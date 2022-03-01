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Javelin (154) NLAW (14)

"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Генеральный штаб ВСУ заявил, что тысячи новых переносных ракетных комплексов NLAW и Javelin готовы поступить на вооружение украинского войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится: Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ.

А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего часа.

Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию.

Готовим подарки захватчикам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".

Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 01
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 02
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 03
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 04
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Топ комментарии
+163
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01.03.2022 18:23
+81
Сначала надо подготовить психологически
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01.03.2022 18:23
+75
Треба не повідомляти, а ******* до всирачки. Соррі за мій французький.
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01.03.2022 18:22
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Ёперный театр..
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01.03.2022 19:23 Ответить
Файні трембіти
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01.03.2022 19:04 Ответить
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01.03.2022 19:05 Ответить
я пов'язую нічне і сьогоднішнє загострення на фронті зі вчорашнім пизежем зелених наполеонів, що кацапу, що здався в полон, буде виплачено 5 лямів фублів
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01.03.2022 19:06 Ответить
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01.03.2022 19:08 Ответить
как увидишь снегиря береги его он с визиткой яроша цвета одного!!!
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01.03.2022 21:01 Ответить
А где кровь кацапских младенцев?
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03.03.2022 15:53 Ответить
В Харьков зашел долгожданный конвой. Противотаковые средства NLAW, SMAW-D, Javelin от союзников. ПЗРК Stinger и очень много всяких вкусных приправ для жарених "асвабадителей".
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01.03.2022 19:09 Ответить
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01.03.2022 19:55 Ответить
за Крымом я думаю скоро пойдём... хотя лучше наверное на мацкву..
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01.03.2022 19:10 Ответить
в першу чергу треба Білорусь взяти
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01.03.2022 19:53 Ответить
Білорусь білорусам нехай буде. головне того бульбофюрера на тракторі десь знайти і підсмажити джавеліном. )
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01.03.2022 20:54 Ответить
нам Білорусь нідочого, нам загрозу з її боку треба ліквідувати
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01.03.2022 21:44 Ответить
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01.03.2022 19:11 Ответить
я люблю сябров..не бульбашей
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01.03.2022 19:15 Ответить
ПВО нужно сейчас, срочно, опять авиация бьёт ссуки!
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01.03.2022 19:19 Ответить
Надо поставить ребят по периметру Киева со стингерами. Особенно с южного направления, орки бьют калибрами с моря, с кораблей.
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01.03.2022 19:22 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 19:25 Ответить
Я в восторге. Класс!
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01.03.2022 19:28 Ответить
Когда это добро будет на юге страны - там проходной двор просто образовался...
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01.03.2022 19:30 Ответить
Abramovich prikupil i podaril vam, druzjam, kreiser. I na.... flot Chorna more budet.
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01.03.2022 19:30 Ответить
???((
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01.03.2022 19:38 Ответить
Потрібно укріпити Волинський напрямок, там білоруси зібрали 400 танків. Можуть поперти сьогодні - завтр
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01.03.2022 19:33 Ответить
жаль невиновных
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01.03.2022 19:36 Ответить
Moskaliki - Gruz 200 - niska cena
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01.03.2022 19:37 Ответить
Супер! Воврема, там у Киева уже собираетсе желающие получить цветы.
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01.03.2022 19:52 Ответить
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01.03.2022 19:53 Ответить
Супер!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 00:44 Ответить
И почему они до сих пор не в войсках? Хороша ложка к обеду.
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01.03.2022 20:42 Ответить
Всё готово для тёплого приёма
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01.03.2022 21:46 Ответить
а когда олигархи начнут делиться? Сколько за их офшоры можно помощи для ВСУ накупить?
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02.03.2022 01:08 Ответить
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