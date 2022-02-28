Весь общественный транспорт в Праге украсили флагами Украины. ФОТО

На весь общественный транспорт Праги нанесены флаги Украины в знак солидарности с нашим государством.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Так теперь украшен весь общественный транспорт в Праге. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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