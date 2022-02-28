Войска РФ уничтожили базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области: Это не останавливает предприятие. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области.

Об этом КБ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российская армия уничтожила базу хранения ракет ГП "ГосККБ "Луч" в Житомирской области.

Это не останавливает наше предприятие. Разработчики, инженеры, сборщики ГП "ГосККБ "Луч" работают для обеспечения нашей армии вооружением.

Пользуясь нашими комплексами, военные каждый день отправляют в ад сотни захватчиков", - говорится в сообщении.

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