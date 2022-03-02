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ВСУ отбили у российских оккупантов огнеметную систему "Солнцепек". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которую собирались применять российские войска против украинцев, оккупанты оставили в поле.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские военные утверждают, что с сегодняшнего дня имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев", - говорится в сообщении.
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⚡️Призрак Киева жив! Легендарный асс был подбит, но уже получил новый самолёт, - сообщает Игорь Мосийчук
Колись у нас в армії ходили примовки "Дай дураку хрустальный х** - он и его разобьёт и руки порежет!" А ще : "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ сидел в кабине!" Умудриться - посадить машину на базі танка навіть не в болоті а на звичайному ораному полі! На це тільки кацапи здатні!
Чи кацапи дійсно такі довбойоби, чи це працює студія квартал...
Але таких там багато
А так багато варіантів чому вони її просрали
Как сообщают Charter97.org читатели из Брестской области, военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных.
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«Сегодня сбои на некоторых кассах в Гомеле. А потом начала выдавать в конце чеков строчки с #нетвойне», - говорится в сообщении.
На війні звичайно треба брехати, ну
Почитай чего 800 уничтожено и удали свой маразм на ветке!
Значить, не хочуть.
Ваша ирония не уместна.
Это очень опасное оружие.
Грады ***** нервно курят рядом с этой дрочью.
Почти километр разлёт 800 градусов.
24 маленьких ядерных бомб только без радиаци ...
Их у кацапов ****** лопатой греби ...
... обычным жителям ***** ...
от людей пар только остаётся ...
никто никого не спасёт ...
європарламент буде стурбований ...
****, а так хотелось пожить ...
нам там Туреччина їх іще підганяє
Будьласка бережіть себе !
Все буде Укрїна так або інакше !
Слава Укрїні !
Героям нашим Слава !
#Viva #Ukraine !