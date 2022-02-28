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Одесса (7379) диверсия (228)

"Одесса и область напичканы диверсантами", - украинские военные. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Одесса и область напичканы диверсантами, которые помогают государству-агрессору РФ вести войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в фейсбуке.

"Город Одесса и вся одесская область нашпигована диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них. Они передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в непозволительных местах и ​​ведут фотографирование местности, передавая всю информацию врагу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общими силами военнослужащих, пограничников, нацгвардейцев каждый день выявляем и задерживаем диверсантов врага.

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"Если вы видите подозрительные скопления людей или передвижение по городам и поселкам людей, которые недавно появились у вас, просим Вас сообщить в ближайшее отделение полиции или на блок-пост, где стоят военные или нацгвардейцы", - сообщили в пресс-службе.

Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 01
Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 02
Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 03
Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 04
Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 05
Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 06
Фото: пресс-служба 28 ОМБр

Одесса и область напичканы диверсантами, - украинские военные 07
 

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+63
⚡️Хакеры Anonymous ночью атаковали сайты банков Беларуси.
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28.02.2022 09:01
+57
Приднестровье рядышком. Надо что-то делать с этой помойкой. Плюс это порт, а порт это всегда криминал.
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28.02.2022 09:01
+43
Кожного покидька по всій країні потрібно знайти та знищити...
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28.02.2022 09:01
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⚡️Хакеры Anonymous ночью атаковали сайты банков Беларуси.
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28.02.2022 09:01 Ответить
...да, и валютная биржа не работает........торги перенесли пока на 11.00.....
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28.02.2022 09:23 Ответить
Приднестровье рядышком. Надо что-то делать с этой помойкой. Плюс это порт, а порт это всегда криминал.
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28.02.2022 09:01 Ответить
через приднестров'я як шо попруть бо тоді ***** тому тирасполю , небо закрите , Молдова позаду і румуни ..
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28.02.2022 10:13 Ответить
да це реальний шанс видалити пухлину
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28.02.2022 11:20 Ответить
Кожного покидька по всій країні потрібно знайти та знищити...
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28.02.2022 09:01 Ответить
Молдова что там с ПНР?
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28.02.2022 10:16 Ответить
та расстрелять их уже можно твари продажные
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28.02.2022 09:03 Ответить
последний кадр понравился..., айтишник, наверное...
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28.02.2022 09:03 Ответить
винтажный айтишник
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28.02.2022 09:07 Ответить
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28.02.2022 09:20 Ответить
Такие мониторы только в музее найдешь.
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28.02.2022 09:22 Ответить
Придивіться уважно. То система стримування. Диверсант зв'язаний кабелем. Якщо спробує встати, монітор впаде на нього.🤕
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28.02.2022 09:27 Ответить
Его подружили с батареей, так что он уже "сантехник тяжёлой артиллерии "
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28.02.2022 09:52 Ответить
Ага "продвинутый" с монитором Samsung прошлого века который даже на запчасти не берут
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28.02.2022 09:46 Ответить
Я такi купую, там полiвiкi високовольтнi дуже якiснi для ремонта iншой технiки
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28.02.2022 09:52 Ответить
Я таких примерно по ценам до 50 грн уже купил более 30 , полевик высоковольтный там один в блоке питания да и не совсем быстрый в современные блоки питания жк теликов с быстрыми ШИМ контролерами не подойдут , остальные как правило типа 200 вольтовых irf630 или 640 там их может быть несколько могут подойти в управление подсветкой , на сегодня там скорее всего при 230 грн за кило меди , имеет ценность отклонялка и петля размагничивания
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28.02.2022 10:08 Ответить
В Одесі ціх тварин вистачає. Треба укріплювати підрозділами Нацгвардії та СБУ.
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28.02.2022 09:06 Ответить
надо подключаться теробороне - это их где-то функции - смотреть, охранять, наблюдать, сообщать, да и задерживать тоже...
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28.02.2022 09:10 Ответить
Влада тормозить процес, а то і відверто саботує.
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28.02.2022 09:48 Ответить
коли війна не панькатись а стріляти на місці
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28.02.2022 09:06 Ответить
интересно бы этих диверсантов проверить на наличие приднестровского гражданства. Они там через второго, наверное, имеют и гражданство Украины
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28.02.2022 09:07 Ответить
Эти диверсанты -местные рузские мечтающие захвата Украины. Они и никогда не признавали Украину.
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28.02.2022 09:48 Ответить
Я немного знаю Одессу. Там действительно много русских. Но они и в советские времена не были ватными и совок ненавидели. Но проблема в том, что с чьей-то легкой руки гражданство Украины получили десятки тысяч жителей Приднестровья, включая ошметки 14-й армии, которые решили не возвращаться в РФ, а осесть с выходом на пенсию в нашем климате. А как говорит молдавская народная мудрость, то, что рожает кошка, впоследствии ловит мышей.
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28.02.2022 10:01 Ответить
И те донские кизяки, к слову сказать, которые формировали казачьи бригады и защищали мирное приднестровское население от румынских фашистов - они тоже все осели в приднестровье и получили украинское гражданство впоследствии
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28.02.2022 10:04 Ответить
А кто ж там за ОПЗШшников голосует постоянно?
К сожалению - Одесса ватная, говорю вам как одессит.
Радует, что хоть кого то ловят. Но первім нужно вязать лісого(мєра).
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28.02.2022 10:23 Ответить
А я и не говорю, что ваты среди коренной Одессы нет. Обязательно есть. Как есть и не ваты. По своим родичам сужу. Были классические одесские ватники. Брат (молдован) женился на еврейке из Аккермана. Дети русскоязычные с любовью к Путину. Всю любовь отбило в 2014 году. А что касается этого черта лысого, так я просто не понимаю, как такое может быть. Кем и как финансируется этот черт лысый и другие ему подобные черта, и какого черта делало ваше правительство, если в 2014 было понятно что миром всё это не закончится. Ответственность за коллаборацию с врагом никто не отменял
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28.02.2022 10:35 Ответить
Лисий - кукла, марионетка Галантерника, який в Україні майже і не буває.

А коли патріоти волали, що в місті повно сепарів і колаборантів, влада казала "Ні, вони доброборядні громадяни", і відкривала провадження на патріотів, а не на зрадників. Ось тепер і маєте цей гадюшник.

Але ж тепер воєнний час, і за законами вони повинні нести покарання за дії на користь ворога?

Ну подивимось, як воно буде!
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28.02.2022 11:15 Ответить
Да. Помню. Охотились на патриотов, а не на предателей. Под девизом установления гражданского порядка и спокойствия. Доуспокаивались...
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28.02.2022 11:30 Ответить
Путин не будет их менять.

В расход. Или сразу на рудники. По законам военного времени.

Полевой суд - и вперёд.
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28.02.2022 09:07 Ответить
А що пуйло ще в тренді? Це пацюк загнаний в кут який не знає звідки прийде смерть, а що вона прийде це точно.
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28.02.2022 10:07 Ответить
Лишение гражданства и отправка в рф.
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28.02.2022 09:07 Ответить
А ничего, что военное время?
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28.02.2022 09:08 Ответить
Вообще-то, я думаю, что этих диверсантов та с 13г. полно.
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28.02.2022 09:08 Ответить
"....спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляємо та затримуємо диверсантів ворога " - щось у цьому ланцюгу не вистачає. ІМХО, не вистачає тероборони та просто небайдужих громадян. Невже Одеса така ватна? Після 02.05.2014 я б не хотів так думати.
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28.02.2022 09:09 Ответить
А поліція? Чи вона вже готова до зустрічі асвабадітєлєй?
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28.02.2022 09:26 Ответить
До речі, таки да. Нацгвардія згадана, поліція - ні.
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28.02.2022 09:32 Ответить
ти сумніваєшся? і мер квіти приготував((((
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28.02.2022 09:33 Ответить
Влада саботує то(
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28.02.2022 09:52 Ответить
в Бердянске убили мужика за то что тот не дал телефон позвонить кацапам домой !!!
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
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28.02.2022 09:11 Ответить
Надеюсь, на этот раз Украина не спустит им это с рук
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28.02.2022 09:11 Ответить
Враховуючи те. що боротьба йде на виживання- розстріл на місці злочину.Можна при спробі втечі.
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28.02.2022 09:12 Ответить
Мама Місто Одеса я снимаю шляпу перед ВАМИ!!!!
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28.02.2022 09:14 Ответить
Прелестно.
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28.02.2022 09:14 Ответить
Надіти всіх на одну швабру і повісити ці пацьорки.
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28.02.2022 09:18 Ответить
Везіть їх в одеську тюрму але для початку повне швабрування
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28.02.2022 09:19 Ответить
Это та петушня что не сгорела 2 мая 2014г. Или те кто за них был.
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28.02.2022 09:20 Ответить
Пише волонтер.

Галина Цегельник


@TSgdalinka

·
22 хв



Важливо!

Загарбники збирають наші флаги на сільрадах, вішають на передні машини.

Передавайте всім нехай познімають!
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28.02.2022 09:22 Ответить
не помогут им эти флаги. А снимать не стоит - так люди видят что все в порядке в городе.
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28.02.2022 11:16 Ответить
Шкоди від просування ворожої техніки під нашими прапорами набагато більше.
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28.02.2022 11:19 Ответить
Якщо це відомо на блокпостах, це не проблема, бо наші з великими прапорами не їздять. Хіба що маленький - під склом.
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28.02.2022 12:27 Ответить
То как вата вопит от раздачи оружия мне доставляет искреннюю радость.
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28.02.2022 09:27 Ответить
Первый вопил Шарий. Тот самый, который ставит метки. Теперь этот. Те, кто мечтают как они будут резать укров.
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28.02.2022 09:46 Ответить
Ну они болеют за эту сторону. Я понимаю что ты там за мир и всё такое, но Россия не мир. Они если захватят, то устроят террор и убийства. Они сами там сказали про денацификацию.

Про то что в России происходит, когда сажают подростков за компьютерные игры и переписки в чатах вообще говорить не надо. Они несут нам вечный ужас. Единственный способ это всё закончить это заставить врага убраться с нашей земли.
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28.02.2022 09:53 Ответить
Юрий Ткачёв это шарий в квадрате. Осторожней с цитированием таких авторов. В смысле брезгливее.
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28.02.2022 09:53 Ответить
Что за бред!
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28.02.2022 10:21 Ответить
Обычная фантазия ватана.
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28.02.2022 10:24 Ответить
От кого треба було ловити три роки, а не патріотів за грати саджати. Тепер патріотів звільняють із тюрем, щоб воювали, тобто вони і не небезпечні зовсім
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28.02.2022 09:23 Ответить
Нам Одесоньку крепко берегти треба.Перлинку у моря не віддамо! Шваль стріляти,як китайці горобців!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.02.2022 09:23 Ответить
цигани....так завжди було
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28.02.2022 09:24 Ответить
диверсанты пошли на уй
эта дупа требует бутылки
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28.02.2022 09:25 Ответить
Бутилку пхати не можна. Вона слизька і вепаде. А шишку всамий раз.
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28.02.2022 11:19 Ответить
Жарим вас, как шашлык на мангале:
Силы спецопераций мощно обратились к российским военным



Соответствующее обращение было обнародовано на странице Командования ССО ВСУ в Фейсбук :

"Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!
Это время когда твой сослуживец, отойдя пос*ать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!",
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28.02.2022 09:27 Ответить
знищувати сволоту на місці злочину!!!!
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28.02.2022 09:30 Ответить
Мураева,Бойко і Шуфрича в підвал!!!
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28.02.2022 09:33 Ответить
Цих покидьків із ОПЗЖ , пора розвішувати на фонарах 😠
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28.02.2022 10:43 Ответить
А ведь восемь лет народ требовал от правительства закрыть границы с кацапами. Теперь имеем трудности.
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28.02.2022 09:36 Ответить
Військовий стан. Розстріл на місці.
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28.02.2022 09:39 Ответить
Росія майбутнього - це кастрований ізолянт, з яким ніхто навіть не вітається, розірваний на шматки Японією, Китаєм і рештою. Тепер казати "Я - рузге" соромно. Не зрозумілі мені мотиви диверсантів, стати частиною саме такого дегенеративного рабського суспільства.
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28.02.2022 09:41 Ответить
ДО УВАГИ БІЙЦІВ ТЕРОБОРОНИ,КОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ЗБРОЇ.

Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.

КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля".
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28.02.2022 09:43 Ответить
надежда на перевоспитание? прямо таки сказать весьма и весьма призрачная. еще и в военное время.
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28.02.2022 09:44 Ответить
Переодягнені диверсанти не підпадають під дію Женевської конвенції про статус військовополонених.
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28.02.2022 09:48 Ответить
Багато це роблять за гроші . Цьому сміттю " какая разніца " Пропозиція : вішати привселюдно , за Законами воєнного часу , щоб іншим дебілам , неповадно було !
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28.02.2022 09:48 Ответить
дробити пітарам пальці і руки молотками - це саме гумане - шоб не могли навіть виделку тримати...
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28.02.2022 10:19 Ответить
Одесситы должны сами понимать что если придут рашисты то будет пздц всей исторической Одессе. Так что одесситы отлавливайте всю кацапскую мразоту
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28.02.2022 10:20 Ответить
Никакие рашисты не придут, ВСУ на страже!
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28.02.2022 10:23 Ответить
Для початку пристреліть Труханова з кацапським паспортом і громадянством і "Підрахуя" і відразу кількість диверсантів зменшиться.
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28.02.2022 10:35 Ответить
А де тероборона Одеси ?

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28.02.2022 10:44 Ответить
Я за расстрел.
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28.02.2022 11:08 Ответить
Шо за диверсанты? колорадская шапочка

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28.02.2022 17:52 Ответить
Это те, которых спасали футбольные фанаты из горящего дома профсоюзов? Проверьте, если список есть.
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28.02.2022 18:51 Ответить
 
 