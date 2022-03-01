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Жизнь не прекращается даже во время обстрелов, - в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Волыни в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. Родители малыша – прибыли из Киева. Малыш родился 28 февраля в 23:15.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нововолынскую городскую больницу.
"Дети войны. Жизнь не остановить! В укрытиях появляются маленькие украинцы! Знакомьтесь, наш новорожденный защитник - 3 550 г, 55 см. Тревожные сирены раздаются по всей Украине, на Волыни тоже. Но жизнь не прекращается даже во время обстрелов. Желаем малышу мирного неба. Все будет Украина", - говорится в сообщении.
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⚡️Миноборона РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины
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Источник: ВРУ
Pomniu v 1990-tye vo Frankfurte priseli s drugom v skverike, on s gitaroju, ja s gubnoj garmoškoju. Riadom postavili praporsvonbodnoj Litvy.
Za poldnia v korobke bylo bolše (170 marok), neželi 30 let spustia stoit adna riuzge saldata narassiji.
Поэтому матери погибших и взятых в плен солдат, о своих детях могут никогда ничего и не узнать.