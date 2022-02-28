Последствия боев ВСУ против российских оккупантов в пгт Сребное в Черниговской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В пгт Сребное в Черниговской области ВСУ дали бой российским оккупантам и уничтожили военную технику, живую силу врага.
Фото опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
KharkovCity
показать весь комментарий28.02.2022 11:54 Ответить Мне нравится 0
MyronMaG mm
показать весь комментарий28.02.2022 12:24 Ответить Мне нравится 1
Olexandr Ivashura
показать весь комментарий28.02.2022 13:04 Ответить Мне нравится 1
Great Deal
показать весь комментарий28.02.2022 14:41 Ответить Мне нравится 5
Виктория Иванюшина
показать весь комментарий01.03.2022 00:54 Ответить Мне нравится 0
Arturs Dzerkals
показать весь комментарий09.03.2022 10:54 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Велика група російських вояк на околиці Києва рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»
Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.
Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.
Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.
Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»