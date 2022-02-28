Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры фракций и групп Верховной Рады, кроме ОПЗЖ, собрались на согласительный совет парламента 28 февраля, несмотря на военное положение.
" Юлия Клименко из "Голоса" сообщила, что лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказала она.
Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено также обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.
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не бить Шуфрича в лицо, а просто пристрелить
Хватить цацкатся у нас война - огнем и мечем
А без Закону законно цього ніяк зробити неможливо!
А як, наприклад, Шуфрича "відділити", якщо він дуже обережний?
Станом на 1 січня 2021 кінцевими власниками істотної участі в «Альфа-Банку», через холдингові компанії ABH Holdings S.A. (Люксембург), 57,6 % акцій і ABH Ukraine Limited (Кіпр) 42,4 % акцій, є:[7][8] уродженець Львова, українсько-російсько-ізраїльський бізнесмен Михайло Фрідман - 32,86 %; громадянин Росії та Ізраїлю Герман Хан - 20,97 %; двоє громадян РФ і мешканців Москви, які разом мають частку 28,72 %.
Чисто російська частка в цьому банку лише 28,72 %. Як її забрати?
Обмежувальні заходи торкнулися прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, мільярдера Алєксєя Мордашова, голову "Роснєфті" Ігоря Сечина, голову наглядової ради "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, голову "Транснафти" Ніколая Токарєва, олігархів Алішера Усманова, Петра Авена, Генадія Тимченка.
Перелік офшорних зон (про всяк випадок):
https://ips.ligazakon.net/document/KR110143?an=74
І я б, наприклад, за зраду, порушення правил війни поновив би смертну кару. І за спрощеною процедурою...
Не вчера?
Також треба ввести доповнення до закону про самозахист у військовий час "Україна не вважає злочином позбавлення життя військовослужбовця окупаційних військ а також їх посібникам які за винагороду здійснюють дії які створюють загрозу для життя і здоров"я громадян України "
А вот, что Подоляк привез для консультаций:
В кремле заявили, что Путин в ходе разговора подчеркнул: урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.
Идиоты они все бабки или уже вывели или выведут после вашего заявления