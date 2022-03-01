"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ заявил, что тысячи новых переносных ракетных комплексов NLAW и Javelin готовы поступить на вооружение украинского войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении говорится: Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ.
А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего часа.
Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию.
Готовим подарки захватчикам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!