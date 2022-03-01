РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Фото Фоторепортаж
79544 134
армия РФ (3316) война (6142) Бутусов Юрий (2374)

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В сети опубликовали фотографии ликвидированных российских солдат, напавших на Украину. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото в своем телеграмм-канале обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 01

"Российская армия не несет потери в Украине, заявило Минобороны РФ. Поэтому этот солдат просто лег отдохнуть во время учений".

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 02

"Командир роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии успешно демилитаризован украинскими воинами".

Также смотрите: Два вертолета оккупантов сбиты над киевским водохранилищем возле Вышгорода. ВИДЕО

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 03

"Имя твое неизвестно, смерть твоя тщетна, и наречет тебя Конашенков именем "Потерьнет..."

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 04

"Ахтырка. Добитый оккупант в недобитых доспехах".

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 05

"Мечты сбываются. Добрался до Украины. То ли чучелом, то ли тушкой".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+72
Как можно больше фото этих прижмуренных пидаров нужно публиковать где только возможно .
показать весь комментарий
01.03.2022 12:06
+69
Какие 18+ У меня дети разглядывают кацапские трупы и спрашивают почему так мало
показать весь комментарий
01.03.2022 12:08
+63
Свежая несвежая русня. Для релаксации...
показать весь комментарий
01.03.2022 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
комментарий отмечен как спам
А у вас "задвухсотилось" наверно меньше? И кто-то выложил? Зачем платки поласкать и "нехоршо" провожать воинов (независимо от стороны). "https://www.youtube.com/watch?v=S-MM6sCEanE"
показать весь комментарий
01.03.2022 13:23 Ответить
русский корабль свиноцабака иди *****...
показать весь комментарий
01.03.2022 13:54 Ответить
иди ***** кацап!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 17:12 Ответить
Накуражились
показать весь комментарий
01.03.2022 13:23 Ответить
Жмурі суки, не дивляться на Кобздона, чого б це?
показать весь комментарий
01.03.2022 14:36 Ответить
Та й куй з ними!Не шкода зовсім.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:25 Ответить
Хто має ще якісь світлини смажених уїбанів, кидайте, панове. 18+ - це коли 10 афроамериканців на одну білявку, а на фотографії з дохлими заліссянськими підорами можна дивитись нескінченно.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:25 Ответить
Какая гнида стёрла мой комментарий,але гараж?
показать весь комментарий
01.03.2022 13:29 Ответить
Можна вічно дивитись на потік води, багаття, зоряне небо і здохлих фашистів які прийшли Україну смерті шукати.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:35 Ответить
Эти Псковские мрази еще в первую Карабахскую войну воевали против нас. Давите их ребята, уничтожайте,сжигайте.Молимся за вас. Победа за Украиной.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:37 Ответить
Послать эту икебану матери.
Чтоб видела, кого вырастила.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:39 Ответить
Дуз деирсян, азизим.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:39 Ответить
Пусть земля будет стекловатой..через пару дней число жмуров - орков будет больше , чем погибших в Афгане. Через неделю можно будет входить в Донецк и Луганск. Дойдёт очередь и др Крыма. Нас ничего не сдерживает. Вонь и вой Раши будет ужасающей.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:43 Ответить
Здесь может возникнуть проблема. Запад Рашу вовремя не остановил, но может остановить нас, когда будем гнать москалей и освобождать свои территории. Скажут "негуманно" а наша власть спасует.
показать весь комментарий
01.03.2022 18:12 Ответить
Посмотрим , впереди очень не простые дни и ночи. Дай нам Бог.
показать весь комментарий
01.03.2022 18:25 Ответить
Файно!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:49 Ответить
Вторглися "собіратєлі". Зберуть їх а той поліетиленовий мішок і до мамки або в моб. крематорій.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:49 Ответить
"Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/p3320362"

Як на мене - кадри то це заспокійливі та розслабляючі перед сном
показать весь комментарий
01.03.2022 13:58 Ответить
Все життя боялася крові. Не можу відірвати очей, дивилася б на це, як на вогонь, водоспад-дуже заспокоює
показать весь комментарий
01.03.2022 14:01 Ответить
Видно білоруським матерям невтерпіж отримати теж груз 200 з території України в районах північної України !!!
За баблом загиблих і дітей відправили на «ученія»…в Україну на окупацію !!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:01 Ответить
Ніколи не відчував такої насолоди від небіжчиків! Навіть мої сини які завжди були пацифистами сказали що отримують задоволення від смерті цих виродків! Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Героям Слава! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:05 Ответить
Смерть окупантам ! Не треба було тривожити наш український вулик ! Окупанти Путін і Лукашенко будуть там де і окупант Гітлер - капут і будуть ці два злочинці в Гаазькому Міжнародному Воєнному Трибуналі - МЕРТВИМИ АБО ЖИВИМИ . Це не важливо !
показать весь комментарий
01.03.2022 14:06 Ответить
Русские самки по 50 баксов от бандитов получат, за каждого жмура.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:26 Ответить
В таком "агргатеному"стані вони досить милі...
показать весь комментарий
01.03.2022 14:40 Ответить
агрегатному
показать весь комментарий
01.03.2022 14:41 Ответить
Пам"ятаю за день-два до нападу чорт якийсь у російському камуфляжі замовляв собі в Києві ресторан щоб відсвяткувать перемогу над "бандерами" Цікаво - він де зараз? Живий чи вже у "хорі Алєксандрова"?
показать весь комментарий
01.03.2022 14:49 Ответить
Такі фотки треба розсилати на кацапські сайти ресторанів, готелів, курортів тощо - у розділ "відгуки" - дуже дієво!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:57 Ответить
Можно вічно дивитися на огонь и на мертвих кацапів...
показать весь комментарий
01.03.2022 15:59 Ответить
Можно вічно дивитися на вогонь і мертвих кацапів.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:01 Ответить
Дуже позитивні фото!
показать весь комментарий
01.03.2022 17:17 Ответить
В 80-х годах в подворотнях кацапских городов и военных казармах пели жалостливые песни про Афган, про убитых товарисчей. В 90-х пели про Чечню. Точно так же будете скулить, как дали вам п-зды в Украине. Везде суете свое ипало, а потом скулите что вас убивают. И правильно делают. Хороший кацап - дохлый кацап
показать весь комментарий
01.03.2022 17:46 Ответить
А ведь они кого-то любили и кто-то любил их. Какого х#я попёрлись в Украину. Ave Caesar morituri te salutant - Слава Придурку, идущие на смерть приветствуют тебя. У идущих на смерть есть свои мозги?
показать весь комментарий
01.03.2022 17:47 Ответить
Многие москальские девушки и женщины останутся без мужиков. Надо дать им наше украинское славянское семя, а деток вырастить патриотами Украины и пополнить наше население. Иначе они будут отдаваться неславянам и похоронят Рашу генетически, превратив её в Срашу. Жуков дал освободителям Берлина три дня для того же самого. Может поэтому немцы так долго колебались с решением дать нам оружие, москальские гены мешали.
показать весь комментарий
01.03.2022 18:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 