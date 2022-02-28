РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
52 895 28
армия РФ (15392) война (46904) Киевская область (3539) Бутусов Юрий (3913) тероборона (292)

Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелые потери российским колоннам снабжения.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелый урон российским колоннам снабжения. В боях 27-28 февраля сожжены 3 грузовика, захвачены 4 грузовика. Среди уничтоженных - машина управления, среди захваченных - машина, груженая боеприпасами к РСЗО БМП-21 Град, которые россиян собирались обрушить на Киев. Слава защитникам Киева!" - рассказал он.

Также смотрите: Последствия обстрела Харькова русскими оккупантами. ВИДЕО 18+

Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 01
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 02
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 03
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 04
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 05

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+62
Всій теробороні України-респект...
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02
+61
красота!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:01
+56
І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красота!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:01 Ответить
І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02 Ответить
Молодці ТРОшники ! Слава Україні !
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02 Ответить
Всій теробороні України-респект...
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02 Ответить
Умнички,респект!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:02 Ответить
А тепер цим ж озброєнням та по московським мурсалам!!!
Слава Зухисникам України!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!
Слава Україні !!,
показать весь комментарий
28.02.2022 14:04 Ответить
Неплохое подспорье для наших градов будет
показать весь комментарий
28.02.2022 14:04 Ответить
Не видно жодного орка ні живого ні мертвого. Я так зрозумів, що по ходу, з ними ніхто не заморочується - утилізували в найближчій посадці
показать весь комментарий
28.02.2022 14:07 Ответить
ну так весна ж. землю вдобряти потрібно
показать весь комментарий
28.02.2022 14:09 Ответить
хочу поблагодарить рф за снабжение. с металоломом пока хватит,а топливо подвозите еще
показать весь комментарий
28.02.2022 14:07 Ответить
В кузове заряды к граду. Значит в городах Украины будет чуть спокойней.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 14:10 Ответить
Блін, ще цього літку приїздив в Бородянку на вєліку й гадки не мав, що війна підійде впритул. Мочіть їх, хлопці, цих носітєлєй руського міра, рознощиків зарази.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:14 Ответить
Героям Слава! Молодці хлопці, низький уклін вам за мужність
показать весь комментарий
28.02.2022 14:23 Ответить
Уничтожать обеспечение горючим и боезапасом- и кацапские танки с бтрами можно будет растаскивать на посевную. А разбежавшимся по округе "ванькам" там уж как повезёт.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:27 Ответить
Залишити на потреби громади
показать весь комментарий
28.02.2022 14:30 Ответить
Третье фото прямо как в той анекдоте: А где тут останивка? Зупинка тут, а ти, москалику вже приїхав
показать весь комментарий
28.02.2022 14:32 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:32 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5255627021168002&set=a.353058151424938

Ще гарні новіни від Орестовічу. До 200 одиниць смажено каже.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:36 Ответить
ибо *****
показать весь комментарий
28.02.2022 14:37 Ответить
V Это опознавательный знак кадыровских ослотрахов! Нормально так если их боятся все лаптеногие а тут просто вчерашние хлеборобы не просто уничтожают а захватывают технику грозы России!
показать весь комментарий
28.02.2022 14:39 Ответить
Нет. Это знак северной группы. Это две группы одна Зэт другая Ви. В теории они должны были разрезать Украину на две части с севера и юга, чтобы самые боеспособные украинские части оказались в окружении.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:43 Ответить
У дырок вроде Х, а не V.
показать весь комментарий
28.02.2022 15:23 Ответить
Граждане в стране восьмой год война, все знают где находятся укрытие, не давайте адреса убежишь незнакомым в соц сетям работают диверсанты. Отредактируйте по своему усмотрению и распространяйте дальше. Наша безопасность в наших руках.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:43 Ответить
петуШа р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність петуШ арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста.

петуШарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 роцi.
показать весь комментарий
28.02.2022 15:14 Ответить
Дякую Вам. Я з Києва.
показать весь комментарий
28.02.2022 17:06 Ответить
 
 