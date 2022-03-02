Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские военные уничтожили колонну русских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки.

Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная, передает Цензор.НЕТ.

"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь могу поделиться хорошими новостями.

Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.

По состоянию на сейчас наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил : "Уже есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. По нашим потерям – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали" .

По его словам, жители Баштанки забрали у военных РФ два БТР в тероборону.





