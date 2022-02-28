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Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 вражеских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Задержали оккупантов в одном из районов области. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападающим от 20 до 30 лет. По их словам, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомлены о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 01
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 02
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 03
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 04
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 05
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 06
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 07
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 08
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Топ комментарии
+53
Криві й косі недоумки!
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28.02.2022 13:59
+46
ну что суки, дошли до Киева?
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28.02.2022 13:59
+43
Какие они все уродливые, вырождения,биомусор,фу ***
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28.02.2022 14:00
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ну что суки, дошли до Киева?
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28.02.2022 13:59 Ответить
ПО закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ -- расстрел на месте ! ОНИ ВНЕ ЗАКОНА ! ХВАТИТ БЫТЬ СЛИШКОМ ДОБРЫМИ!
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28.02.2022 14:11 Ответить
Эти в своей форме с документами + сдались, этих не стоит. Пойдут на обмен.
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28.02.2022 14:26 Ответить
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
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28.02.2022 14:49 Ответить
Обменять на защитников Змеиного острова .
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28.02.2022 23:51 Ответить
Хромосома ********** во всей красе - уроды писец
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28.02.2022 21:53 Ответить
Криві й косі недоумки!
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28.02.2022 13:59 Ответить
это путин -югенд)) римейк старого сценария войны,но с элементами фэнтези,рашка пошла войной на Украину.
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28.02.2022 14:23 Ответить
ВИЛЫколепная семерка и бухарь!
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28.02.2022 14:00 Ответить
ординці.
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28.02.2022 14:00 Ответить
Какие они все уродливые, вырождения,биомусор,фу ***
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28.02.2022 14:00 Ответить
смесь калмыка и чуваша
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28.02.2022 14:10 Ответить
Злоупотребление боярышником и поголовное кровосмешение сотворили, таки, над кацапами своё чёрное дело.
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28.02.2022 14:36 Ответить
Привет Арийцам!
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28.02.2022 21:49 Ответить
на самом деле сравнивая форографии украинских военных и росийских видишь разницу . росияне выглядят как вырожденцы , не люди ,а гнидливые мерзкие поганые выродки алкогольного оплодотворения .
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28.02.2022 23:54 Ответить
сразу угадиваєцца парода-ванючая лапатная свінья...
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28.02.2022 14:00 Ответить
То якісь виродки пришелепкуваті, в нас на базар би таких не взяли чували з картоплею підносити.
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28.02.2022 14:01 Ответить
Вбийте їх на хрін! Ця гидота не має право на життя!
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28.02.2022 14:01 Ответить
Вместо автоматов дать кельмы пусть начинают отстраивать то что разрушили.
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28.02.2022 14:01 Ответить
эти мрази вставят потом нож в спину , это НЕЛЮДИ !!!
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28.02.2022 14:13 Ответить
при правильной охране никуда они ничего не вставят, а вот пустить их на восстановительные работы - хорошая мысль
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28.02.2022 15:02 Ответить
я думаю ці тварі повинні боятися вже, треба кожного другого калічити
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28.02.2022 14:01 Ответить
стадо наркоманів рила страшні чим іx там роблять в кацобіі
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28.02.2022 14:01 Ответить
****** дегенерати
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28.02.2022 14:02 Ответить
Скрепоносци *****
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28.02.2022 14:03 Ответить
Путинский биомусор.
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28.02.2022 14:04 Ответить
Урюкский мир пришёл русскоязычных "освобождать", мля!
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28.02.2022 14:04 Ответить
*****, какие-то квазимоды, что с лицами ?
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28.02.2022 14:06 Ответить
Кацапи сер (вся генетика на обличчі).
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28.02.2022 14:10 Ответить
⚡️Франция не признает результаты референдума в Беларуси, - МИД Франции
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28.02.2022 14:07 Ответить
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28.02.2022 14:07 Ответить
На Сумщині їх вже дівати нікуди. Це ж полонені - їм треба людські умови, годувати, лікувати. І 200 своїх не забирають, суки.
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28.02.2022 14:10 Ответить
Використовувати на важких роботах, нефіг їм нахаляву під*їдатися... Бригадна система, пайка по колективних результатах роботи - все як в улюбленому ними Гулазі...(((
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28.02.2022 15:17 Ответить
Собакам собаче. Це не люди! Русскиє не народ, це бандитське кодло.
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28.02.2022 14:11 Ответить
З такими мордами тілки на зоні сидіти, а ще й три "рузьки глаза вузьки"!!!!! Суки, падли!!!!!! і таким ***** дадуть вижити!!!!!!
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28.02.2022 14:12 Ответить
Маасвічей і підерців тут іще ніхто не бачив. Суцільна затуркана периферія. Ви хочете аби їхні батьки і мами протестували проти війни?
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28.02.2022 14:32 Ответить
жертвы абортов
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28.02.2022 14:12 Ответить
И в Украине еще находятся малороссы, которые этих гоблинов братьями называют. Да какие это братья? Это какие-то сказочные персонажи нелюдской породы. Вы на рожи эти посмотрите! Это ж вырожденцы просто какие-то, орки из лесу.
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28.02.2022 14:14 Ответить
Які уроди. Якого фіга ми беремо полонених.? Після того, що вони роблять у Харкові.
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28.02.2022 14:17 Ответить
на обмен пригодятся.
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28.02.2022 14:28 Ответить
Їм ціна 3 копійки в базарний день. Вони ніхто для російської влади - подивіться відео, в яких умовах їх тримали місяцями на "ученіях" перед вторгненням.
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28.02.2022 14:35 Ответить
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітариний ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони припинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
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28.02.2022 14:50 Ответить
По міжнародним законам вони не полонені, а терористи! РФ НЕ ОГОЛОШУВАЛА ВІЙНИ УКРАЇНІ
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28.02.2022 22:03 Ответить
обьявила военную операцию . это и есть война .
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28.02.2022 23:56 Ответить
Одноразовые
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28.02.2022 14:17 Ответить
Деформированные… особенно 4,6 и 7.
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28.02.2022 21:58 Ответить
на моряков со змеиного обменяем
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28.02.2022 14:17 Ответить
а в них нема ніяких розпізнавальних знаків?чи така зараз форма?
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28.02.2022 14:17 Ответить
Я вважаю, що цих покидьків треба використовувати як живий щит. Можливо й не по законах, але діт.садочки та школи теж не по законах обстрілювати "Смерчем"
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28.02.2022 14:20 Ответить
Та кого вони зупинять?Це ж дикунська країна, орда, нелюди!
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28.02.2022 18:11 Ответить
Гоблины ****
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28.02.2022 14:22 Ответить
я тільки що подивився ролик з харкова. ****. зняти шкіру, заживо, відео хакерам на рашу тудей. за цивільних, вбитих зброєю невибіркової дії. і ця мантра "на навчання" вже *******.
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28.02.2022 14:25 Ответить
Показать бы им, *****, видео сегодняшнего расстрела "Смерчами" моего родного Харькова, трупи женщин и детей,- а потом сразу к стенке и расстрелять! Смерть за смерть!
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28.02.2022 14:26 Ответить
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
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28.02.2022 14:51 Ответить
а последнего вчера допрашивали в видео)) в ютьюбе все думали что это розыгриш,офицера не было видно))
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28.02.2022 14:28 Ответить
Великороссы, старшие братья, *****... Слава Украине!
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28.02.2022 14:29 Ответить
Знали вони все, думали заканає, а нє....
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28.02.2022 14:39 Ответить
а які пики у них "красівиє" і зовсім не зіпсовані інтелектом
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28.02.2022 14:45 Ответить
Хлопці не дуже там з ними церемоньтесь, як повернуться на расісю то все одно будуть казать що їх бандеровці "пытали и насиловали"
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28.02.2022 14:47 Ответить
Описание проститутки русского клиента:
Нос картошкой,
х*й гармошкой,
палку с трудом бросит,
бутылку просит.
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28.02.2022 14:52 Ответить
Моё мнение , что у них сплошной сброд в армии
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28.02.2022 14:52 Ответить
Это вы еще их предков не видели
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28.02.2022 15:00 Ответить
После Харькова всех врасход. Не надо это брать в плен
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28.02.2022 14:59 Ответить
Небрати, відморозки
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28.02.2022 15:02 Ответить
Дети же и у всех лица дегенератов
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28.02.2022 15:02 Ответить
Які ж вони тільки уроди!
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28.02.2022 15:07 Ответить
Чому надсилають такий молодняк??
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28.02.2022 15:13 Ответить
молодняк еще успевает как то убежать, а в возрасте не успевают и жмурятся! )
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28.02.2022 15:40 Ответить
Какие то дегенераты судя по лицам, жрать стекломой и боярышник всё таки даёт последствия.
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28.02.2022 15:25 Ответить
Брати "слов'яни"!
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28.02.2022 15:37 Ответить
Розстріл
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28.02.2022 16:12 Ответить
А че у них всех такие "высокоинтелектуальные" лица?
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28.02.2022 21:45 Ответить
Орда
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28.02.2022 21:46 Ответить
ипала дегенератів....Ломброзо відпочіває
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28.02.2022 21:46 Ответить
Лицо, на вид интеллектом не обезображено. Тьху мерзота!
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28.02.2022 21:47 Ответить
Виживший абортний матеріал кацапських зеків і алкоголічок!!!
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28.02.2022 21:49 Ответить
Это не те что технику бросили и домой шагали?
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28.02.2022 21:49 Ответить
Борис Джонсон:"Украина всему миру показала пример, что даже самую бешеную собаку не стоит бояться. Именно после бесстрашного сражения Украины, началась по-настоящему волна сильных санкций против России, которые до этого Европа боялась включить, не зная чего ожидать от Путина."
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28.02.2022 21:50 Ответить
так , ми не московити і маємо людяність , але не до цих потвор . Стільки горя скільки вони принесли своїми кацапськими чобітьми для них не має бути полону , а прихисток мають вони отримати тільки но в своєму двухсотому мішку .
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28.02.2022 21:50 Ответить
Фотографии - фейк. Оригиналы взяты из учебника медицины, глава - дебилизм.
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28.02.2022 21:50 Ответить
Морды азиатские. русские
Гы-гы-гы
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28.02.2022 21:51 Ответить
Отстраивать города мрази.Велике будівництво чеває
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28.02.2022 21:53 Ответить
Вбийте їх, цих воченят. Просто тупо заваліть.
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28.02.2022 21:54 Ответить
монголо-татары ******
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28.02.2022 21:56 Ответить
Наче навіть не *********.
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28.02.2022 21:57 Ответить
Ох и рожи. Это с ними мы "адиннарот" как бредит путлер.?
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28.02.2022 22:02 Ответить
в утиль, тварей
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28.02.2022 22:03 Ответить
срочники скорее всего, которых согнали не спрашивая особо, из самых забытых регионов, чтобы никто не возбухал сильно, даже в сводках не дадут
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28.02.2022 22:03 Ответить
кста.. сегодня звонили родственники которые живут в Сумской обл. в селе почти на границе с кацапстаном и говорят - русня прет такими колоннами в Украину что окуеть можно - нельзя спать от рева двигателей ни днем ни ночью !!! .. и говорят - Вы там в Киеве знаете или нет !? пздц
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28.02.2022 22:09 Ответить
ох и йооопла! Мордоровские орки - нервно курят! А почему не видать следов собеседования на циферблатах!? уж больно смотрят уверенно
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28.02.2022 22:16 Ответить
Эти ублюдки убивают маленьких детей! Какой плен, люди одумайтесь! Вы почитайте комментарии в сети которые пишут их соотечественники, они радуются тому что происходит у нас, единицы против - ЕДИНИЦЫ!!!!
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28.02.2022 22:18 Ответить
Они там что, специально самые ублюдские морды выискивают, чтоб в Украину отправлять ? У них там по конкурсу берут ? Пипец, дегенераты.
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28.02.2022 22:44 Ответить
ихтамне...Легенда---приехали на учения...
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28.02.2022 22:49 Ответить
Навіть форма видає сутність: дрібний темний піксель - дрібні темні потвори, і наш крупний світлий піксель - крупні світлі особистості.
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28.02.2022 22:57 Ответить
какая отвратительная рожа (С)
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28.02.2022 23:04 Ответить
"Великие" бл.ять с пол извилиной! Уроды кацапские!
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28.02.2022 23:57 Ответить
по рожам - одни дегенераты.
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01.03.2022 00:10 Ответить
В рос.соц.сетях эти ****** рассказывают ,что едут вУкраину за тачками из салонов Киева и крутыми смартфонами..Пограбить хахлоф и прехать на порше к телке в Суходрищенск
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01.03.2022 01:43 Ответить
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.

Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
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01.03.2022 01:47 Ответить
 
 