Луганская область держит оборону. Напряженная ситуация в Золотом и Горском. Нижнее почти уничтожено, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

Луганская область продолжает держать оборону, самая сложная ситуация сейчас на территории Горской громады – там российская армия обстреляла почти все населенные пункты.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 28 февраля в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Горской городской военно-гражданской администрации российской армией обстреляны почти все населенные пункты", - говорится в сообщении.

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"Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горской громаде. А именно, в Золотом и Горском, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная. Однако украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в нашу область - в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура. Победа будет за нами", - подчеркнул он.

"Наши спасатели - смелые и мужественные. Они отчаянно идут в ад в Горской громаде. Работают в двойной опасности - под огнем российской армии. Сейчас поступила информация, что среди пожарных есть четыре травмированных. Медицинская помощь им предоставляется", - подчеркнул глава Луганской области Сергей Гайдай.

Так, например, в Новотошковском после вражеских обстрелов произошло возгорание пятиэтажного дома по ул. Театральная, 17. Разрушен второй подъезд. Загорелась квартира на втором этаже третьего подъезда.

"И так почти по всей громаде. Информация по погибшим и пострадавшим гражданам уточняется. Кроме того, сотрудники ГСЧС продолжают оказывать помощь населению – организовали подвоз спальных мест, продуктов питания и воды по бомбоубежищам", – добавил глава облгосадминистрации.

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Как уже сообщал Сергей Гайдай, российские оккупанты всю ночь обстреливали Горскую громаду: "Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Огонь охватил жилые дома и социальную инфраструктуру. Электрики, коммунальщики, газовики начали работы по восстановлению коммуникаций. Важно, что власть находится на месте событий, работает над гуманитарным обеспечением пострадавшего населения. Ситуация напряженная, но контролируемая".









