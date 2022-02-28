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"Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Родителей русских солдат призывают не отпускать своих детей на войну против Украины.
Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой!".
Если ваши близкие недавно отправились на учения – скорее всего они участвуют в нападении на Украину.
Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут остаться в живых!
Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!
Переписка с телефона одного из тех, кто приехал "учиться" на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже "грузом-200", - отметили в министерстве.
Топ комментарии
+112 Виталий Харитонов f2132970
показать весь комментарий28.02.2022 13:46
+105 Лилия Стацкая
показать весь комментарий28.02.2022 13:49
+64 SergTranscarpathian
показать весь комментарий28.02.2022 13:47
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С кем ты сейчас воюешь - с уже убитым наивным 20 парнем? Это бессмысленно.
Мне, живущему в относительной безопасности, проще быть объективным.
не трать время. спамь его и саншайн олену (любительницу Трампа) без разговоров.
Но тот случай другой: парень действитьно переживал, и высказывал это не в плену, а своей матери, то есть искренне. Да и погиб он уже.