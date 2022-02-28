Местные жители на Черниговщине устроили "завал": Бензовоз войск РФ врезался в дерево. ФОТОрепортаж

Местные патриоты в Новых Боровичах устроили завал, в который попал бензовоз войск РФ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"В Новых Боровичах Черниговской области в результате завала, сделанного местными патриотами, вражеский бензовоз потерял управление и встретился с украинским деревом.

Силовики изъяли документы и вещи", - говорится в сообщении.

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