В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "защитой против геноцида". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В российских школах для детей появились уроки в школе с очередной пропагандой РФ. Детям рассказывают о войне в Украине под совсем другим углом.
Об этом сообщает "Обережно, новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, в Подмосковных школах проводят уроки по ситуации в Украине, также такое распоряжение получили и школы Приморского края. Их ведут по документу, который вы можете увидеть внизу.
В документе звучат такие предложение, вроде: "Цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Достоверность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина, которое лежит на YouTube-аккаунте телеканала 360. Оно скрыто от пользователей, доступ на него по ссылке — именно ее можно найти в документе.
Сегодня детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. По словам одного из учеников, в нем открыто проводится параллель с войной 41 года, когда удалось остановить "остановили ползучую фашистскую гадину".
По словам ученика, после этого подводят к мысли, что нужно остановить подобный фашистский режим на Украине.
"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим", - говорится в материалах урока.
Пожалуйста, подождите...
‼️ Надходять повідомлення про те, що Орда намагалася висадити десантників до Одеси, але випадково скинула близько 50 із них над морем у воду нульової температури.
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Світ повинен вчинити тотальну десталінизацію. Інакше мызамиры-ихтамнеты й четверту світову зроблять.
1. Насрав на мітку.
2. Гопніки з бтр (чи шо воно таке)
3. Цигани які вкрали танк.
4. Вірубка лісів під Звенигородкою..
Це просто шедеври..
а і ще.
5 Бомжі які допомагають з скляними пляшками...
- Говно вопрос, Марья Петровна... Замочить *****, конечно...
Тобто вони б йще Чекотило призначили на цю "посаду" - чому ні .
Які в їх права людини, така й "уповноваженна" .
Вони навіть уточнюють якої "людини" , а ось що не уточнюють , що то не людина : й говорить не як людина й діє як рептілоїд .
- Садись, Вовочка Хутин, пять! На этом замечательном стихотворении, урок на тему "Как я люблю Ленина" закончен.
Іншим теж раджу. Треба знати як працюють з ворогом..
то уже все заранее было готово
а в армии им там "рекомендовали" "статьи" фюрера читать по истории
да блин, из него крутой историк
А ти казав квіти квіти зів"януть як знав що москаля дооивати на своїй землі мушу._"
Добра з відтіля ніколи не виходило.