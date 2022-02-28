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В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "защитой против геноцида". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В российских школах для детей появились уроки в школе с очередной пропагандой РФ. Детям рассказывают о войне в Украине под совсем другим углом.

Об этом сообщает "Обережно, новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Так, в Подмосковных школах проводят уроки по ситуации в Украине, также такое распоряжение получили и школы Приморского края. Их ведут по документу, который вы можете увидеть внизу.

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют защитой против геноцида 01

В документе звучат такие предложение, вроде: "Цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Достоверность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина, которое лежит на YouTube-аккаунте телеканала 360. Оно скрыто от пользователей, доступ на него по ссылке — именно ее можно найти в документе.

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют защитой против геноцида 02

Сегодня детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. По словам одного из учеников, в нем открыто проводится параллель с войной 41 года, когда удалось остановить "остановили ползучую фашистскую гадину".

По словам ученика, после этого подводят к мысли, что нужно остановить подобный фашистский режим на Украине.

"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим", - говорится в материалах урока.

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют защитой против геноцида 03
В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют защитой против геноцида 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
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28.02.2022 15:36
+26
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28.02.2022 15:34
+22
В ********* среди 20 летних пацанов набирает ход флешмоб "Подпиши контракт - подохни в Украине"
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28.02.2022 15:33
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28.02.2022 15:30 Ответить
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28.02.2022 15:36 Ответить
да, у меня там жена сидит в подвале в одном из сел на Житомирской трассе, говорит, где-то в 15 км от них со вчерашнего дня до сейчас ****** свинособак, дико и люто
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28.02.2022 15:54 Ответить
русские дэты идите на..уй... курсом русскагао кораблика..и Х..ла,..
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28.02.2022 15:31 Ответить
Блін, ось це зомбування! Можна уявити, що з них виходить після закінчення такої школи... Хоча й уявляти не треба, все видно...(((
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28.02.2022 15:32 Ответить
виходить м'ясо, яке без жалю геноцидять ацци-камандіри

‼️ Надходять повідомлення про те, що Орда намагалася висадити десантників до Одеси, але випадково скинула близько 50 із них над морем у воду нульової температури.

Туди та дорога https://t.me/operativnoZSU/9550
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28.02.2022 15:57 Ответить
Я від того, що чому ще в дев'яностих навчали, потім лікував мозок набагато років тем, що читав світову історію не лише росияньських авторів. Та кожен раз щось в мені казало: "Коля, ну не можыт такова быть, мы же миратворцы, асвабадитили, братья навек, самые мирные, самые лучшие, самые правдивые, к нам все ф абъятья рвуцца аш штаны лопаюцца, чо эти буржуи на нас кливещут!!!" А потім порівняв з історію усіх інших імперій - ні, ми... отже, вже декілька років вони - такі ж, я усі, лише гірше та брехливіше. Тоді ще дозволялось про совок нібито яку правду на розповідати.

Світ повинен вчинити тотальну десталінизацію. Інакше мызамиры-ихтамнеты й четверту світову зроблять.
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28.02.2022 16:06 Ответить
Маю вас виправити. Антиукраїнська пропаганда ведеться мінімум з 20 років минулого століття. Бо ми кулаки й шкури жадібні. Після ВВВ додали титул зрадників, звісно боротьбу з комуністами також інкримінували, як зраду. В 16 років, я наївно вірив, що усі народи СРСР- якщо не браття то друзі, в 18ть у лавах РА, я виявив, що жителі РРФР( російська радяньска федеративна республіка) нас- УСІХ "хохлів", не зважаючи на якій мові ти розмовляеш, м'ягко кажучи недолюблюють. Причина? Аргументи не змінились. Це й зрадники та поліцаї, куркулі, живуть багатше за руських. Командири, в свою чергу підтримували такі настрої, АЛЕ! техніку, матеріально-відповідальні посади намагались надати українцям(звістно тим, хто не зламався під тиском "дідів" або нацбільшості.
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28.02.2022 16:38 Ответить
Ще петрушка вяликий наказував знищувати українські книги, а в ХІХ столітті колаборанти вважили мову "диалектам виликарусква изьіка". Навіть у пушкина Мазепа - "предатель", і мі у школі так його і вважали. Набагато раніше усе почалось.
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28.02.2022 16:46 Ответить
Отже, я хотів казати, що навіть в дев'яностих, коли ще дозволялося в школах якусь історичну правду розповідати, ми зростали вважаючи себе "старшими братьями". І кликали українцям: "сивастопаль будит наш". Ще ніякого "поцриатичискава васпетанея" не існувало, ще можливо було сталіна живодером відкрито вважати. А що зараз відбувається у дітей в головах - в мене навіть мата не вистане казати.
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28.02.2022 16:53 Ответить
Гитлер-югент выходит
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28.02.2022 20:08 Ответить
В ********* среди 20 летних пацанов набирает ход флешмоб "Подпиши контракт - подохни в Украине"
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28.02.2022 15:33 Ответить
Жизненный путь рабсианина: родился, немного потерпел, умер.
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28.02.2022 15:36 Ответить
Выращивают новое пушечное мясо для будущих войн рашонацистов.
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28.02.2022 15:33 Ответить
Майбутніх войн у кацапів не буде.
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28.02.2022 15:42 Ответить
растят личинок на убой
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28.02.2022 15:33 Ответить
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28.02.2022 15:34 Ответить
Мій особистий рейтинг.
1. Насрав на мітку.
2. Гопніки з бтр (чи шо воно таке)
3. Цигани які вкрали танк.
4. Вірубка лісів під Звенигородкою..
Це просто шедеври..
а і ще.
5 Бомжі які допомагають з скляними пляшками...
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28.02.2022 15:39 Ответить
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28.02.2022 16:03 Ответить
Яке ж ***** страшне на морді.
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28.02.2022 15:34 Ответить
рюзьге ))

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28.02.2022 15:36 Ответить
Блювота.
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28.02.2022 15:43 Ответить
В нього **** може репнути від ботоксу в будь-яку секунду ....
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28.02.2022 15:44 Ответить
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28.02.2022 16:04 Ответить
Вепси угро-фіни а не слов'яни! ***** вепс з прожиддю (Шаломов).
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28.02.2022 15:52 Ответить
рашистська брехня з початку до кiнця...повна маячня.
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28.02.2022 15:34 Ответить
Промивають мізки школоті - значить розраховують на тривалу війну.
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28.02.2022 15:34 Ответить
Вони це ще з 2013 року роблять.
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28.02.2022 15:41 Ответить
А зараз вони це роблять так, наче не усвідомлюють що їм хана.
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28.02.2022 15:49 Ответить
Ні! Вони почали це робити з 2005 року. Саме з цього часу в усіх російських серіалах зявилися персонажі - різноманітні покидьки і мразота української національності. В усіх воєнних фільмах та серіалах, а зняли їх тисячі!, завжди є українці-зрадники, якісь колаборанти на націоналісти, бандерівці які дітей їдять... Українців виставляли дурниками і тупими провінційними рогулями. Особливо любили "кроликів", "Верку сєрдючку", Потапа без штанів і, безумовно, "Квартал-95". Всі ці особи доклали надзвичайних зусиль до приниження нації і створення іміджу українця як продажного недоумка...
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28.02.2022 15:58 Ответить
вiйна паРашi, залiсся, потiм висiрка та продовження Орди, нiколи не припинялась, вони лише деколи вчухала та була майже невiдчутною, але йде вже з 1169 року, з першого прото-кацапа.
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28.02.2022 16:08 Ответить
Это какое то наваждение!!! Геббельс в гробу перевернулся от такой лжи!!!
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28.02.2022 15:35 Ответить
- Ну что, дети, после того, как вы прослушали мой урок, вы знаете, что нужно делать? Вовочка, ты знаешь?
- Говно вопрос, Марья Петровна... Замочить *****, конечно...
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28.02.2022 15:37 Ответить
Ну так . Там же написано в кінці другої сторінки про "нєлюдя" , який йде до школи ,щоб зашкварити усіх друзів і подруг Вовочки. Так що Вовочка вірно відповів ,що треба замочити свого тезку.
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28.02.2022 15:50 Ответить
Це якою худобою треба бути, щоб таке говорити і такому вірити!? Кацапські уйобки, вас треба нищити, коли вас тільки виригують ваші свиноматки!!!
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28.02.2022 15:40 Ответить
У майбутньому у нас завжди має бути сильна армія, щоб це молоде м'ясо навіть не думало сюди лізти
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28.02.2022 15:43 Ответить
Европейские высшие учебные заведения отчисляют российских студентов из-за действий России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ (представляете - там есть такая должность!) Татьяна Москалькова.
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28.02.2022 15:45 Ответить
Уявляємо , але головне , що ця мАскаль...кова генерал-майор їх садисткої пАліції ...

Тобто вони б йще Чекотило призначили на цю "посаду" - чому ні .

Які в їх права людини, така й "уповноваженна" .

Вони навіть уточнюють якої "людини" , а ось що не уточнюють , що то не людина : й говорить не як людина й діє як рептілоїд .
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28.02.2022 16:09 Ответить
Эти люди неизлечимо больны.
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28.02.2022 15:45 Ответить
Вылечим всем миром. Жаль только лекарство будет очень горьким.
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28.02.2022 15:50 Ответить
Тоді це означає ,що Нємцов применшував масштаб проблеми . Там не тільки ***** ******** на всю голову ...
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28.02.2022 15:51 Ответить
Це вже давно аксіома . Один ***** б не дожив би й до 2001 року , якщо б би був один .
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28.02.2022 16:11 Ответить
- Спит красавица в гробу, я подкрался и е*у. Нравится - не нравится, спи, моя красавица.
- Садись, Вовочка Хутин, пять! На этом замечательном стихотворении, урок на тему "Как я люблю Ленина" закончен.
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28.02.2022 15:46 Ответить
Мы и сами видимо как "что-то идёт не так" А точнее рузьке кораблики, поезда, смолётики, оккупанты и прочая идут нах.
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28.02.2022 15:47 Ответить
Если ********** пошёл на открытую войну, то у него одна цель ГЕНОЦИД украинского народа, полное перекрашивание украинцев под рабсиян.
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28.02.2022 15:47 Ответить
Организованная государством промывка мозгов детей - типичный признак всех тоталитарных режимов.
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28.02.2022 15:51 Ответить
российские можновладцы, миллионеры и миллиардеры, у вас есть возможность отправить старика в гроб, сделайте это ради СВОЕГО спасения
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28.02.2022 15:51 Ответить
І що вчителі? Це все пускають? Потрібно їх всіх буде звільнити. І нових вчителів знайти.
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28.02.2022 15:51 Ответить
какие жалки , пушистые и беспомощные россия с белоруссией вместе стараются защититься от агрессора украины *****
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28.02.2022 15:51 Ответить
Це і не дивно,але чому матодички розпечатані тільки на папері а не ***** розказав про це дітям по ТВ?Та і куди ***** щезло після того як зник за Уралом?
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28.02.2022 15:52 Ответить
Промивають мізки.
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28.02.2022 15:53 Ответить
eto ******....eto lichinka-zakldka na pokolenija......
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28.02.2022 15:54 Ответить
це вже світло в кінці тунеля для недокурка.
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28.02.2022 15:57 Ответить
Геббельс тоже что то подобное рассказывал
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28.02.2022 16:00 Ответить
Это так ты защищаешься от "геноцида" рабсиян, конченый кремлевский маньяк.

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28.02.2022 16:08 Ответить
Не жаліти жодного кацапа,всіх на ножі !!!
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28.02.2022 16:16 Ответить
Неизлечимые кацапские мрази. Просто подневольное быдло по цепочке исполняющее приказы клики шизофреников в кремле.
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28.02.2022 16:34 Ответить
Знайшов в собі сили дочитати ті листи до кінця...
Іншим теж раджу. Треба знати як працюють з ворогом..
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28.02.2022 16:47 Ответить
раз в школах
то уже все заранее было готово

а в армии им там "рекомендовали" "статьи" фюрера читать по истории
да блин, из него крутой историк
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28.02.2022 16:56 Ответить
".....Ось онучок і знадобився нам кулемет, Недарма я його стільки років мастилом поливав...
А ти казав квіти квіти зів"януть як знав що москаля дооивати на своїй землі мушу._"
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28.02.2022 17:06 Ответить
всё в этой рашке погано0власть,покорное стадо,их школы!
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28.02.2022 17:06 Ответить
Боже - знищь Московську імперію так щоб вона вигоріла дотла
Добра з відтіля ніколи не виходило.
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28.02.2022 19:25 Ответить
 
 