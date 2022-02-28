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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрелы попали:

– по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55, 57, 53 выбиты стекла из окон в жилых домах;

– по ул. Гагарина, 64 (труп прямое попадание, Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 г.р.), известили ГУЧП.

– по ул. Федоренко, д.42 пострадавшая с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести;

– есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением), сотрудники ГСЧС доставили его в травматическое отделение, состояние пострадавшего тяжелое;

- прямое попадание в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55;

– по ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецкая 46, 37 перебит газопровод. На место направлена ​​бригада горгаза.

Также смотрите: Луганская область держит оборону. Напряженная ситуация в Золотом и Горском. Нижнее почти уничтожено, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 01
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 02
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 03
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 04
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 05
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 06
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 07
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай 08

Автор: Наталя Джума
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я уверен многие ватники прозрели
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28.02.2022 14:46 Ответить
они все равно скажут это "биндеревци" сделали
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28.02.2022 14:48 Ответить
я уверен многие ватники прозрели -- это анекдот дня .

что бы прозреть , для этого надо мозги, а там вата
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28.02.2022 14:53 Ответить
80 процентов рф вата
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28.02.2022 15:29 Ответить
Частина прозріє. Вже навіть тут деякі починають ненавидить русню...
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28.02.2022 15:11 Ответить
Неее.. Это как из лагерей сталинских возвращались и продолжали восхвалять Сталина... Это не лечится... Во всем "виноват "Майдан, правосеки, бЕндеровцы, Порошенко, Зеленский, фашисты и конечно американцы, с НАТО.
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28.02.2022 20:24 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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28.02.2022 14:47 Ответить
пора напевно вже голови різати,на камері,інакше не дойде
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28.02.2022 14:48 Ответить
По надписам кацапетівкою стріляють
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28.02.2022 14:52 Ответить
Є і загибла жінка.

"труп пряме попадання ..... 14.07.1967 р.н. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3320068

Традиційний для мордорців та їхнього главаря пуйла метод ведення перемовин - масове вбивство.
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28.02.2022 14:56 Ответить
Солдаты ВСУ обратились к оккупантам! "Бегите пока можете":
https://youtu.be/imTbCmrYkD8
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28.02.2022 15:20 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Лютая ,страшная СМЕРТЬ !!!
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28.02.2022 15:32 Ответить
 
 