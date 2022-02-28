"Одесса и область напичканы диверсантами", - украинские военные. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Одесса и область напичканы диверсантами, которые помогают государству-агрессору РФ вести войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в фейсбуке.
"Город Одесса и вся одесская область нашпигована диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них. Они передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в непозволительных местах и ведут фотографирование местности, передавая всю информацию врагу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общими силами военнослужащих, пограничников, нацгвардейцев каждый день выявляем и задерживаем диверсантов врага.
"Если вы видите подозрительные скопления людей или передвижение по городам и поселкам людей, которые недавно появились у вас, просим Вас сообщить в ближайшее отделение полиции или на блок-пост, где стоят военные или нацгвардейцы", - сообщили в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
К сожалению - Одесса ватная, говорю вам как одессит.
Радует, что хоть кого то ловят. Но первім нужно вязать лісого(мєра).
А коли патріоти волали, що в місті повно сепарів і колаборантів, влада казала "Ні, вони доброборядні громадяни", і відкривала провадження на патріотів, а не на зрадників. Ось тепер і маєте цей гадюшник.
Але ж тепер воєнний час, і за законами вони повинні нести покарання за дії на користь ворога?
Ну подивимось, як воно буде!
В расход. Или сразу на рудники. По законам военного времени.
Полевой суд - и вперёд.
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
Галина Цегельник
@TSgdalinka
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22 хв
Важливо!
Загарбники збирають наші флаги на сільрадах, вішають на передні машини.
Передавайте всім нехай познімають!
Про то что в России происходит, когда сажают подростков за компьютерные игры и переписки в чатах вообще говорить не надо. Они несут нам вечный ужас. Единственный способ это всё закончить это заставить врага убраться с нашей земли.
эта дупа требует бутылки
Силы спецопераций мощно обратились к российским военным
Соответствующее обращение было обнародовано на странице Командования ССО ВСУ в Фейсбук :
"Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!
Это время когда твой сослуживец, отойдя пос*ать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!",
Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.
КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля".