Обстрел Харькова русскими оккупантами: Снаряд попал в кухонное окно, погибла женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате обстрела Харькова российскими оккупантами сообщается о погибшей женщине.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фотке снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерла в больнице", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+27 Тетяна Тать
показать весь комментарий28.02.2022 15:53
+21 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий28.02.2022 15:54
+18 Владимир Сливка
показать весь комментарий28.02.2022 15:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
підуть на пси, на глум і тлум
імена їх стануть брутальною лайкою
.
Andreas Lipschitz
@lipschz
·
18 мин
На Ахтырку сброшена вакуумная бомба российско-фашистскими захватчиками.
Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!
Слава Украине !