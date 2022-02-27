Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

Населённые пункты оккупированы и практически уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. Люди сидят в подвалах без хлеба и воды.

Об этом пишет в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи", - написал он.

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Гайдай подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.





























