ВСУ отбили у российских оккупантов огнеметную систему "Солнцепек". ФОТО

Тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которую собирались применять российские войска против украинцев, оккупанты оставили в поле.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные утверждают, что с сегодняшнего дня имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев", - говорится в сообщении.

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