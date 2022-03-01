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За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке за прошедшие сутки. До вторжения РФ пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ

"110 тысяч граждан оформлены пограничниками на выезд из Украины, из которых почти 90 тысяч украинцы. При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек", - рассказали в ГНСУ

"Для скорейшего оформления граждан пограничники вместе с коллегами соседних стран прилагают все возможные усилия. Максимально упрощено пограничное оформление, в первую очередь женщинам и детям, в частности минимизирован перечень документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны. Почти во всех пунктах пропуска обеспечено оформление пешеходов. На границе с Венгрией дополнительно круглосуточно заработали два пункта пропуска. Загруженность пунктов пропуска постоянно освещается на странице Западного регионального управления Западная граница, чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска", - добавили в ведомстве.

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Пограничники отметили, что не соответствует действительности информация об ограничениях в выезде за пределы Украины иностранцев.

"В то же время напомним об ограничении выезда мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, на период действия правового режима военного положения", - подчеркнули в ГНСУ.

"Кроме этого, по пересечению границы иностранцами, подчеркнем, не существует дискриминации по расе или национальности, существует исключительно определенная законодательством процедура оформления, которая применяется ко всем национальностям. При этом невозможен проезд через границу вне очереди. Советуем гражданам учесть эту информацию, планируя пересечение границы. При этом просим граждан быть самоорганизованными, находясь в очереди, это ускорит движение через границу", - посоветовали пограничники.

За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба 01
За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба 02
За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба 03
За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба 04
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Топ комментарии
+9
До жінок, дітей та людей похилого віку- жодних претензій.
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28.02.2022 18:35
+8
Низка вишів Європи відрахували російських студентів на тлі ситуації навколо України.

Про це заявила уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова, передає «Інтерфакс». За її словами, йдеться про навчальні заклади Франції, Чехії, Бельгії та інших країн. Омбудсмен підкреслила, що Міністерство науки і вищої освіти РФ вживає безпрецедентні заходів щодо захисту прав російських студентів.

Раніше повідомлялося, що студенти російських вишів виступили на підтримку окупантів на Донбасі.
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28.02.2022 18:39
+4
Цікавить виключно припинення вогню по нам.
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28.02.2022 18:36
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⚡️ Переговоры завершены. Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения.

Стороны уезжают для консультаций в столицы, - Подоляк
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28.02.2022 18:35 Ответить
Цікавить виключно припинення вогню по нам.
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28.02.2022 18:36 Ответить
по инфе с говносми, в беседе с макроном требования ***** остались абсолютно те же что и раньше. не хочу перечислять.
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28.02.2022 18:44 Ответить
До жінок, дітей та людей похилого віку- жодних претензій.
показать весь комментарий
28.02.2022 18:35 Ответить
Низка вишів Європи відрахували російських студентів на тлі ситуації навколо України.

Про це заявила уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова, передає «Інтерфакс». За її словами, йдеться про навчальні заклади Франції, Чехії, Бельгії та інших країн. Омбудсмен підкреслила, що Міністерство науки і вищої освіти РФ вживає безпрецедентні заходів щодо захисту прав російських студентів.

Раніше повідомлялося, що студенти російських вишів виступили на підтримку окупантів на Донбасі.
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28.02.2022 18:39 Ответить
руське-це буде тавро на довгі роки.
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28.02.2022 18:44 Ответить
Російське , не руське !!!!!!!! Невже так важко це засвоїти ?
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28.02.2022 19:00 Ответить
Зважаючи на те, скільки коштує освіта у "вишах Європи", я дуже сумніваюся, що ті студенти -- діти простої русні...
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28.02.2022 18:47 Ответить
Вивозив сім'ю. такса 2 у.е за чоловіка.о так заробляють на нашій крові митники.виїзджають одні лексуси,мерседеси....
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28.02.2022 18:50 Ответить
Так 2у.о. за чоловіка чи на одну людину?
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28.02.2022 18:58 Ответить
Українці, куди ви..?
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28.02.2022 18:53 Ответить
 
 