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Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуация в Буче контролируется. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливают российских диверсантов по окрестным лесам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Согласно данным местных властей, секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского и жителей города на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.

Также известно о погибшем защитнике – бучанце Владимире Ковальском, он был участником Революции Достоинства, позже ушел на фронт добровольцем, был ранен на Донбассе во время боя с российскими оккупантами. К сожалению, при обороне Бучи в центре города он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды. Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.


В городе также пострадал центральный район – через него по "Варшавке" (трасса на Киев) пыталась прорваться в столицу вражеская колонна. Российские военные были остановлены украинскими защитниками.

Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 01

Чтобы остановить движение колонны русских военных, обычные бучанцы делали, что могли. Те, кто не мог воевать с оружием в руках, забрасывал вражескую технику коктейлями Молотова.

Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 02
Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 03
Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 01
Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 05
Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины 06
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Топ комментарии
+60
Героям СЛАВА !
Смерть ворогам !
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28.02.2022 17:53
+35
Буча!!!! Я пишаюсь Вами!!!!
ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
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28.02.2022 18:10
+30
Місто-Герой Буча
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28.02.2022 17:55
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Героям СЛАВА !
Смерть ворогам !
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28.02.2022 17:53 Ответить
є дані, що там недобита кадирва досі вовчими стежками в полях коло Немішаєвого кружляє
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28.02.2022 17:54 Ответить
Доб'ють .
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28.02.2022 17:57 Ответить
kto vam dannie peredaval?
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28.02.2022 18:14 Ответить
Місто-Герой Буча
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28.02.2022 17:55 Ответить
Мають дати таке звання!
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28.02.2022 18:11 Ответить
Ну і як вам Буча? кацапва вонюча
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28.02.2022 18:57 Ответить
Слава Україні! Смерть кацапському ворогу!
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28.02.2022 17:56 Ответить
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28.02.2022 18:01 Ответить
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28.02.2022 18:05 Ответить
Уничтожать кацапскую нечисть это наш СВЯТОЙ ДОЛГ ! Славу Украине !
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28.02.2022 18:10 Ответить
Буча!!!! Я пишаюсь Вами!!!!
ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
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28.02.2022 18:10 Ответить
та это привычная тактика асвабадителей рашистких
все превращать в руины грозного, алеппо и других городов
чтобы вас освободить от нормальной жизни
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28.02.2022 18:11 Ответить
житло та інфраструктуру відбудуємо.
головне людське життя...................
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28.02.2022 18:12 Ответить
нічого... будуть фінанси, Північна Америка, Європа допоможуть, буде багато роботи - відбудуємо... Буча - місто-герой, врятувала Київ.
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28.02.2022 18:16 Ответить
яка Америка - ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТЬ ОКУПАНТ ! Десятки років будуть репарацію сплачувати!
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28.02.2022 18:41 Ответить
кремлівська паскуда руйнувала життя українського народу на протязі останніх 8 років, а зараз намагається взагалі знищити українських громадян та державу. Послало на смерть свої перші підрозділи, щоб їх смертями розв'язати руки своїй армії та стріляти вже по мирним жителям.
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
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28.02.2022 18:19 Ответить
Всех уничтожить до единого не жалеть и не прощать
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28.02.2022 18:36 Ответить
видел два видео с бучи, это просто пиз..ц, в аду наверное рашистам получше
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28.02.2022 18:37 Ответить
****** *ы кремлевские тридцать лет срали на украине поддерживали и помогали чучмам овощам. Потом насаждали ******й мир свой зомбировали ватников. И теперь решили сгноить нас в концлагерях . ЗА****.
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28.02.2022 18:44 Ответить
Вiчна слава героям. Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 18:48 Ответить
А ЧИ НЕ ЧАС СТАВИТИ НА ВСІХ МІЖНАРОДНИХ І МІЖМІСЦЕВИХ УКРАЇНСЬКИХ
ТРАСАХ ЇЖАКИ АБО БЕТОННІ БЛОКИ І РОБИТИ ПОРЯД ЗАСІДКИ У ЛІСОСМУГАХ
ПРИ ДОРОГАХ ?

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28.02.2022 18:57 Ответить
Буча город герой скинемой по копійці відбудуєм
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28.02.2022 19:27 Ответить
Буча!НЕ сзались, выжили! Да вы просто герои! Вся страна Вами гордится!
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28.02.2022 19:46 Ответить
Буча, дорогая. Там когда-то жил великий писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Не зря он сказал о русских: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
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28.02.2022 22:21 Ответить
Кожен метр Українскої землі буде для окупанта смертельним!

Ви ще не розумієте, у що вляпались!

Ласкаво просимо до пекла!
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28.02.2022 23:32 Ответить
Українці, велика нація. Такий Народ ворогу не здолати. Слава Українським Захистникам та простим Українцям, що захищають свою землю)))
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01.03.2022 18:35 Ответить
 
 