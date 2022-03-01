Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны. ФОТОрепортаж

Органы власти в громадах, предприниматели и обычные жители Украины размещают вдоль украинских дорог баннеры и билборды с сообщениями для солдат оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, подобные сообщения для армии РФ появились на дорогах Киевской, Николаевской, Сумской областей, вблизи города Ровно, в Днепре и области.













Напомним, 24 февраля Россия вторглась в независимую Украину. Войска оккупанта ведут огонь по мирным жителям и многоэтажкам украинских городов. Войска РФ также заходят в Украину с территории Беларуси.