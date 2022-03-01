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Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Органы власти в громадах, предприниматели и обычные жители Украины размещают вдоль украинских дорог баннеры и билборды с сообщениями для солдат оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 01

Так, подобные сообщения для армии РФ появились на дорогах Киевской, Николаевской, Сумской областей, вблизи города Ровно, в Днепре и области.

Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 02
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 03
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 04


Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 05
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 06

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в независимую Украину. Войска оккупанта ведут огонь по мирным жителям и многоэтажкам украинских городов. Войска РФ также заходят в Украину с территории Беларуси.
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Топ комментарии
+35
Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
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01.03.2022 20:52
+27
⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
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01.03.2022 20:48
+23
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01.03.2022 20:48
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⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
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01.03.2022 20:48 Ответить
Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
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01.03.2022 20:52 Ответить
А вот это круто было сказано!
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01.03.2022 21:24 Ответить
Кузьмич, я бы так не сумел! Ты просто кладезь изящной словесности! Браво!
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01.03.2022 21:25 Ответить
Смотря на всё что делается, мне хочется спросить почему небендзю ещё тупо не *********????!!!!
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01.03.2022 21:11 Ответить
Он нынче председатель.
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01.03.2022 21:12 Ответить
Мне просто представилось как проводят экзекуцию этого председателя, с криками лови суку!!! И так хорошо сразу стало на душе... наверное эмоциональное
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01.03.2022 21:17 Ответить
прочитал и сам улыбнулся)

с удовольствием бы поучавствовал
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01.03.2022 21:18 Ответить
уже нет. сегодня лишили
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01.03.2022 21:17 Ответить
Последнее слово - "*********" ? Не стоит на латынь переходить. Сейчас все слова типа " руский корабль ***** " и им подобные есть не матерные, а такими, что кратко формулируют весь ремикс мыслей по отношению к каинам.
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01.03.2022 21:30 Ответить
Я боюсь блокировки. Но если можно, то с удовольствием!!!! РУССКИЙ КОРАБЛЬ *****!!!!! Поверьте без мата, это невозможно ни терпеть ни смотреть!!!!!! Пожалуйста, парни отвоюйте свою свободу от русцкого мира!!!! Мы все с ВАМИ!!!!!
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01.03.2022 21:38 Ответить
Слава Украине!!!! Бакинцы.
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01.03.2022 21:44 Ответить
Яхши!
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01.03.2022 22:41 Ответить
там одни феесбешники
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01.03.2022 21:17 Ответить
Интересно как если самолёты не литают. Отправят лаптей на плату плавать в океан, с бутылкой водки
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01.03.2022 23:09 Ответить
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01.03.2022 20:48 Ответить
Этот лучший
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01.03.2022 22:10 Ответить
Толерантность зашкаливает. Скромней надо быть и сильней.
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01.03.2022 20:54 Ответить
сделай свое, эксперт.
а установивших билборды твое мнение вообще не колеблет
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01.03.2022 21:16 Ответить
Хто до нас з мечем прийде --- вiд джавелiна & байрактара здохне ! ось так
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01.03.2022 21:09 Ответить
"Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла..."

«Гайдамаки»; 1839-1841, Т.Г.Шевченко
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01.03.2022 21:36 Ответить
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01.03.2022 21:11 Ответить
Нащо "штурм грозного" на фото з кацапського блокпосту на донбасі?
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01.03.2022 21:50 Ответить
Самое лучшее встречать оружием - особенно после их бомбежек и ракетных обстрелов гражданских объектов...плакатиками-цветочками тут не помочь - только силу понимают!
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01.03.2022 21:11 Ответить
когда едешь колонной и по дороге видишь такое, это -2 к морали
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01.03.2022 21:14 Ответить
Байрактары и джавелины -100 к морали! Только сила и никакой жалости!!! Вспомни своих братьев, сестер, детей, родителей которые переживают, страдают, погибают в этой сумашедшей, жестокой войне просто потому что какое то ***** решило что может это сделать!!!!! Помни сыновей Украины отдавших свою жизнь за счастливое будущее Родины!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 21:31 Ответить
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01.03.2022 21:12 Ответить
Поймаем путина-***** и зажарим эту суку на медленном огне .
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01.03.2022 21:15 Ответить
Литва, шосе біля Каунаса сьогодні.
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01.03.2022 22:37 Ответить
100% хорошая идея. Думал об этом сам. Нужно чтобы везде было и побольше, включая села где проходят дороги ..
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01.03.2022 23:08 Ответить
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01.03.2022 23:45 Ответить
 
 