!!!!!!
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27.02.2022 21:36 Ответить
Ну нарешті йому набридло вилизувати смердючу кацапську дупу.
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27.02.2022 21:38 Ответить
а писали що він звалив на кацапію. не встиг на літак - чи що :? довго ще йому виліковуваться від кацапських вірусів. роки і роки потрібні. і не ставте його на відповідальні завдання і автомат без патронів щоб був - доки не вилікується від віруса рюзского міра.
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27.02.2022 21:43 Ответить
Він не вилікується. Прсото зараз хоче робити добру міну при паганій грі
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27.02.2022 21:48 Ответить
🔥🔥🔥 ФІФА заборонила використовувати прапор та гімн Росії на міжнародних матчах

Тепер парашия - країна 404 і у футболі🤘
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27.02.2022 21:55 Ответить
Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблейТурция задействовала положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей военно-морских сил России
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27.02.2022 21:57 Ответить
Чёрт !
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27.02.2022 21:58 Ответить
Є присяга, чекаю від цього саме це! Ломаченко слабо?
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27.02.2022 21:58 Ответить
Уважаемый мною Вася. Не обращайте внимания на присутствующие здесь злые и неадекватные комментарии "диванных патриотов".
Я очень рад, что Вы много для себя уяснили и становитесь на правильную позицию. С такими как Вы наша родная Украина победит маньяка.
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27.02.2022 21:59 Ответить
Еще добавлю. Василий. Очень важно понимать, что Кирилл Гундяев это большое зло. Он не священник, а церковный функционер, связанный с фашистской властью своей страны. Он поддержал фашиста Путлера. Это не правильная церковь, когда она возглавляется таким абсурдным церковником. Онуфрию надо отделяться от них.
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27.02.2022 22:16 Ответить
"что Кирилл Гундяев это большое зло"

не боишься за это от Василия в рыло схлопотать?
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28.02.2022 00:38 Ответить
https://t.me/nexta_live/18320
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27.02.2022 22:00 Ответить
Орки в Бердянске
https://t.me/operativnoZSU/9359
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27.02.2022 22:07 Ответить
Так себе новость. Не доверяю я этим...верунам.
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27.02.2022 22:10 Ответить
a to chto ruskij horoshij dollar, tomu verish
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27.02.2022 22:14 Ответить
Хороший рузьке доллар это как?
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27.02.2022 22:26 Ответить
Хлопці,наглядайте:Павліка Морозова ніхто не відміняв
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27.02.2022 22:14 Ответить
'Very probable' that Swiss will freeze

Russian assets - president
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27.02.2022 22:15 Ответить
Вовремя заскочил, шустрый.
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27.02.2022 22:19 Ответить
97% коментарів на йазіке окупанта, більшість коментаторів не в ВСУ і не ТрО!!!
Почніть з себе!
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27.02.2022 22:19 Ответить
Я радуюсь за патриотическое выступление Александра Усика

Все умные украинцы порадуются

https://www.ua-football.com/ukrainian/news/1645987323-ya-pishayusya-scho-ya-*********-usik-zapisal-novoe-video.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet

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27.02.2022 22:26 Ответить
Усик очень чувственно там сказал так:

"Дорогий народе України. Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вас усім сказати: "Дякую". Ви - сила.

А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик в обращении.
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27.02.2022 22:32 Ответить
Це чмо буде своїм в спину стріляти?Вже і снаряга є і крутий автомат,карабін такий 100штук до війни коштував тоді як весло ак47 25000,в нас люди на блок пости самі виходять з коктелями,самі снарягу купують,а цей *** піаритись тільки може
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27.02.2022 22:26 Ответить
Треба передавати естафету Беленюку, хай думать шо тут вже US Marines воюють. Повсираются взагалі 😂
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27.02.2022 22:35 Ответить
хотів цю новину кометувати - так і ак. Давайте дивтись по результатам.
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27.02.2022 22:37 Ответить
Хіба зрадників можна брати ?
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27.02.2022 22:41 Ответить
Акция в поддержку Украины перед матчем Эвертона и Манчестер Сити
https://m.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw

Посмотрите все. Очень впечатляюще. Обе команды вышли с украинскими флагами каждый игрок. В конце видео на табло внизу "Слава Україні".
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27.02.2022 22:41 Ответить
Читаєш і не віриш,що таке пишуть УКРАЇНЦІ!!!! Як говорить Соколова---СОРОМНО!!!! Я прихожанин ПЦУ,а раніш-Київського Патріархату і вже більш 15-ти років. Наш батюшка НІКОЛИ не спускався до приниження віруючих МП,а навпаки говорив,що людина сама повина вирішити куди ходити,а головне віра в Бога від чистого серця і говорить,що рано чи пізно,кожна людина прийде до Бога,але в кожного свій шлях!!! І дуже багато віруючих,які не можуть перейти до ПЦУ тому що вважають це зрадою своїй вірі і яке моральне право мають люди,ті які осуджують їхні дії,які в більшості зовсім не ходять до церкви. Я вважаю його вчинок сміливим,що маючи стільки всього як і Кличко--вступив на захист країни в тяжку годину,а міг-би без проблем пересидіти в штатах,от тоді **народну любов** і проявили-б. МОЛОДЕЦЬ!!!!!
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27.02.2022 22:41 Ответить
Добре наглядайте за ним, щоб мітки не ставив.
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27.02.2022 22:55 Ответить
Ого!! Шо сі стало, побачив, шо браття ***** получають?
ТИ пес мокшенський ти зрадник, скинь форму НАШУ і їдь битися під флагом своїх "міше
братя"-свинособакі!!!
Також, братанана-ліцемера юсіка, з собою теж тягни!!!
дві шалави, не можуть вирішить куди притнуть!!!
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27.02.2022 23:23 Ответить
Тянуло его в Рашку, даже флаг Украины на ринг перестал выносить. Но теперь надо отмываться и опять украинский флаг доставать, с росейским долго будет не престижно на ринг выходить. А то и побрезговать могут как футболистами. Футболистов отфутболили. Чуть не попал парниша обиженный на бандеровцев в аутсайдеры. Слава Богу поумнел, хоть и в трагические для Украины дни.
Приглашаю тебя, Василий, в наш храм, который жители нашего села построили за свои сбережения, на богослужение. Храм ПЦУ. Пишу на русском специально для тебя. Не обижайся за прямоту деревенского мужика с высшим образованием, мне обидней было, когда ты неизвестный мне стяг на плечи накинул после победы.
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27.02.2022 23:29 Ответить
Он не с российским флагом вышел, а с флагом своего города Белгорода Днестровского.
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28.02.2022 07:31 Ответить
А это попахивает сепаратизмом, учитывая его высказывания и безграничную любовь ко всему российскому. Типа он и Белгород Днестровский это одно, а Украина совсем другое. ФСБ или белорусский КГБ его за такие дела уже бы прокатили в автозаке до суда.
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28.02.2022 19:22 Ответить
Ох Вася, Вася, лишь бы с спину своим не стрелял!
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27.02.2022 23:41 Ответить
Смотри Вася.......
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28.02.2022 00:27 Ответить
"Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их уравнял" (С)
Никаких бонусов от того, что он туда вписался. Лучше бы он был не боксёр а биатлонист.
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28.02.2022 00:34 Ответить
Я Аккерманец! И я Васю ненавидел за ватную философию. Но сейчас даже ватаны понимают, что Пыня диктатор и Швабростан не свободная страна. Сейчас у нас украинское перемирие. Победим врага, а там разберёмся кто из нас больше любит Украину.
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28.02.2022 01:20 Ответить
Необходимо, на мировом уровне, идеологию "русского мира" признать фашистской.
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28.02.2022 06:58 Ответить
Ну их сюда или большой деньгой или обманом можно заменить, что ждёт их украина освободителей......здесь второй случай.
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28.02.2022 08:14 Ответить
Заманить
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28.02.2022 08:15 Ответить
На самом деле это пиар и типа показать какой он патриот . А в реальности продуманый шаг - .....

По факту сидит дома и ездит как бы патрулирует улицы города от мародеров .

Появляется для отметочки ...

Казарменного режима не придерживается . И здесь "совковые" привилегии. Кому то нужно соблюдать устав, а кому-то позволено все как и раньше....

Всем давно стало понятно какой он "патриот " на самом деле .

А когда появятся" русские братья ", он им расскажет как охранял город от мародеров ...

Ну а также что бы не попасть под санкции ... а то придётся боксировать где то на Урале за пояс всемирной организации бокса РФ.
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28.02.2022 21:57 Ответить
дивіться уважніше. Ви бачите ватне чмо з відбитою головою, яке ніби-то перевзулося в патріота. А я бачу - мобілізація триває вже тиждень, а підрозділам ТРО продовжують видавати невенькі комлекти збруї. Скрізь цензуру прориваються новини щодо часу та місць навчань мобілізованих. І я розумію, що ми переможемо не по кількості спаленої техніки. А по тому, що ЗСУ розгортається планомірно та спокійно, без паніки та "ополчєніє кинем на затикання прориву". Народ, Генштаб тримає ситуацію залізно. Повний контроль над ЗСУ і над оперативною ситуацією. Зрозумійте - Україна не почала вводити в бій навіть суттєвої частини наявних резервів. Війна ведеться тими частинами, які розташовані були в місцях наступу ************. Всі частини центральної та західної України - на місцях розташування і не несуться в паніці на схід чи північ...
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02.03.2022 19:38 Ответить
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