Жизнь не прекращается даже во время обстрелов, - в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. ФОТО

На Волыни в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. Родители малыша – прибыли из Киева. Малыш родился 28 февраля в 23:15.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нововолынскую городскую больницу.

"Дети войны. Жизнь не остановить! В укрытиях появляются маленькие украинцы! Знакомьтесь, наш новорожденный защитник - 3 550 г, 55 см. Тревожные сирены раздаются по всей Украине, на Волыни тоже. Но жизнь не прекращается даже во время обстрелов. Желаем малышу мирного неба. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

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