Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили колонну русских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки.
Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная, передает Цензор.НЕТ.
"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь могу поделиться хорошими новостями.
Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.
Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.
По состоянию на сейчас наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен", - говорится в сообщении.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил : "Уже есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. По нашим потерям – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали" .
По его словам, жители Баштанки забрали у военных РФ два БТР в тероборону.
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«Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями. Матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые - это ни по каким законам войны невозможно». Об этом заявила российский сенатор и политический деятель, член Совета Федерации и депутат Госдумы Людмила Нарусова в эфире телеканала «Дождь».
Нарусова также раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении войны.
«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают чтобы остановить кровопролитие, по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», - заявила она.
Людмила Нарусова
Депутат возмущена тем, что Роскомнадзор препятствует независимым СМИ сообщать достоверную информацию о происходящем.
«Такая ситуация возможна только при чрезвычайном или военном положении, но ни то, ни другое в стране пока не объявлено. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе источников информации, согласно федеральному закону «О средствах массовой информации», невозможны».
По ее словам, у россиян, которые доверяют информации федеральных каналов, «короткая память», напомнив сюжет про «распятого мальчика» из Славянска.
«Это должно было вызвать такой прилив ненависти к Украине, что, видимо, нужно было для поднятия духа. Потом оказалось, что это фейк, чудовищная ложь. Так почему после этого мы должны доверять только федеральным каналам, которые, как всем понятно, безбожно врут?», - задается вопросом сенатор.
Weg Mit Der Dreck Was suchen die Bastarde in Ukraine.
Про це повідомив ввечері депутат Київської міської ради, ветеран російсько-української війни Олександр Богребиський.
"95 ОДШБр с з боєм зайшла в Горлівку та взяла під контроль велику частину міста!
Настав величний історичний момент, вже повного визволення Українським народом всієї своєї рідної Української але тимчасово оккупованої кривавими російськими фашистами маніяка )(уйла, святої землі з Кримом та Донбасом.
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
в овагах грузовики-
вееннее утро в степях под херсоном
вы молодцы, земляки!