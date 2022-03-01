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Жизнь не прекращается даже во время обстрелов, - в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Волыни в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. Родители малыша – прибыли из Киева. Малыш родился 28 февраля в 23:15.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нововолынскую городскую больницу.

"Дети войны. Жизнь не остановить! В укрытиях появляются маленькие украинцы! Знакомьтесь, наш новорожденный защитник - 3 550 г, 55 см. Тревожные сирены раздаются по всей Украине, на Волыни тоже. Но жизнь не прекращается даже во время обстрелов. Желаем малышу мирного неба. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

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Жизнь не прекращается даже во время обстрелов, - в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик 01
Жизнь не прекращается даже во время обстрелов, - в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ
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01.03.2022 10:52
+5
Здоров'я хлопчику та доброго апетиту.
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01.03.2022 10:56
+3
Назвіть Віктором.
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01.03.2022 10:57
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ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ
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01.03.2022 10:52 Ответить
Здоров'я хлопчику та доброго апетиту.
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01.03.2022 10:56 Ответить
Назвіть Віктором.
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01.03.2022 10:57 Ответить
Вартість одного кацапа - 50 дол.
⚡️Миноборона РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины

По нынешнему курсу - $50

Источник: ВРУ
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01.03.2022 10:57 Ответить
ento tryndec. POLNYJ.
Pomniu v 1990-tye vo Frankfurte priseli s drugom v skverike, on s gitaroju, ja s gubnoj garmoškoju. Riadom postavili praporsvonbodnoj Litvy.
Za poldnia v korobke bylo bolše (170 marok), neželi 30 let spustia stoit adna riuzge saldata narassiji.
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01.03.2022 12:46 Ответить
Земляки тримайтеся, все буде Україна. А новонародженому козаку по життю здоров'я, щастя, чистої води і ніякої біди.
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01.03.2022 10:58 Ответить
⚡Сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, являются в России государственной тайной

Поэтому матери погибших и взятых в плен солдат, о своих детях могут никогда ничего и не узнать.
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01.03.2022 10:58 Ответить
Они о них уже забыли. По приказу.
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01.03.2022 11:37 Ответить
$50 по сегодняшнему официальному курсу, $20 по курсу чёрного рынка, полцента - в ближайшей перспективе. Мама будет плакать - погасить ипотеку не хватит.
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01.03.2022 11:45 Ответить
27 також хрестив свою похресницю що народилась 24
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01.03.2022 11:03 Ответить
Україна буде жити!!!
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01.03.2022 11:17 Ответить
Нововолинськ по прямій 7 км до Польщі .. Тримайтесь !
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01.03.2022 11:20 Ответить
УКРАIНА БУДЕ ЖITI. СЛАВА УКРАИНЕ. МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ.
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01.03.2022 11:53 Ответить
Внука моей соседки в 2014 году избили на Пасху возле церковного храма за то что он говорил по русски, и это в русскоговорящем Донбассе!!!. И парень уехал в Россию. Узнал об этом только сегодня, 1 марта 2022 года. Шок. И как теперь эта соседка должна относится к "Щирым " украинцам? Парню в больнице зашивали глаза, подшивали веки... Теперь соседка ждёт прихода русских войск и русской пенсии.
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01.03.2022 12:39 Ответить
А прапор наш для чого на аватарку поцепило, х... ло путинське?
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01.03.2022 13:50 Ответить
 
 