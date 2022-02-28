Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами сообщается о погибшей женщине.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

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"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фотке снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерла в больнице", - говорится в сообщении.



