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Местные жители на Черниговщине устроили "завал": Бензовоз войск РФ врезался в дерево. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Местные патриоты в Новых Боровичах устроили завал, в который попал бензовоз войск РФ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"В Новых Боровичах Черниговской области в результате завала, сделанного местными патриотами, вражеский бензовоз потерял управление и встретился с украинским деревом.

Силовики изъяли документы и вещи", - говорится в сообщении.

Также читайте: Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Местные жители на Черниговщине устроили завал: Бензовоз войск РФ врезался в дерево 01
Местные жители на Черниговщине устроили завал: Бензовоз войск РФ врезался в дерево 02
Местные жители на Черниговщине устроили завал: Бензовоз войск РФ врезался в дерево 03
Местные жители на Черниговщине устроили завал: Бензовоз войск РФ врезался в дерево 04
Местные жители на Черниговщине устроили завал: Бензовоз войск РФ врезался в дерево 05
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Топ комментарии
+65
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28.02.2022 14:34
+54
А кто это сдэлал?!
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28.02.2022 14:26
+45
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28.02.2022 14:31
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А кто это сдэлал?!
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28.02.2022 14:26 Ответить
Мінувати треба всі шляхи з дистанційним керуванням.
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28.02.2022 14:43 Ответить
Відрізати тилове забезпечення, панцерники перетворяться на гроби.
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28.02.2022 14:44 Ответить
на я кому номері закінчується Рембо ?

ну, короче новий сєзон "Рембо - Україна"
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28.02.2022 14:59 Ответить
дерево жалко
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01.03.2022 07:08 Ответить
Ваню спіймали?
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28.02.2022 14:26 Ответить
вибачте, ваню розпідарасило
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28.02.2022 14:46 Ответить
в бочку кацапів зразу вкидайте- на гній.
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28.02.2022 14:26 Ответить
Зачем портить товар? Пусть хлопцы сливают соляру, посевная скоро)
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28.02.2022 14:44 Ответить
Це по хазяйські.
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28.02.2022 14:50 Ответить
судячи із тазіків біля бензовоза, селяни затарились горючкою по повній

вдалого полювання, українці !
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28.02.2022 18:22 Ответить
Ласкаво просимо у пекло, москалі!
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28.02.2022 14:26 Ответить
⚡️За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 6 ракетных и 4 авиационных удара, - сообщает Генеральный штаб ВСУ

Удары наносились преимущественно из воздушного пространства Беларуси. С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".
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28.02.2022 14:27 Ответить
Да,тяжєла і нєказіста жізнь лапатнаго камазіста...
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28.02.2022 14:27 Ответить
Молодці вже зливають !!!
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28.02.2022 14:27 Ответить
присилайте ще
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28.02.2022 14:27 Ответить
в путьовці вказана станція відправки-почеп на брянщині
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28.02.2022 14:49 Ответить
Якщо солярку зляли, можете здавати на металолом
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28.02.2022 14:27 Ответить
Та нет там запчастей на хорошую сумму, та и сам КАМАЗ только с помятой кабиной в ВСУ можно было бы использовать.
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28.02.2022 14:42 Ответить
если радиомаяков и другой хрени нет.
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28.02.2022 14:55 Ответить
вже ніхто нікуди не йде... і не їде
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28.02.2022 14:28 Ответить
местные не дремлют прицепок с бочками на слив...
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28.02.2022 14:28 Ответить
Компенсують затрати. Так і треба.
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28.02.2022 14:31 Ответить
Ну а нє? Москалі шарової соляри привезли. Ще й металобрухту до купи
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28.02.2022 14:32 Ответить
Скоро треба "влагу вскривать" та землю орати. Соляра потрібна.
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28.02.2022 14:33 Ответить
3 дні назад уже заборонував, влагу вскрив, по вашому.
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01.04.2022 08:24 Ответить
Судячи по легковиках поблизу, утворилася стихійна автозаправка...)))
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28.02.2022 14:28 Ответить
там і прицеп з бочками
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28.02.2022 16:47 Ответить
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28.02.2022 14:29 Ответить
Дизель в селе пригодиться. Как раз посевная на носу.
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28.02.2022 14:29 Ответить
судячи с фото, дизель злили на землю.
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28.02.2022 14:32 Ответить
красота, кто-то себе возле дома заправку сделает
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28.02.2022 14:30 Ответить
Нажаль, судячи з фото соляру жадоби злили (калюжі біля колес)!
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28.02.2022 14:34 Ответить
скоро весна.. солярка нужна будет...
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28.02.2022 14:31 Ответить
Українці, будьте пильними!
Приємно бачити, як мешканці Вінниці реагують на німецького кореспондента. На його мікрофоні та телекамері оператора стоїть RTL-напис, що викликає у перехожих підозру: може це кацапи з Russia Today? Одна жінка під час репортажу прискіпалась до знімальної групи і лише тоді заспокоїлась, коли їй довели, що це німці роблять репортаж. І як розповів кореспондент, таке було не один раз.
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28.02.2022 14:31 Ответить
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28.02.2022 14:31 Ответить
Если кто-то думает, что это мелочь, то вы крупно ошибаетесь. Считайте, что хорошая колонна кацапской техники уже обездвижена. Можно будет спокойно жечь или трофеить, по обстоятельствам.
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28.02.2022 14:32 Ответить
Обездвиженная техника это мишень...
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28.02.2022 21:56 Ответить
Ты глупый?? Или притворяешся? Риторический вопрос. Читай вiкiпедiю, лапоть #уев! Что такое колона во время боевых действий, #****
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28.02.2022 22:21 Ответить
В путевом листе есть графа "Убытие" - Поставте йому печатку у формі Тризуба
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28.02.2022 14:32 Ответить
здав - прийняв... отпєчаткі пальцев...
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28.02.2022 16:48 Ответить
БезВiз у Пекло 😂👏
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28.02.2022 22:24 Ответить
Кажись,на другому фото місцеві вже запасаються паливом для весняно-польових робіт
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28.02.2022 14:32 Ответить

⚡️На Ахтырку российские войска сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы

«Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорванные емкости с нефтью», - сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Фейсбук.
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28.02.2022 14:32 Ответить
Цистерну поламали. Схоже що порожню. Через 30хв пожежа погасла.
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28.02.2022 15:29 Ответить
у них этих бомб со времен ссср думаю много
"братья" хреновы
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28.02.2022 22:01 Ответить
Пуйло забыло шо Украинцы самые лучшие партизаны.
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28.02.2022 14:33 Ответить
Оно **** историю не учило-чего стоит бред о том кто создал Украину))))))
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28.02.2022 14:41 Ответить
36000 пробега? Почти как новый!)
Был...
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28.02.2022 14:33 Ответить
главное что соляра есть
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28.02.2022 14:34 Ответить
Еще меньше - 3822 км только прошел.
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28.02.2022 14:59 Ответить
3822
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28.02.2022 22:24 Ответить
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28.02.2022 14:34 Ответить
От до чого ригоАнали довели дурнів з джіпу…
Катюзі по заслузі!!!
Прикро, що вілкул-шлепер був там відсутній…
Ну, то таке, надолужити можна буде опісля роботи..
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28.02.2022 15:43 Ответить
все правильно за законами воєнного часу
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28.02.2022 21:53 Ответить
Так може так само із Вілкулом треба зробити?
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28.02.2022 21:55 Ответить
Откуда инфа?
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28.02.2022 22:28 Ответить
Вілкула в саму ближню лісопосадку і там повісити!
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01.03.2022 18:14 Ответить
Все что находится на территорию Украини, принадлежит украинцам. Отжимаем бензовозы, тягачи, оружие. А кацапов отправлять огороды перекапывать, улицы подметать.
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28.02.2022 14:36 Ответить
бензін основне забрати помашинам щоб ворогу не дістався краще хай люди їздять на ньому
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28.02.2022 14:38 Ответить
"В Нових Боровичах на Чернігівщині ................. та зустрівся з українським деревом. Украинское дерево победило)))Красиво стоит прицеп с канистрами-трофеи это святое
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28.02.2022 14:39 Ответить
Тварюки йдуть колонами, треба мінувати шляхи та дистанційно підривати. Вже можна було повністю всі колони зірвати.
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28.02.2022 14:40 Ответить
Там вже хлопці тракторця підігнали та соляру зливають . Молодці !
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28.02.2022 14:43 Ответить
заблудился
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28.02.2022 14:50 Ответить
"ГОСТ 12936-82 " я плякаль
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28.02.2022 14:54 Ответить
Ну а що ж. Скоро посівної початок- гній треба приорати.
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28.02.2022 15:01 Ответить
Та всё правильно ! А то ездят без акцизных накладных всякие ********....
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28.02.2022 15:03 Ответить
ВСУ мінуйте шляхи, підривайте бензовози дистанційно.
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28.02.2022 15:04 Ответить
Горючее я надеюсь слили или уничтожили
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28.02.2022 15:05 Ответить
Фермери, є можливість здешевити витрати на посів ярих культур за рахунок російського палива. Відбили кілька бензовозів і для якоїсь ОТГ вистачить
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28.02.2022 15:08 Ответить
Ти ба, дерево він поламав! А ти його садив?
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28.02.2022 16:24 Ответить
Паливозаправників у військах разів у 10 менше, ніж інщої техніки. Без них все стане. Їх треба знищувати або трофеїти в першу чергу.
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28.02.2022 16:30 Ответить
Украинские деревья сила! в
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28.02.2022 21:55 Ответить
Чудо техники 1982 года пробег куйня как новий..кацапи підери выб еще на надувных камазах 2019г.
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28.02.2022 22:03 Ответить
Відбувається братська допомога по забезпеченню Української армії пальним з расєї......
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28.02.2022 22:10 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 22:11 Ответить
Пацани! Підкиньте бочечку солярки на особисті потреби!
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01.03.2022 13:05 Ответить
 
 