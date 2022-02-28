Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелые потери российским колоннам снабжения.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелый урон российским колоннам снабжения. В боях 27-28 февраля сожжены 3 грузовика, захвачены 4 грузовика. Среди уничтоженных - машина управления, среди захваченных - машина, груженая боеприпасами к РСЗО БМП-21 Град, которые россиян собирались обрушить на Киев. Слава защитникам Киева!" - рассказал он.
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Слава Зухисникам України!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!
Слава Україні !!,
Ще гарні новіни від Орестовічу. До 200 одиниць смажено каже.
Окрім того розслідування довело причетність петуШ арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста.
петуШарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 роцi.