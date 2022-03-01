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В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
47-летний мужчина погиб на месте.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали машину танками. 47-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
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+83 Неоновая Вывеска
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+29 Hanka Panyanka
показать весь комментарий01.03.2022 12:35
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От вислови чомусь чоловічі.
цю наволоч тепер потрібно вбивати і палити
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
При этом есть даже шанс быстро удрать.