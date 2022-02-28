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Войска РФ уничтожили базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области: Это не останавливает предприятие. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты уничтожили базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области.

Об этом КБ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российская армия уничтожила базу хранения ракет ГП "ГосККБ "Луч" в Житомирской области.

Это не останавливает наше предприятие. Разработчики, инженеры, сборщики ГП "ГосККБ "Луч" работают для обеспечения нашей армии вооружением.

Пользуясь нашими комплексами, военные каждый день отправляют в ад сотни захватчиков", - говорится в сообщении.

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Войска РФ уничтожили базу хранения ракет КБ Луч в Житомирской области: Это не останавливает предприятие 01
Войска РФ уничтожили базу хранения ракет КБ Луч в Житомирской области: Это не останавливает предприятие 02

Автор: Наталя Джума
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Саботаж. Бункера не было. Вывезено в Винницу не было.
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28.02.2022 11:10 Ответить
неа всё что было уже отгрузили лупят даже не меняя язык на пу
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28.02.2022 11:12 Ответить
що не було вивезено будівлі ? чи ти там навідником "працював"
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28.02.2022 11:13 Ответить
Помню еще хотели построить завод по изготовлению Байрактаров в Василькове. Хорошо не успели
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28.02.2022 11:12 Ответить
@

"Напишіть до бота хто може. Село Тягинка бериславського району Херсонської області займають оборону"
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28.02.2022 11:12 Ответить
Надеюсь, на складах почти ничего не было, так как все в войсках.
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28.02.2022 11:18 Ответить
это теми ракетами что с белорашки? суки бульбашские...
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28.02.2022 11:40 Ответить
****** кб луч... да вас под суд надо отдать... 5-й день войны и только сегодня они решили отдать изделия в армию... директор подлежит расстрелу... а за то, что еще и склады хранения позволил уничтожить - не расстреливать, просто подвесить за одно яйцо и пусть висит столько, сколько выдержит...
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28.02.2022 15:00 Ответить
Ты думаешь там что-то было?
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02.03.2022 17:21 Ответить
 
 