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Фото Война в Украине
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В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

47-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали машину танками. 47-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

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В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора 01
В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора 02

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Топ комментарии
+83
Никакой пощады кацапским сукам!
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01.03.2022 12:33
+35
Не можна. Цивільні не робіть цього, у хуйла скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
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01.03.2022 12:34
+29
смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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01.03.2022 12:35
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Никакой пощады кацапским *****!
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01.03.2022 12:33 Ответить
Не можна. Цивільні не робіть цього, у ***** скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
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01.03.2022 12:34 Ответить
Согласен. Берегите себя, не надо напролом умирать
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01.03.2022 12:37 Ответить
Походу да. Это в первых рядах шел оболваненый молодняк. А потом пустят карательные силы.
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01.03.2022 13:13 Ответить
если уже белорусов на фарш пустили, то не осталось у них никаких карательных сил.....
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01.03.2022 13:43 Ответить
смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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01.03.2022 12:35 Ответить
почему не звонят военкомати?жди звонка(((
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01.03.2022 12:35 Ответить
А потім при захопленні в полон будуть "бекать" що вони не винуваті вони на навчаннях?!😡
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01.03.2022 12:36 Ответить
Тупин и его генералы прекрасно знаю, что они преступники, и они знают, что всем это известно. Их единственная цель сейчас - это уничтожение всего украинского, что только под руку попадается. Суки
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01.03.2022 12:36 Ответить
Ти диви, як панянка рзбирається!!!
От вислови чомусь чоловічі.
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01.03.2022 12:38 Ответить
нічого не бачу дивного
цю наволоч тепер потрібно вбивати і палити
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01.03.2022 12:41 Ответить
Тепер тільки коктейлями їх закидувати, нехай палають у них не тільки дупи
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01.03.2022 12:55 Ответить
ТВАРЕЙ ЭТИМ МЫ ДОЛЖНЫ УБИТЬ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО И УБЬЁМ !!!
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01.03.2022 12:59 Ответить
Героично конечно,но для кацапни это не подходит. Только уничтожать. Без слов,без колебаний. А так-еще одна потерянная жизнь украинца.
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01.03.2022 13:00 Ответить
Тварі, що ви робите!?
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01.03.2022 13:07 Ответить
Надо не погибать, а убивать. Вечная Память защитникам нашей Батьківщини.
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01.03.2022 13:09 Ответить
Не рискуйте так больше. Идет время и они начинают зверствовать, точно так же, как фашисты в 41. Сначала тоже не слишком были свирепыми. Но потом...
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01.03.2022 13:10 Ответить
Gde v plen popadiotsia grupa snabzenyja ix nenado trogat budet pomeniatsia plenami,a vot drugix v razxod i tankistov takze
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01.03.2022 13:13 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 13:23 Ответить
Танки останавливают не так: догоняют и бросают коктейль.
При этом есть даже шанс быстро удрать.
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01.03.2022 13:37 Ответить
Ну и на что он надеялся? Лучше б приехал домой и ружье взял...
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01.03.2022 13:44 Ответить
Світла память герою! Смерть російським фашистам!
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01.03.2022 14:13 Ответить
Пленные нам не нужны, не заслуживают они лояльности. Все брешут падлы, что ничего не знали. Испуганную рожу скорчить не трудно.
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01.03.2022 15:55 Ответить
Освободітєлі
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01.03.2022 16:33 Ответить
СЛАВА УКРАИНСОМУ ГЕРОЮ!ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!смерть кацапам!
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01.03.2022 18:16 Ответить
А простите где тело размазанное по салону автомобиля??? где лужи крови? (5 литров в человеке), даже на сиденье нет крови. ФЕЙК и ВРАНЬЁ
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01.03.2022 21:13 Ответить
 
 