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"Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Родителей русских солдат призывают не отпускать своих детей на войну против Украины.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой!".

Если ваши близкие недавно отправились на учения – скорее всего они участвуют в нападении на Украину.

Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут остаться в живых!

Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!

Переписка с телефона одного из тех, кто приехал "учиться" на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже "грузом-200", - отметили в министерстве.

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Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами: Последняя переписка русского солдата с матерью 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+112
Теперь пусть уже родители ждут цинковую БАНДЕРоль себе в Рашку)
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28.02.2022 13:46
+105
а Крым маме зашел без напряга?Суки,оккупанты,убийцы.
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28.02.2022 13:49
+64
Судячи із стану телефону, йому вже легко і нікуди він вже не йде...
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28.02.2022 13:47
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Надо было дописать. "Маманя радуйся три миллиона получишь. Наверное."
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28.02.2022 15:28 Ответить
Тобто, 50 доларів у перерахунку.
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01.03.2022 18:42 Ответить
Всё-таки жалко этого парня. Он тоже жертва злобной кремлёвской крысы и её холуёв.
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28.02.2022 15:29 Ответить
Что интернет на Рашке пропал.?нам не жаль.приехал нас убивать,пусть его мамка и жалеет добытчика кровавых денег
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28.02.2022 18:54 Ответить
Как видно из записей, он приехал принимать цветы от украинцев, а не убивать их. И совесть у него была, коль тошно стало от всего, что увидел. Так что не надо быть таким жестокосердным к человеку, который и так заплатил жизнью за свою наивность и глупость.
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28.02.2022 20:21 Ответить
Ты внимательно читал? "Мы херачим по всем..." Ты про какую его совесть? Ты ********?
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01.03.2022 10:47 Ответить
Я тоже хотела написать такой же ответ как и вы,но мы с вами не внимательно прочитали. Имелось ввиду « мы, русские « потому и « вздернуться хотел» - в смысле повеситься. Я конечно понимаю что " Michael Kern" запостил текст в мягкой форме, но это не повод для оскорблений.
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01.03.2022 11:27 Ответить
Внимательно, и думаю, что "мы" - это российская армия в целом. Да, судя по написанному, у него была совесть. Какой-нибудь нквдшник или гестаповец уж точно не озаботился отношением к нему местных жителей. Да и какой жизненный опыт у 20-летнего парня, ему навешали лапши про освобождение Украины, а он и поверил. Так что твоя ненависть к захватчикам понятна, но она, как известно, застилает глаза.
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01.03.2022 11:28 Ответить
иди на *** моральный ...ты наш.
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01.03.2022 11:49 Ответить
взаимно...
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01.03.2022 11:50 Ответить
ганс...ты на каких тут правах свой рот раскрываешь?Вы немцы выкормили этого монстра рф...с вас еще спросят за это.поэтому сиди и помалкивай ханжа моралист ***.
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01.03.2022 11:58 Ответить
Выпей снотворного со слабительным - это помогает при истериках.
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01.03.2022 12:29 Ответить
отсоси у араба...это так толерантно.пнх мразь
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01.03.2022 12:36 Ответить
мой совет остаётся в силе
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01.03.2022 12:37 Ответить
дрюкай клавиатуру...пнх
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01.03.2022 12:41 Ответить
Ты таверное плохо знаешь русский - Мы херячим..... это значит херячим и не прекращаем хоть и страшно и тяжело, по англ present cont. и совести у него нет. Если - бы она была.... дальше продолжать? сам поймешь?
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02.03.2022 01:05 Ответить
Я понял, что "мы" - это российская армия в целом. По тексту видно, что он никакой злобы к украинцам не испытывает и ужасно себя чувствует от увиденного. Так что совесть у него очевидно есть, иначе бы его слова звучали совсем по другому (переписку настоящих ватников по поводу вторжения в Украину уже видали).
С кем ты сейчас воюешь - с уже убитым наивным 20 парнем? Это бессмысленно.
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02.03.2022 09:42 Ответить
Нет я и с тобой не воюю, просто в корне не согласен с тобой. Я мирный человек был по жизни но сейчас готов зубами рвать этих рашистских скотов.
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02.03.2022 11:37 Ответить
Конечно, тебя и многих украинцев тоже можно понять - слишком велика ненависть к агрессору.
Мне, живущему в относительной безопасности, проще быть объективным.
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02.03.2022 16:19 Ответить
Ну так цветы он получил.я смотрю вы удивительно мяхкосердны в данной ситуации и по комментариям вижу что вы стараетесь нивелировать гнев Украинцев на своих убийц и размазать ответственность на всех чтобы некоторые наши наивные сограждане не стреляли без сожаления при встрече оккупанта ,а пытались решить сильно не виновен перед Украиной или нет.не получиться.кобзон с задорновым пусть в аду сортируют кто там тяжелее воздуха.решение просто припёрся в Украину не сдался при первой возможности -на биоутилизацию.недаром украинская земля такая плодородная
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01.03.2022 12:28 Ответить
Ошибаетесь, ничего я не "нивелирую". Бойцы на позициях не имеют ни возможности, ни времени, определять меру индивидуальной вины участвующих в агрессии. Но я предлагаю не топтать уже погибшего, ведь он сполна заплатил и за решения своей преступной власти, и за свою наивность.
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01.03.2022 12:36 Ответить
Уважать стоит того кто сражается честно и открыто.все!
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01.03.2022 15:55 Ответить
Уважать и не топтать - разные вещи. Не стоит сражаться с уже погибшими. Всё!
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01.03.2022 16:16 Ответить
Ага ,узнаю методу -прокацапский любитель- тролль.небось обрадовался на меня попав .ниче ,много не заработаешь ,поболтал да сброшу .Незачем сражаться с уже уничтоженным оккупантом,нет смысла прикапывать его натирая мозоли.достаточно дать возможность нашей природе вернуть биогумус в природное состояние.а ускорить процесс можно нассав и насрав сверху.Все!!!А не ,не все.Еще высморкнувшись в тушку асвабадителя и вытерев сопли аквафрешем.
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01.03.2022 17:14 Ответить
И тебе советую: выпей снотворного со слабительным - помогает при истериках.
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01.03.2022 18:17 Ответить
та это ж козлина, любитель немецких нациков из AfD.
не трать время. спамь его и саншайн олену (любительницу Трампа) без разговоров.
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01.03.2022 23:06 Ответить
Полобзай задние ноги неграм и охлади климат, грета. Тратить время на твоё кудахтанье действительно нет смысла.
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02.03.2022 09:44 Ответить
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02.03.2022 14:59 Ответить
Пол сменило, чмо?
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02.03.2022 16:16 Ответить
Некоторые из этих малолетних придурком даже пытается преуменьшить свои действия типа: "Я выстрелил всего 4 раза...." или 5 - неважно. И что? Чем отличается от того кто выстрелил 100 раз?
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02.03.2022 01:10 Ответить
Ничем не отличается, тем более что в плену ради самосохранения можно и соврать.
Но тот случай другой: парень действитьно переживал, и высказывал это не в плену, а своей матери, то есть искренне. Да и погиб он уже.
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02.03.2022 16:23 Ответить
МО РФ закуплено 45000 черных мешков для утилизации в мобильных крематориях.То есть если родным хотя бы пепел привезут -это уже хорошо .А так скажут заблудился или пропал без вести.Что бы и деньги за похоронку им не платить.Вот такая Российская федерация ..Земля вам пеплом агрессоры.
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28.02.2022 15:37 Ответить
в Украине полиэтиленовые пакеты запрещены
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28.02.2022 21:12 Ответить
Підер не успел напісать прішли салофановий мішок.
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28.02.2022 15:52 Ответить
Ма хотел вам цветы привезти , а "красавица" нас ****** не по дедски, позвони в кремль и пошли их всех *****
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28.02.2022 16:49 Ответить
це що їм підсипають у їжу чи воду,щоб думати що тебе з автоматом і на танку будуть зустрічати квітами?
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01.03.2022 12:33 Ответить
ОРТ в основном. ну еще НТВ и пр. RT. и обязательно щепотку "Эхо Москвы" или "Дождь". для запаха...
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01.03.2022 23:10 Ответить
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