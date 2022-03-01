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"Про хохлов что слышно? Не жалей их", - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Опубликована переписка российского захватчика с россиянками (предположительно сестрой и девушкой).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Любовь Цибульская.

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"Переписка когда-то еще живого российского оккупанта с девушкой в Мордоре. Это все нужно собирать. Потому что по всему миру они сейчас будут делать вид, будто они – жертвы режима. Что виноват Кремль. Нет, мрази, каждый из вас виноват. Все россияне несут ответственность за это. Вы не в лесу все это время были, у вас был доступ к любой информации, вы не могли не знать! Слава невероятным украинским защитникам!

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 01
Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 02

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 03
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Топ комментарии
+137
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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01.03.2022 14:12
+82
Ну в чомусь вона права - жаліти не будемо)
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01.03.2022 14:12
+79
Ця **** тепер буде народжувати від бурята і китайця
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01.03.2022 14:17
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московитов нужно стерелизовать......., иначе никак......
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01.03.2022 14:38 Ответить
ЗАготовлено 45.тис .мусорних пакетів..підкреслюю 45 тисяч
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01.03.2022 14:39 Ответить
Може бути мало, якщо бункерний дєд не схаменеться ще пару тижнів.
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01.03.2022 14:52 Ответить
Майже усе жіноче населення рашки проститутки. Треба їх провчити потім
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01.03.2022 14:42 Ответить
Хіба що піною
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01.03.2022 18:38 Ответить
После слов не жалей их сразу перешел в мусорный мешок автоматически .Передайте фото любимой . Следующий...
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01.03.2022 14:43 Ответить
Их нельзя брать в плен. Нужно всех выжигать. Они сюда осознано пришли. Теперь пусть тут и остаются удобряя нашу землю.
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01.03.2022 14:44 Ответить
частично согласен, но не нужно их жечь, покалечить разве что. Нужно менять их на своих. Жопа у них там сама по себе образуется.
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01.03.2022 15:08 Ответить
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01.03.2022 14:47 Ответить
5 годин різниці це десь в східному сибіру. Кожен з цих сибіряків хоче "назад на большую землю ", щоб жити в "європейській частині ссср". Вони хочуть винищити українців і самі заселитися на ці землі. В криму так і відбулось: вже на кожного з тих що жили там до 2014 приїхав новий житель з сибіру.
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01.03.2022 14:50 Ответить
А придецца назад у ссысрань и засрань.
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01.03.2022 14:55 Ответить
Нові мешканці Криму вже намилилися у зворотньому напрямку, тільки Родіна-мать не дозволяє. Напевно скоро на окопи.
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26.03.2022 18:59 Ответить
Ни узнала дарахая какой у парня был канец. Канец был маленький.
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01.03.2022 14:54 Ответить
troxi podpalennyj
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01.03.2022 15:47 Ответить
І маладая не узнаєт,какой у парня бил канец.аха-ха! ******* кацапи!
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01.03.2022 14:59 Ответить
ой.. там такой же носитель бацилы рЮського мира ее обрхатит и она своих вылупков будет учить никого не жалеть ..
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01.03.2022 15:04 Ответить
Украинцы, все еще верящие в братский народ и в то, что нас "политики поссорили"! Очнитесь наконец!!! Они нас презирают, а вы все никак не можете с "братьями" расстаться. Как эти ордынцы могут быть братьями?!!
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01.03.2022 15:00 Ответить
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01.03.2022 15:01 Ответить
фуу.. Как ее потом есть? Лучше семена цветов, шишки сосновые можно
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01.03.2022 19:17 Ответить
Висновок-мордор повинен бути знищений...
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01.03.2022 15:02 Ответить
Ага, только как это сделать... Пока человечество будет сжигать нефть и газ, рашка будет неплохо себя чувствовать, к сожалению...
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01.03.2022 15:06 Ответить
сама призывала не жалеть. сама хотела войны. вот и поплатилась!
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01.03.2022 15:04 Ответить
Так напишите ей, шо он уже в черноземе! Сообщите радостную новость!
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01.03.2022 15:10 Ответить
Желаю чтобы все!(с)
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01.03.2022 15:12 Ответить
*********** твоего сокола
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01.03.2022 15:16 Ответить
****** не подкрался он уверенно пришел.
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01.03.2022 15:31 Ответить
Чтоб у этих сучек кацапских матки повыпадали на ходу, чтоб не плодили дебилов.
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01.03.2022 15:41 Ответить
Вот это настоящая вата, такую не жаль.
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01.03.2022 16:32 Ответить
Может умеющие люди найдут ее в соц.сетях?
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01.03.2022 16:39 Ответить
на последнем фото её реакция на похоронку ? кредит за ведро погашен ?
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01.03.2022 16:55 Ответить
Може хтось знає її номер телефону? Один Москвич хотів би з нею поговорити
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01.03.2022 17:09 Ответить
Всё они мрази знали заранее. "Поехали на учения"...
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01.03.2022 17:50 Ответить
Пожелаем этим девушкам здоровья и счастья в личной жизни.
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01.03.2022 18:02 Ответить
вот и вся сущность кацапского мира!не жалейте и вы их!бейте,режьте,пусть УКРАИНСКАЯ земля пылает под ногами кацапов!
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01.03.2022 18:13 Ответить
йуРРа де юро - фашист и оккупант, и военный преступник. теперь йуРРа де факто горит в аду и спасает ад от наркоманов и правого сектора. МАЛАДЕТСЙУрра! Приведи с собой как можно больше своих фашистов-друзей и получи в бонус тар-тарары и звание почетного беса. ПРОКЛЯТИЕ ТЕБЕ йуРРо и всему роду твоему. Аминь.
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01.03.2022 18:19 Ответить
От гнилого семени и плод гнилой... Геены огненной тебе йуРРо...
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01.03.2022 18:26 Ответить
Ще їхні діти платитимуть репарації за тупоголових батьків.
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01.03.2022 18:19 Ответить
У кого есть подписка на - "pimeyes"? Давайте найдём эту суку! Через бесплатный сервис не находит.
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02.03.2022 16:53 Ответить
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