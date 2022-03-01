В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора. ФОТО

47-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали машину танками. 47-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

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