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Весь общественный транспорт в Праге украсили флагами Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На весь общественный транспорт Праги нанесены флаги Украины в знак солидарности с нашим государством.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
"Так теперь украшен весь общественный транспорт в Праге. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий28.02.2022 09:19
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+20 Николай 75107634
показать весь комментарий28.02.2022 09:12
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