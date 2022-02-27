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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Населённые пункты оккупированы и практически уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. Люди сидят в подвалах без хлеба и воды.

Об этом пишет в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи", - написал он.

Смотрите также: Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор "Схід-SOS" Реуцкий. ФОТОрепортаж

Гайдай подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 01
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 02
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 03
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 04
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 05
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 06
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 07
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 08
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 09
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 10
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 11
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 12
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 13
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 14
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 15
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Топ комментарии
+57
Ось так виглядає руських мир....
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27.02.2022 20:05
+35
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27.02.2022 20:10
+26
Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
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27.02.2022 20:07
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Ось так виглядає руських мир....
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27.02.2022 20:05 Ответить
так виглядає типовий райцентр в руцькій глибинці
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27.02.2022 20:11 Ответить
Там казали у Станіці вати було... цікаво й досі ******* рашисстов.... от би спитати.... вірять це Київска "хунта" зробила?
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01.03.2022 05:31 Ответить
Вчіть українську!
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27.02.2022 20:08 Ответить
Рубіжне утримали.Станицю і Щастя орки захопили ще 2 дня тому.Гайдай про це давно казав.ВСУ відійшли з тих позицій на більш зручні бо в Станиці досить не зручні позиції.
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27.02.2022 20:08 Ответить
все правильно потом отобьем жизнь каждого украинского воина сейчас дороже (к сожалению)
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27.02.2022 20:24 Ответить
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27.02.2022 20:10 Ответить
Кацапа, читати вмієш, чи лише букви знаєш?
То зєнкі роззуй і почитай, що на знимці написано: Нах*й!
Це і тебе стосується!
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27.02.2022 20:54 Ответить
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27.02.2022 21:11 Ответить
Твари русофашитские вы сдохнет.
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27.02.2022 20:07 Ответить
Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
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27.02.2022 20:07 Ответить
УХ у*бани. Донбас в них 8 років бомбили...
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27.02.2022 20:10 Ответить
Хм... Не уверен, что больному ублюдку есть до этого дело
​⚡️Советник президента Алексей Арестович рассказал, почему Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

По его словам, если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни.
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27.02.2022 20:11 Ответить
Он не может уничтожить украинскую армию ядерным ударом, так как она рассредоточена на большой территории. Даже если он завтра скинет бомбы на несколько городов не изменится буквально ничего. Мало того зажарится почти вся русская армия.

Вообще ничего он не применит. Ибо даже те кто его сейчас поддерживают его - отвернутся. Тоже самое с пугалкой в виде термобарической бомбы. На бумаге красиво, в реальности это кошмар, который войдет в историю и никто не хочет быть связанным с такими вещами. Это же клеймо до конца жизни.
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27.02.2022 20:20 Ответить
Мне кажется, оно уже поняло что ему *****, но отступть для него хуже самоубийства. Очень даже может шарахнуьт, понимая, что это его последние минуты.
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27.02.2022 20:39 Ответить
Понимаешь весь русский миф строится на том что их все обижают и они за мир. Но сложно быть за мир и верить что ты несправедливо обижен, когда ты выпускаешь оружие судного дня. Это полное нарушение внутренней парадигмы. Причем не против коварного Фашингтона, а против там каких-то жалких хохлов.
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27.02.2022 20:52 Ответить
а почему термобарическая бомба пугалка?
это реальность
их же применяли в чечне
никто ничего не говорил, крое озабоченности
https://lenta.ru/news/1999/12/30/redcross/
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27.02.2022 20:52 Ответить
Бомба реальность. Он может буквально уничтожить весь Киев со всем населением без какого-либо радиоационного заражения, но пугалка потому что этого не будет.
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27.02.2022 20:53 Ответить
так берешь и скидываешь на какой то городок малый
или еще где
и сразу даешь понять что следущий киев
вот такая дьявольская тактика

приходится думать как кровожадный убийца
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27.02.2022 20:57 Ответить
Ну так, а что меняют по этому делу переговоры? Или переговоры будут о том что он откажется от этих бомб? А если не откажется, то он завтра может снова стрельнуть. Так что стратегически ничего не меняется.
Смысл терроризма - это то что ты выполняешь условия террориста и он освобождает заложников. А Путин хочет держать Украину на прицеле вечно получается.
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27.02.2022 21:06 Ответить
Цей советник - пропагандист дурнуватого п'ятого проекту (того ж "русского мира", тільки в профіль) - постійно заспокоює і присипляє. А правда війни зовсім інша. І Путін з його наближеними здатні на все.
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27.02.2022 20:22 Ответить
Нет. Арестович как раз вкидывает пугалку, чтобы нас деморализовать. Также как Кадыров берет нас на понт страшной чеченской армией. Всё это цель одна - деморализовать нас. Конечно, теоретически шанс применить оружие у них есть, но в реальности это почти нереально.
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27.02.2022 20:26 Ответить
Арестович 100% кацапский крот - как мы еще держимся с таким окружением зеленсокго - куда ни плюнь кацапаские агенты
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27.02.2022 20:28 Ответить
Норм тримаємось.
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01.03.2022 05:34 Ответить
Ви всьо врьотє, ето фото Чєчні, 96 год!
А нєт!
Стоп!
Нє врьотє...
...
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27.02.2022 20:16 Ответить
Из Крыма вышло 11 больших десантных кораблей. По информации разведки, некоторые направляются в сторону Затоки. Будут высаживать десантуру, которая должна помочь в штурме Одессы.
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27.02.2022 20:16 Ответить
Это было ожидаемо еще числа 25. Посмотрим что им удастся. Я читал что у Одессы очень хорошая оборона.
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27.02.2022 20:21 Ответить
Одесса - город-Герой! Рашисты, видать, забыли об этом!
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27.02.2022 22:02 Ответить
а их нельзя потопить или подбить с самолтов?
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27.02.2022 20:29 Ответить
Ввел однако....80-90% ваты
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27.02.2022 20:19 Ответить
Вата всегда первые жертвы русского мира.
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27.02.2022 20:20 Ответить
это реально пипец какой-то - люди расплачиваются за свою ТУПОСТЬ ну сколько можно? на одни и те же грабли наступать
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27.02.2022 20:30 Ответить
О бляха АЗВАБАДИТЕЛИ ОТ БИНДЕР как стараются.
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27.02.2022 20:27 Ответить
Цілком ймовірно, що пуйло вже капут. І при владі військові з Мєдвєвим, як вивіскою.

Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.

ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.

В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)

З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
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27.02.2022 20:38 Ответить
Вангуєте... Ви праві.
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27.02.2022 21:19 Ответить
байрактар знищив кацапський бук https://www.youtube.com/watch?v=wrrRElF_vY0
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27.02.2022 20:48 Ответить
Усе пропало, град стреляет -нацист убегает
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27.02.2022 20:51 Ответить
Ні . Невстигає. Поїде до мамки у Чєлябу як курка гриль. Хвала святому Джавеліну.
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01.03.2022 05:37 Ответить
мост надо было деревянный делать
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27.02.2022 20:52 Ответить
это так они донбасс освобождают... от людей
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27.02.2022 20:53 Ответить
Мэр купянска(Харьковская область) сдал город. На таких рассчитывал Пуйло. Неужели и это сойдёт ему с рук
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27.02.2022 20:53 Ответить
Будет повешен Он из ОПЗЖ
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27.02.2022 21:03 Ответить
Весною 2014-го вони кричали "росіїіііііііііія!!!", референдили...А росія прийшла і почала їх поступово знищувати...
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27.02.2022 21:09 Ответить
На Донбасі скрізь, куди не тицьни, є пам'ятники радянської епохи на честь захисту міст у 1919 році від російських денікінських військ. Як відомо, прапором денікінців був російський триколор, той самий, що й у нинішній росії. І ось парадокс: жителі Донбасу, діди яких героїчно билися з денікінцями, навесні 2014-го запрошують до себе з росії нащадків цих денікінців, знову під тим самим триколором і двоголовим орлом. Історія повторюється...
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27.02.2022 21:30 Ответить
А беспилотниками можно доставить? Сегодня наш Красный крест временно прекратил сбор помощи для населения Украины собрали столько, что не успеваем вывозить.у
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27.02.2022 21:42 Ответить
Счастье на грани гуманитарной катастрофы.
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28.02.2022 00:15 Ответить
 
 