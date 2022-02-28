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6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе обстрелов Мариуполя российскими оккупантами получила смертельные ранения 6-летняя девочка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

"В портовом городе Мариуполь, где украинцы пытаются остановить российское наступление, скорая помощь доставила в городскую больницу 6-летнюю девочку, смертельно раненную во время российских обстрелов", - говорится в материале.

Отмечается, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. "Девочку завезли внутрь больницы, вокруг нее собрались врачи и медсестры. Одна из них сделала укол. Другая попыталась оживить ребенка дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач в синем медицинском костюме, наполняя ее легкие кислородом, посмотрел прямо в камеру видеожурналиста Associated Press, которому разрешили зайти внутрь", - пишет агентство.

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"Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей", - сказал врач.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. "Девочку, имя которой на тот момент было неизвестно, не спасли. Врач осторожно закрыл ей глаза. Ее тело накрыли яркой курткой, которая теперь была заляпана кровью", - пишет АР.

6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя 01
6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя 02
6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя 03
6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя 04

Также читайте: В Киеве российские диверсанты расстреляли семью с 3 детьми: взрослые и один ребенок погибли, еще двое детей в больнице, - секретарь Киевсовета Бондаренко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
Война до победного конца. Расия - сборище бесов и скотов.
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28.02.2022 04:04
+20
Гніди кацапські, ненавиджу потвор🤬🤬щоб кожна ваша лічінка на рашці страждала так як страждають наші діточки
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28.02.2022 04:04
+17
Живодеров в плен не брать, решать на месте!
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28.02.2022 04:05
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Война до победного конца. Расия - сборище бесов и скотов.
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28.02.2022 04:04 Ответить
Живодеров в плен не брать, решать на месте!
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28.02.2022 04:05 Ответить
До цього часу я іх називав москалями, московитами.
Від сьогодні у них назва одна - нЕлюди!
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28.02.2022 08:00 Ответить
Гніди кацапські, ненавиджу потвор🤬🤬щоб кожна ваша лічінка на рашці страждала так як страждають наші діточки
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28.02.2022 04:04 Ответить
****** тварі, ****, за це можно сміливо пристрелити парочку полонених
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28.02.2022 04:08 Ответить
не треба стріляти, занадно просто.
краще добру петарду в сраку вставити.
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28.02.2022 04:13 Ответить
Сьогодні вранці задам питання родичам в РОсії :ця дитина була "укробандерівкою" чи "жидофашисткою"? Дочка вчора питала сестру двооюрідну з Росії де її брат (офіцер російської армії) Знали перед самим початком війни що кудись під Вороніж направили Сестричка клянеться що він не в Україні зараз А товариша родичка сказала що говорить не буде де син тому що їх попередили що "укри" такими питаннями вираховують дислокацію російських військ в Україні!
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28.02.2022 04:09 Ответить
Ти не знаєш їх відповіді??
1. Єта фейк

2. Єта ВСУ

3. Єта вам за дєтєй дамбаса.
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28.02.2022 04:11 Ответить
> Єта вам за дєтєй дамбаса.

Враховуючи, что рабсія є відповідальною за всіх загиблих в Україні, в тому числі на Донбасі, відповідати їм можна такою самою фразою.
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28.02.2022 04:16 Ответить
Знаю! Першого березня 2014-го я з матір"ю цієї "сестрички" говорив Так вона сказала: "В Крыму все сдались и вам стоит Будем жить одной страной! А "бандер" выгоняйте!" З тих пір я з нею не спілкуюсь!
А позавчора їй дружина телефонувала - знову та сама "пісня"! Вона їй про те що вбивають мирних людей обстрілюють міста а вона у відповідь: "Надо мирно жить" Пусть военные разбираются между собой Они приказ выполняют!" Моя каже: " Так ваши "приказ выполняют" - нас обстреливают и убивают?" Так та ***** таке стала молоть що моя кинула слухать
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28.02.2022 08:03 Ответить
Такая же фигня…
Так я сегодня всех кого могла фУями обложила !!!
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28.02.2022 19:45 Ответить
Моя сьогодні зробила те саме і видалила "родичів" взагалі!
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28.02.2022 19:48 Ответить
так як завжди - это бындеры свою убили что бы все на русских павесить.
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28.02.2022 11:45 Ответить
Тварі кацапські, а ми їхніх дегенаривних уйобків лікуємо і годуємо...
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28.02.2022 04:10 Ответить
предлагаю показывать каждой пленной твари каждому политикану который будет вякать про аддиннарот и каждой ...с ЕС чтоб им снилось это каждую ночь..сочуствие Маме погибшей ...предлагаю ее внести в списки Небесної Сотни ..она с нами всегда
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28.02.2022 04:14 Ответить
Нелюди! Будьте прокляты!
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28.02.2022 04:40 Ответить
Бити до останнього кацапа. Суки *****, нелюди. Нікого не жаліти, всіх на ніж!!! Боже прийми ангела в Царство Небесне!!! Співчуття батькам....
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28.02.2022 04:46 Ответить
Боже, Боже, покарай цих москальских нелюдів пекельними муками ! Бідна дитинка...
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28.02.2022 04:53 Ответить
Кремлівський бункерний хрищ не вартий і мізинця цьої дитини! Самовозгорись, мразото!
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28.02.2022 04:55 Ответить
Воїни України, паліть москальску наволоч живцем, не беріть полонених, щоб ніхто і ніколи більше не хоронив своїх дітей.
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28.02.2022 05:00 Ответить
ПУТИН РЕАЛЬНО ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОТРОДЬЕ !!! ВСЕМИ СИЛАМИ ЕГО И ЕГО СЛУГ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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28.02.2022 05:39 Ответить
так УСІ УСІ закликаю ВАС як тільки маєте вільну секунду хвилину поширюйте фото цієї дівчинки усіма можливими соц. мережами. На весь світ на всі континенти в китай корею японію індію африку усюди. Хай увесь світ прокляне кацапів на віки вічні їх держава має бути знищена. Це ЗЛО Карфаген вбивав дітей. Ці теж повісили трирічну дитину і також мають бути знищені як і Карфаген. Будь ласка поширте перед усім серед свої х друзів і знайомих. Ніяких перемовин поки не знищимо гадів.
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28.02.2022 06:53 Ответить
Полонених не брати
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28.02.2022 07:01 Ответить
Нащо ви паскуди дітей вбиваєте? горіть в пеклі варвари.
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28.02.2022 08:38 Ответить
*****! Всех покрошить! Никого не берём в плен! ****** кацапня
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28.02.2022 16:50 Ответить
БИТИ І ЗНИЩУВАТИ! ЗНИЩУВАТИ І БИТИ!
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28.02.2022 18:30 Ответить
Он убивал Украинцев:
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01.03.2022 08:46 Ответить
 
 