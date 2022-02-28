Последствия боев ВСУ против российских оккупантов в пгт Сребное в Черниговской области. ФОТОрепортаж

В пгт Сребное в Черниговской области ВСУ дали бой российским оккупантам и уничтожили военную технику, живую силу врага.

Фото опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

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