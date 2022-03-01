"Про хохлов что слышно? Не жалей их", - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Опубликована переписка российского захватчика с россиянками (предположительно сестрой и девушкой).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Любовь Цибульская.
"Переписка когда-то еще живого российского оккупанта с девушкой в Мордоре. Это все нужно собирать. Потому что по всему миру они сейчас будут делать вид, будто они – жертвы режима. Что виноват Кремль. Нет, мрази, каждый из вас виноват. Все россияне несут ответственность за это. Вы не в лесу все это время были, у вас был доступ к любой информации, вы не могли не знать! Слава невероятным украинским защитникам!
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