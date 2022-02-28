В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "защитой против геноцида". ФОТО

В российских школах для детей появились уроки в школе с очередной пропагандой РФ. Детям рассказывают о войне в Украине под совсем другим углом.

Об этом сообщает "Обережно, новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Так, в Подмосковных школах проводят уроки по ситуации в Украине, также такое распоряжение получили и школы Приморского края. Их ведут по документу, который вы можете увидеть внизу.

В документе звучат такие предложение, вроде: "Цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Достоверность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина, которое лежит на YouTube-аккаунте телеканала 360. Оно скрыто от пользователей, доступ на него по ссылке — именно ее можно найти в документе.

Сегодня детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. По словам одного из учеников, в нем открыто проводится параллель с войной 41 года, когда удалось остановить "остановили ползучую фашистскую гадину".

По словам ученика, после этого подводят к мысли, что нужно остановить подобный фашистский режим на Украине.

"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим", - говорится в материалах урока.



