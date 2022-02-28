РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8479 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
25 677 68
война (46904) ВР (28732) Разумков Дмитрий (1521) Клименко Юлия (24)

Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидеры фракций и групп Верховной Рады, кроме ОПЗЖ, собрались на согласительный совет парламента 28 февраля, несмотря на военное положение.

" Юлия Клименко из "Голоса" сообщила, что лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказала она.

Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено также обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+73
Примите закон про коллаборантов.Задрали они вкрай,весь юго восток ватный
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03
+67
И пособников окупантов типо Кивы и Мертвечука
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03
+30
не забудьте про Альфа банк Україна Фрідмана
показать весь комментарий
28.02.2022 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И пособников окупантов типо Кивы и Мертвечука
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03 Ответить
таких вообще надо расстреливать уже прям на улице
не бить Шуфрича в лицо, а просто пристрелить
показать весь комментарий
28.02.2022 18:54 Ответить
Кацапские банки все обнулить -- деньги на армию Не забудьте за кгб попов всех выгнать -- приходы майно УКР ЦЕРКВИ ...
Хватить цацкатся у нас война - огнем и мечем
показать весь комментарий
28.02.2022 19:13 Ответить
Примите закон про коллаборантов.Задрали они вкрай,весь юго восток ватный
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03 Ответить
Вже менше
показать весь комментарий
28.02.2022 18:06 Ответить
то рашкованский бот. не обращай внимания.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:36 Ответить
Про закон згодна. Але не потрібно узагальнювати про ВЕСЬ південь і схід.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:09 Ответить
Та ніхто не каже за всіх людей, просто є ватнички, а закону їм протидіяти нема.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:13 Ответить
Ну так для того і потрібен Закон, що би ВІН визначав та відокремлював колаборантів від звичайних мешканців!
А без Закону законно цього ніяк зробити неможливо!
показать весь комментарий
28.02.2022 18:20 Ответить
какого то мэра сегодня прекрасно отделили от остального населения.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:38 Ответить
В тім то і річ, що вони "відділяються" тільки, коли порушують УК.
А як, наприклад, Шуфрича "відділити", якщо він дуже обережний?
показать весь комментарий
28.02.2022 20:02 Ответить
Многие на юго-востоке действительно предали Украину, но не все! Предлагаю после нашей победы оплатить всем желающим билет в один конец туда, куда они так хотели. А что, отличная возможность покинуть "нацистов" и познать во всей красе их истинную родину. Как думаете, много будет желающих?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:15 Ответить
Нет. Эти паразиты будут и дальше сидеть клянуть Украину. Несколько лет пытаюсь уговорить обменяться квартирами в оккупированных частях, не хотят
показать весь комментарий
28.02.2022 18:34 Ответить
Потому что подлости их нет предела. Что тут говорить - это их отличительная черта. Аж страшно, что я выросла среди этих крыс. Слава Украине! Наши ребята победят. Это без сомнения!
показать весь комментарий
28.02.2022 18:47 Ответить
vydaite im bilet v morg poka eto vozmozhno
показать весь комментарий
28.02.2022 18:58 Ответить
в Америці теж саме. Русня бідкається- все погано, всі дебіли, правила, їжа, напої- гівно. На запитаняя- чого сидиш? піздуй в расєю -починають булькотіти щось
показать весь комментарий
28.02.2022 20:56 Ответить
Проживающие в Германии путиноиды ненавидят Германию...Аж мерзко слушать их было раньше, т к это замечательная страна с очень отзывчивым и понимающим народом. Больше таких ушлёпков не слушаю - все продвинулись в направлении русского военного корабля.
показать весь комментарий
28.02.2022 21:33 Ответить
враньё
показать весь комментарий
28.02.2022 19:35 Ответить
покажите как их жены оказывают помощь раненным в госпитале. это будет правильно с политической точки зрения.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:03 Ответить
не забудьте про Альфа банк Україна Фрідмана
показать весь комментарий
28.02.2022 18:04 Ответить
А це дуже хитре питання (це з Вікі):

Станом на 1 січня 2021 кінцевими власниками істотної участі в «Альфа-Банку», через холдингові компанії ABH Holdings S.A. (Люксембург), 57,6 % акцій і ABH Ukraine Limited (Кіпр) 42,4 % акцій, є:[7][8] уродженець Львова, українсько-російсько-ізраїльський бізнесмен Михайло Фрідман - 32,86 %; громадянин Росії та Ізраїлю Герман Хан - 20,97 %; двоє громадян РФ і мешканців Москви, які разом мають частку 28,72 %.

Чисто російська частка в цьому банку лише 28,72 %. Як її забрати?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:10 Ответить
Вот ту часть и забрать...
показать весь комментарий
28.02.2022 18:12 Ответить
Це не мішок з картоплею. Ви знаєте, як фіксується дольова частка в таких підприємствах? Просто так прийти і забрати не вийде.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:14 Ответить
скорее всего конечные бенефициары в тех дочках тоже эти лица или фирмы им принадлежащие-надо разматывать клубок
показать весь комментарий
28.02.2022 18:20 Ответить
достаточно решения хозяйственного суда. пусть фридман подает аппеляцию, лично приехав в Киев. у него есть на это право
показать весь комментарий
28.02.2022 19:37 Ответить
Ромчик Абрамович таки виявися хитрішим за цих поців. Він довів в Португалії, що його предки -сефарди були виселені в 15 столітті саме з Португалії і отримав громадянство Португалії. Тривалий час його люди працювали в архівах (там не горіли) і документально підтвердили, що Ромчика предки постраждали від геноциду в Португалії. А сам Рома з Мішою і Геньою не яшкався, не ті якірні пайщики в них були. А шхуна Фрідмана стоїть в гавані Лондона, там з них "будуть спрашивать" хто в них лоцман і хто в Ралдугіна дирижер.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:25 Ответить
Банк - український, частка перейде до держави
показать весь комментарий
28.02.2022 18:35 Ответить
накласти арешт на продаж, щоб не вийшли і не передали іншим цю частку, а потім цю частку продати на аукціоні
показать весь комментарий
28.02.2022 18:36 Ответить
Можно приватизировать аж бегом -- было бы желание
показать весь комментарий
28.02.2022 19:15 Ответить
Ці тварюки вже придумали, як їм викрутитися. Цитую: "розглядається питання зміни структури власності банку задля відповідності вимогам міжнародного та національного законодавства". Поміняють Петра і Михайла на Пітера і Майкла - і все, знову перефарбувалися, і далі кров українців пити
показать весь комментарий
01.03.2022 10:22 Ответить
І укрсоцбанк, його поглинув альфабанк в 16 році.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:20 Ответить
знаю, той альфа банк це таке нагле гівно
показать весь комментарий
28.02.2022 18:57 Ответить
Обов'язково! Скільки крові цей псевдоукраїнський банк попив з українців? Коли Крим захопили, то власті РФ дозволили кримчанам не виплачувати кредити українським банкам. А що зробили наші? Віддали цим оперативно перефарбованим нібито українським банкам з "РФ часткою" десятки тисяч співвітчизників на розтерзання . Цей Ельфа банк, як і їх Пуйло, нахабно всім так і заявляв: "Ми найагресивніший банк в Україні, і пишаємося цим!" Моєму другу, який ним все заплатив сповна, дзвонили та вимагали ще тисячі доларів за закриття кредиту. Прямим текстом так і говорили: "Хочете війни? Буде вам війна!". Буквально за декілька тижнів дзвонили і говорили, уявляєте, що за тварюки? Якщо не можна таких перевертнів конфіскувати - націоналізуйте!
показать весь комментарий
28.02.2022 18:35 Ответить
напишіть на ел пошту Данілову
показать весь комментарий
28.02.2022 18:58 Ответить
В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.

Обмежувальні заходи торкнулися прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, мільярдера Алєксєя Мордашова, голову "Роснєфті" Ігоря Сечина, голову наглядової ради "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, голову "Транснафти" Ніколая Токарєва, олігархів Алішера Усманова, Петра Авена, Генадія Тимченка.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:22 Ответить
Про жомовую яму не забыть надо.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:06 Ответить
Жомову яму запечатаємо як ківу з мертведчуком туди покладемо.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:44 Ответить
в ню не один влізе
показать весь комментарий
28.02.2022 19:30 Ответить
Є певна кількість підприємств, якими росіяни володіють опосередковано за допомогою офшорних компаній з Кіпру, Віргінських островів, тощо. Чи попадають вони під дію закону? Розумію, що треба провести ретельне розслідування перед конфіскацією.

Перелік офшорних зон (про всяк випадок):

https://ips.ligazakon.net/document/KR110143?an=74
показать весь комментарий
28.02.2022 18:07 Ответить
все офшоры находятся в юрисдикции великобритании.можно договориться
показать весь комментарий
28.02.2022 18:59 Ответить
я думаю ніхто проти не буде ?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:08 Ответить
Рєната не забудьте, а ще там великий список олігархів.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:08 Ответить
Олігархи взагалі крадуть безбожно, та ще й Україні гадять.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:22 Ответить
Колись році у 93-му Рада надавала повноваження Премьєру Кучмі видавати Декрети, які мали силу Закону. Зараз тим більше слушний момент поступити аналогічно. Потрібна оперативність! А де тіх депутатів тепер спіймаєш?
І я б, наприклад, за зраду, порушення правил війни поновив би смертну кару. І за спрощеною процедурою...
показать весь комментарий
28.02.2022 18:08 Ответить
Vам.....піZда.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:10 Ответить
ще б якраз ухвалили про заборону зажопів, мацковського патріархату і про колаборантів!
показать весь комментарий
28.02.2022 18:12 Ответить
Головне щоб Новінський з подвійним громадянством не пропитляв.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:13 Ответить
Ви там обережно, а то зберете всіх в одному місці і у росіян буде спокуса "накрити" ракетою. Ну чи диверсанти якісь щось висадити в повітря захочуть. Це ж вся політична еліта + легітимний законодавчий орган. Якось, не знаю, дистанційно це робіть чи хз . . .
показать весь комментарий
28.02.2022 18:18 Ответить
Закон про колаборантів!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 18:30 Ответить
Закон про конфіскацію має бути юридично бездоганним.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:36 Ответить
Почему только юр. лиц? Лично знаю двоих рашистов, которые служат в армии РФ и которым остались квартиры Украине от их родителей. Возможно они сейчас штурмуют Киев или оккупировали Бердянс. Квартиры конфисковать в пользу ВСУ или детей ставшими сиротами
показать весь комментарий
28.02.2022 18:51 Ответить
ківа **** вже в москві,виступає на першому каналі,як ви депутати допустили це?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:51 Ответить
СБУ работает не на закон, а на Президента Украины. А он у нас сами знаете чей ставленник.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:04 Ответить
Кива окончательно развалит рашку
показать весь комментарий
28.02.2022 20:34 Ответить
Надо еще национализировать предприятия олигархов и бизнесменов, что удрали из Украины чартерами.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:53 Ответить
Можно и тех, что не удрали. Худа от этого не будет. Война всё спишет ткскзть
показать весь комментарий
28.02.2022 18:55 Ответить
Я думаю Украина должна воспользоваться моментом, симпатией всего мира и военными положением - ликвидировать всю Пятую Колонну, включая ОПЗЖ и РПЦ. Ну и конфискации, конечно. Лучше позже чем никогда.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:54 Ответить
На часі вигнання РПЦвУ З ПОЧАЇВСЬКОЇ ТА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:33 Ответить
а де ж ОПЗЖ..вони ж за життя?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:57 Ответить
В ближайшие дни?
Не вчера?
показать весь комментарий
28.02.2022 18:58 Ответить
Необхідно прийнти Закон про зброю... але внести доповнення розділом :"володіння і застосування зброї у військоімй час".
Також треба ввести доповнення до закону про самозахист у військовий час "Україна не вважає злочином позбавлення життя військовослужбовця окупаційних військ а також їх посібникам які за винагороду здійснюють дії які створюють загрозу для життя і здоров"я громадян України "
показать весь комментарий
28.02.2022 19:09 Ответить
Переговоры в Белоруссии завершились. Участвовавший в них член администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются для консультаций, договорившись о том, что позже проведут следующий этап переговоров.
А вот, что Подоляк привез для консультаций:
В кремле заявили, что Путин в ходе разговора подчеркнул: урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:09 Ответить
А обязательно об этом сообщать за несколько дней до принятия решения,
Идиоты они все бабки или уже вывели или выведут после вашего заявления
показать весь комментарий
28.02.2022 19:15 Ответить
БОГА РАДИ, соблюдайте ВСЕ формальности - конвенции, международную хууйню и пр, не испортите здравую мысль спешкой!
показать весь комментарий
28.02.2022 19:25 Ответить
Не пройшло й 5 днів війни "трудяги", ЕС може навіть в неділю зібратись наші на 5 день щось родили
показать весь комментарий
28.02.2022 19:25 Ответить
Про майно білорусії в Україні не забудьте
показать весь комментарий
28.02.2022 19:39 Ответить
закон про колоборантов давайте там все и можна и указать а то вам лиш бы что то стырить
показать весь комментарий
28.02.2022 19:26 Ответить
Закон Про негромадян України - сірий аусвайс дуже потрібен!
показать весь комментарий
28.02.2022 19:46 Ответить
 
 