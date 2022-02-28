В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Войска РФ выжигают украинские города и деревни. В ГСЧС показали последствия обстрела из градов Киенки и Павловки на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграме.
"Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий28.02.2022 16:35
+12 Вячеслав Галушка 16a6f560
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+11 Алекс Леонов
показать весь комментарий28.02.2022 16:36
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показати обстріл по мирняку.
залякати
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