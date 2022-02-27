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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Населённые пункты оккупированы и практически уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. Люди сидят в подвалах без хлеба и воды.
Об этом пишет в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи", - написал он.
Гайдай подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.
Топ комментарии
+57 Влад Воланд
показать весь комментарий27.02.2022 20:05
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+26 Стас Орлов
показать весь комментарий27.02.2022 20:07
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Пожалуйста, подождите...
То зєнкі роззуй і почитай, що на знимці написано: Нах*й!
Це і тебе стосується!
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
⚡️Советник президента Алексей Арестович рассказал, почему Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.
По его словам, если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни.
Вообще ничего он не применит. Ибо даже те кто его сейчас поддерживают его - отвернутся. Тоже самое с пугалкой в виде термобарической бомбы. На бумаге красиво, в реальности это кошмар, который войдет в историю и никто не хочет быть связанным с такими вещами. Это же клеймо до конца жизни.
это реальность
их же применяли в чечне
никто ничего не говорил, крое озабоченности
https://lenta.ru/news/1999/12/30/redcross/
или еще где
и сразу даешь понять что следущий киев
вот такая дьявольская тактика
приходится думать как кровожадный убийца
Смысл терроризма - это то что ты выполняешь условия террориста и он освобождает заложников. А Путин хочет держать Украину на прицеле вечно получается.
А нєт!
Стоп!
Нє врьотє...
...
Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.
ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.
В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.