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Чернигов (793) новорожденные (72) бомбардировка (392)

Под обстрелами русских оккупантов в Чернигове родилось две тройни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговском роддоме с начала войны России против Украины родилось две тройни.

В частности, 24 февраля местная жительница Анна стала мамой троих девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище, передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Суспільне Чернігів.

Сейчас Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами, они бойцы за жизнь.

Вторую тройню 26 февраля родила девушка из Нежина. Врачи говорят, для Чернигова это большая редкость.

"Тройня самостоятельно зачавшаяся, природная, не искусственное оплодотворение, последняя тройня была три года назад. Близнецов много, по 50-60 в год, а тройня три года назад была одна", – говорит главврач Черниговского роддома.

Также в отделении интенсивной терапии лежит еще один ребенок. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в бомбоубежище его транспортировать не могут.

Под обстрелами русских оккупантов в Чернигове родилось две тройни 01

Отмечается, что рожают все женщины на первом этаже роддома, прямо в коридоре.

Если обстрелы в Чернигове усилятся и будет угроза для женщин, беременные будут рожать в бомбоубежище.

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По словам главного врача Черниговского роддома Василия Гусака, если будет такая необходимость, то могут провести операцию.

Отмечается, что 28 февраля в бомбоубежище роддома лежало 30 женщин.

Также в ночь с 26 на 27 февраля Анна Резниченко самостоятельно родила дочь Веру-Викторию, вторую часть имени родители добавили в честь победы.

Под обстрелами русских оккупантов в Чернигове родилось две тройни 02

"Положили в палату, потом начали обстрел, спустили сюда, потом вернули уже назад. И так раза три, туда-сюда, а рожала в коридоре на первом этаже", - рассказала она.

За последние два дня в Черниговском роддоме на свет появилось 12 детей: 3 девочки и 9 мальчиков.
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нехай всі дітки ростуть вільними у вільній країні, а їх батьки будуть живі та здорові !!!
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01.03.2022 22:17 Ответить
І Отець і Син і Дух Святий з Тобою Україна!
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01.03.2022 22:19 Ответить
Малесенькі крихітки , бережи вас Господь,та ваших матусь,Україна продовжується!))
🌻🌻🌻Вітаю батьків !
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01.03.2022 22:20 Ответить
Щоб нашi дiтки рости здоровi та щасливi! Щоб у наших ворогiв пiрья в ротi поросло!
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01.03.2022 22:24 Ответить
Цi дiтлахи будуть вчити iсторiю без путiна.
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01.03.2022 22:24 Ответить
💐
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01.03.2022 22:26 Ответить
вот это везение, дай бог всем здоровья и мира )))
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01.03.2022 22:27 Ответить
Дайте координати якогось надійного гуманітарного фонду.
Американська компанія може негайно перевести декілька мільйонів доларів!!!
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01.03.2022 23:15 Ответить
⚡ Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії.

Реквізити рахунку: UA823000010000032302338301027
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01.03.2022 23:55 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 00:21 Ответить
вивозьте негайно з батьками, буде, кому помститись...
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02.03.2022 00:23 Ответить
 
 