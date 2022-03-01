Под обстрелами русских оккупантов в Чернигове родилось две тройни. ФОТО

В Черниговском роддоме с начала войны России против Украины родилось две тройни.

В частности, 24 февраля местная жительница Анна стала мамой троих девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище, передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Суспільне Чернігів.

Сейчас Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами, они бойцы за жизнь.

Вторую тройню 26 февраля родила девушка из Нежина. Врачи говорят, для Чернигова это большая редкость.

"Тройня самостоятельно зачавшаяся, природная, не искусственное оплодотворение, последняя тройня была три года назад. Близнецов много, по 50-60 в год, а тройня три года назад была одна", – говорит главврач Черниговского роддома.

Также в отделении интенсивной терапии лежит еще один ребенок. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в бомбоубежище его транспортировать не могут.

Отмечается, что рожают все женщины на первом этаже роддома, прямо в коридоре.

Если обстрелы в Чернигове усилятся и будет угроза для женщин, беременные будут рожать в бомбоубежище.

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По словам главного врача Черниговского роддома Василия Гусака, если будет такая необходимость, то могут провести операцию.

Отмечается, что 28 февраля в бомбоубежище роддома лежало 30 женщин.

Также в ночь с 26 на 27 февраля Анна Резниченко самостоятельно родила дочь Веру-Викторию, вторую часть имени родители добавили в честь победы.

"Положили в палату, потом начали обстрел, спустили сюда, потом вернули уже назад. И так раза три, туда-сюда, а рожала в коридоре на первом этаже", - рассказала она.

За последние два дня в Черниговском роддоме на свет появилось 12 детей: 3 девочки и 9 мальчиков.