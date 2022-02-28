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война (46904) обстрел (20230) Харьков (6537) Венедиктова (727)

Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами сообщается о погибшей женщине.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фотке снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерла в больнице", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина 01

Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина 02
Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина 03
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Топ комментарии
+27
ТВАРЮКИ
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28.02.2022 15:53
+21
Ответят за всё,мрази.
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28.02.2022 15:54
+18
Можливо вже достатньо ворожої техніки зібралось під Харковом щоб іх всіх знищити із повітря.
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28.02.2022 15:54
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ТВАРЮКИ
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28.02.2022 15:53 Ответить
Всё фиксировать.эти мрази не отмажутся. Смерть фашистам из рассеи!
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28.02.2022 16:23 Ответить
Ответят за всё,мрази.
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28.02.2022 15:54 Ответить
вони зникнуть аки обри
підуть на пси, на глум і тлум
імена їх стануть брутальною лайкою
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28.02.2022 16:00 Ответить
Ой - не скажи! Залишки "обрів" сьогодні теж пруть в Україну! Це аварці!
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28.02.2022 16:12 Ответить
...ну, якщо з першого разу не доходить
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28.02.2022 16:39 Ответить
Можливо вже достатньо ворожої техніки зібралось під Харковом щоб іх всіх знищити із повітря.
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28.02.2022 15:54 Ответить
Чтоб им ***** в аду гореть! А лучше у нас поджарьте этих нелюдей
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28.02.2022 15:57 Ответить
Байрактарами б їх гарно було накрити кацапських нелюдей
.
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28.02.2022 16:00 Ответить


Andreas Lipschitz


@lipschz

·
18 мин



На Ахтырку сброшена вакуумная бомба российско-фашистскими захватчиками.
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28.02.2022 16:00 Ответить
это просто ******
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28.02.2022 16:22 Ответить
СУКИ ЗАЇБАЛИ!
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28.02.2022 16:00 Ответить
вот оно лицо настоящего фашизма, будьте вы прокляты все русские, и кто знал, и кто не знал и кто хотел и кто не хотел...
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28.02.2022 16:06 Ответить
Неофашизм має своє обличчя. І уже повинen мати свою назву, як то ******* , ПУТІНІЗМ ! Маємо започаткувати флеш-моб. Наша нація створює неймовірні означення Тому і цьому явищу знайде істинну назву. Це інше, ніж фашизм. Це як Каїн та Авель. Це московити- вовки в овечих шкурах. Це вони втюхували віками нам своє братання. Так що важливо поставити МІТКУ. !!! І має включати всіх московитів, які мовчки і не мовчки це підтримували!
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01.03.2022 05:02 Ответить
Кожен росіянин несе за це відповідальність
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28.02.2022 16:06 Ответить
Кацапи - підараси! Слів бракує.
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28.02.2022 16:23 Ответить
********. Вешать надо!!
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28.02.2022 16:24 Ответить
это уже пошло по ВЗРОСЛОМУ !!!!(((( херовые у меня ПРИМЕТЫ ((((
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28.02.2022 16:24 Ответить
ЗСУ, любі! Не беріть у полон отих кацапських *******. Допрос зняли на камеру - кулю в лоба. Вони нежить! Вони нелюді.
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28.02.2022 16:26 Ответить
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ , росия это САМАЯ ПОДЛЮЧАЯ страна на свете !!! ОККУПАНТУ и АГРЕССОРУ не будет ПОЩАДЫ !!! СМЕРТЬ русскому БАНДИТУ и ФАШИСТУ !!!
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28.02.2022 16:37 Ответить
жуть что они ТВОРЯТ (((??!!! как нам с этим жить ????
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28.02.2022 16:38 Ответить
Нам жить , а кацапам нет !
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28.02.2022 16:46 Ответить
Живьем жечь пи......в
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28.02.2022 16:42 Ответить
Два часа передохнули и опять похоже начинается. Четвертый день живешь в напряжении и страхе. Когда и с какой стороны прилетит...Не могу понять, почему наши не могут дать ответку? Рядом Белгород, воинские части,на подъездных путях военная техника, тяжелые минометы для нас.Неужели надо ждать когда к нам отправят?.....
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28.02.2022 16:48 Ответить
Що ж ви рашиські чорти витворяєте ,це ви так захищаєте "русскоязичное население" ? горіть паскуди в пеклі.
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28.02.2022 16:49 Ответить
Прекращаем брать в плен рашистов!! По крайней мере - с неотделенными руконогами!!
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28.02.2022 17:54 Ответить

Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!

Слава Украине !
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25.03.2022 20:00 Ответить
 
 