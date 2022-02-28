6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе обстрелов Мариуполя российскими оккупантами получила смертельные ранения 6-летняя девочка.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
"В портовом городе Мариуполь, где украинцы пытаются остановить российское наступление, скорая помощь доставила в городскую больницу 6-летнюю девочку, смертельно раненную во время российских обстрелов", - говорится в материале.
Отмечается, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. "Девочку завезли внутрь больницы, вокруг нее собрались врачи и медсестры. Одна из них сделала укол. Другая попыталась оживить ребенка дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач в синем медицинском костюме, наполняя ее легкие кислородом, посмотрел прямо в камеру видеожурналиста Associated Press, которому разрешили зайти внутрь", - пишет агентство.
"Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей", - сказал врач.
К сожалению, спасти ребенка не удалось. "Девочку, имя которой на тот момент было неизвестно, не спасли. Врач осторожно закрыл ей глаза. Ее тело накрыли яркой курткой, которая теперь была заляпана кровью", - пишет АР.
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Від сьогодні у них назва одна - нЕлюди!
краще добру петарду в сраку вставити.
1. Єта фейк
2. Єта ВСУ
3. Єта вам за дєтєй дамбаса.
Враховуючи, что рабсія є відповідальною за всіх загиблих в Україні, в тому числі на Донбасі, відповідати їм можна такою самою фразою.
А позавчора їй дружина телефонувала - знову та сама "пісня"! Вона їй про те що вбивають мирних людей обстрілюють міста а вона у відповідь: "Надо мирно жить" Пусть военные разбираются между собой Они приказ выполняют!" Моя каже: " Так ваши "приказ выполняют" - нас обстреливают и убивают?" Так та ***** таке стала молоть що моя кинула слухать
Так я сегодня всех кого могла фУями обложила !!!