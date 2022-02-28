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обстрел (20230) ГСЧС (4487)

В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Войска РФ выжигают украинские города и деревни. В ГСЧС показали последствия обстрела из градов Киенки и Павловки на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграме.

"Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!" – говорится в сообщении.

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В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка 01
В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка 02
В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка 03
В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
тепер зрозуміло нащо були перемовини!
показати обстріл по мирняку.
залякати
змусити до капітуляції.
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28.02.2022 16:35
+12
Нет, всё таки я передумал, пленных брать не моё.
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28.02.2022 16:36
+11
падли !!! кацапи не люди
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28.02.2022 16:36
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тепер зрозуміло нащо були перемовини!
показати обстріл по мирняку.
залякати
змусити до капітуляції.
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28.02.2022 16:35 Ответить
все как с Дебальцевым
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28.02.2022 16:38 Ответить
саме так
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28.02.2022 16:40 Ответить
йшов би ти петруша москалик звiдси
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28.02.2022 16:42 Ответить
Нет, всё таки я передумал, пленных брать не моё.
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28.02.2022 16:36 Ответить
падли !!! кацапи не люди
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28.02.2022 16:36 Ответить
После обещаний не трогать жителей Казани, город сдался Ивану Грозному. После чего было вырезано всё, включая грудных детей, население Казани. За это Ванька получил своё прозвище ЖЫВОДЁР - кацап по татарски.
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28.02.2022 17:26 Ответить
Пусть ярость благородная вскипает, как волна
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28.02.2022 16:39 Ответить
Смерть цапам!
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28.02.2022 16:40 Ответить
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ и ГАДАМ !!!(((
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28.02.2022 16:44 Ответить
Смерть кацапам-тварюкам!!!!
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28.02.2022 16:44 Ответить
За таке потрібно підривати в/ч паРаші.Щоб покидьки знали що за все прийде авдплата.
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28.02.2022 16:46 Ответить
кацапов НАДО было НАКАЗАТЬ еще в Сирии когда он из КАСПИЯ РАССТРЕЛИВАЛ ЭСКАНДЭРАМИ Алеппо !!
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28.02.2022 16:46 Ответить
за таке - тільки міжнародний трибунал і світова війна на знищення Росії. Інакше ландшафт Києнки і Павлівки через 1-5 днів - стане реальністю для пів-України, а далі - Європи і всього світу. Це найбільша катастрофа 21 століття, яка відбувається прямо зараз. Нас вбивають вже тільки за те, что ми нація українців и хочемо в ЄС.
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28.02.2022 16:52 Ответить
Как же я их ненавижу
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28.02.2022 16:54 Ответить
Вот какой он русский мир.
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28.02.2022 17:02 Ответить
Русский (прилагательное) есть принадлежность к территориальному сообществу генетических рабов по признакам подчинения Хану, Сцарю, *****.
Объявление: в военторге продаётся полный комплект военной формы, кацап в подарок.
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28.02.2022 17:30 Ответить
 
 