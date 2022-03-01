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Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских "Градов". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера войска РФ лупили из вражеских "Градов" по жилым кварталам Харькова.

В течение суток сотрудники ГСЧС в Харьковской области 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них выездов 25 на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 - другие выезды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 01
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 02
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 03
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 04

За сутки ликвидированы 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.

Также смотрите: Два жилых дома повреждены оккупантами в Харькове, - МВД. ВИДЕО

г. Харьков:

– ул. Гуревича, горел автомобиль;

– ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина;

– ул. Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб;

– ул. Тракторостроителей, горели 15 гаражей и 5 автомобилей;

– ул. Светлая, горел гараж и автомобиль;

– пер. 23 Августа, горело 7 автомобилей;

– ул. Балакирева, горело 2 автомобиля;

– ул. Бучмы, горел гараж;

Харьковский район:

с. Рогань, горел жилой дом, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб;

– ул. 23 Августа, горел гараж;

– ул. Осинова, горел жилой дом;

– ул. Кольцевая, в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы;

- Изюмский район, г. Балаклея, горел жилой дом;

– Харьковский район, с. Рогань, горел жилой дом;

– ул. Кыргызская, в результате попадания снаряда горела электроподстанция мощностью 110/6 кВт и три тонны трансформаторной смазки;

– ул. Танкопия, горело 10 гаражей;

– ул. Морозова, горело складское помещение;

– ул. Енакиевская, горел газопровод на подаче в жилой дом;

– ул. Немышлянская, горелое складское здание;

- пр-т Тракторостроителей, горел гараж;

- Харьковский район, г. Дергачи, горел жилой дом;

– ул. Верхнегиевская, в результате попадания снаряда горело четыре автомобиля, пострадало 15 автомобилей. Повреждена газовая магистраль к дому и повреждены окна ОШ №108.

Автор: Наталя Джума
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Скоти! А хтось ще каже що їх жаліти треба! Це війна! Немає жалю!
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01.03.2022 08:44 Ответить
Тут вже взагалі не повинно бути питань стосовно жалю. Це скажені чудовиська, яких треба знищувати!
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01.03.2022 08:48 Ответить
За бажання форсіть картинку!
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01.03.2022 08:50 Ответить
Це вже агонія у кремлівського ублюдка , так як воювати з мирним населенням можуть тільки рашинські подонки і ботоксна потвора із пітерськоі підворотні 😡
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01.03.2022 08:53 Ответить
Россія має бути знищена! Вже в цьому році на місці Москви мають квакати жаби! Мені не шкода, ні мирних, ні військових. За те що вони зробили з моєю країною, кацапи не мають право на життя.
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01.03.2022 08:56 Ответить
баньте так званого "Бандерівця" - це кацапський провокатор, бігає по тредам і роздуває зраду, розбрат між Сходом і Заходом України і прочу *******, БАНЬТЕ!
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01.03.2022 09:04 Ответить
Будь ласка, ви більш конкретніше прописуйте нікнейм.
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01.03.2022 09:17 Ответить
Користувач: Бандерівець
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01.03.2022 09:23 Ответить
Харьковчане - держитесь, Вас поддерживает вся страна!!! Тварей в плен не брать!!!!!!!
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01.03.2022 09:06 Ответить
ТРЕБА СИСТЕМАТИЧНО ЗНИЩУВАТИ ОКУПАНТІВ. Хто не здається, той знищується.
СЛАВА НАЦІЇ!!!
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01.03.2022 09:42 Ответить
Какие сволочи! Держись Украина!
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01.03.2022 10:39 Ответить
чому ми не відповідаємо? треба ху....ярити по територіям, з яких летить да наших місць, тільки тоді вони почнуть думати про подальші обстріли
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01.03.2022 11:41 Ответить
 
 