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Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Органы власти в громадах, предприниматели и обычные жители Украины размещают вдоль украинских дорог баннеры и билборды с сообщениями для солдат оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, подобные сообщения для армии РФ появились на дорогах Киевской, Николаевской, Сумской областей, вблизи города Ровно, в Днепре и области.
Напомним, 24 февраля Россия вторглась в независимую Украину. Войска оккупанта ведут огонь по мирным жителям и многоэтажкам украинских городов. Войска РФ также заходят в Украину с территории Беларуси.
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показать весь комментарий01.03.2022 20:52
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с удовольствием бы поучавствовал
а установивших билборды твое мнение вообще не колеблет
«Гайдамаки»; 1839-1841, Т.Г.Шевченко