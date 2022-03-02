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Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили колонну русских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки.

Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная, передает Цензор.НЕТ.

"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь могу поделиться хорошими новостями.

Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.

По состоянию на сейчас наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил : "Уже есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. По нашим потерям – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали" .

По его словам, жители Баштанки забрали у военных РФ два БТР в тероборону.

Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА 01
Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА 02
Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА 03
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Топ комментарии
+145
Спецоперация ***** по демилитаризации россии продолжается
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01.03.2022 22:24
+142
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01.03.2022 22:25
+122
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01.03.2022 22:27
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КАЖДОМУ УКРАИНСКОМУ ВОИНУ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ! МЫ ВОСХИЩАЕМСЯ ВАШИМ ГЕРОИЗМОМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛОВ НЕТ .МОЛОДЦЫ! МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ!
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02.03.2022 05:25 Ответить
на берлин .можем повторить. дойдем до берлина. ПЕШИМ СТРОЕМ И ПОД КОНВОЕМ ДОЙДУТ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 06:11 Ответить
Пусть сразу до Гааги чешут мы их встретим
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02.03.2022 06:36 Ответить
Это та колонна в 65 км?
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02.03.2022 06:35 Ответить
Ура!!! Миколаїв стоіть и будє стоять !
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02.03.2022 06:35 Ответить
Российский сенатор: «Почему нельзя забрать тела русских солдат? Ведь их обгладывают собаки»
03:28

«Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями. Матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые - это ни по каким законам войны невозможно». Об этом заявила российский сенатор и политический деятель, член Совета Федерации и депутат Госдумы Людмила Нарусова в эфире телеканала «Дождь».

Нарусова также раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении войны.

«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают чтобы остановить кровопролитие, по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», - заявила она.


Людмила Нарусова

Депутат возмущена тем, что Роскомнадзор препятствует независимым СМИ сообщать достоверную информацию о происходящем.

«Такая ситуация возможна только при чрезвычайном или военном положении, но ни то, ни другое в стране пока не объявлено. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе источников информации, согласно федеральному закону «О средствах массовой информации», невозможны».

По ее словам, у россиян, которые доверяют информации федеральных каналов, «короткая память», напомнив сюжет про «распятого мальчика» из Славянска.

«Это должно было вызвать такой прилив ненависти к Украине, что, видимо, нужно было для поднятия духа. Потом оказалось, что это фейк, чудовищная ложь. Так почему после этого мы должны доверять только федеральным каналам, которые, как всем понятно, безбожно врут?», - задается вопросом сенатор.
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02.03.2022 06:58 Ответить
ну так пусть мамы едут через вес шайтанат и ищут своих по Украине .. за одно и посмотрят что натворили их вылупки в чужой стране
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02.03.2022 07:46 Ответить
пленым кого отдают на обмен .. каждому набить по два кармана земли украинской.. оно сюда за этим приехало... презент привезет своим родственникам
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02.03.2022 07:50 Ответить
Super Ukrainische Soldaten Danke und Bitte um Mehr.
Weg Mit Der Dreck Was suchen die Bastarde in Ukraine.
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07.03.2022 12:02 Ответить
Сегодня будем вату разбежавшуюся по округе собирать если не помёрзли за ночь ..
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02.03.2022 07:01 Ответить
Украинская авиация просто в восторге от, естественно "не имеющего аналогов" Панциря.
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02.03.2022 07:22 Ответить
Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади героїчно звільнили від російських окупантів половину міста Горлівка.
Про це повідомив ввечері депутат Київської міської ради, ветеран російсько-української війни Олександр Богребиський.
"95 ОДШБр с з боєм зайшла в Горлівку та взяла під контроль велику частину міста!
Настав величний історичний момент, вже повного визволення Українським народом всієї своєї рідної Української але тимчасово оккупованої кривавими російськими фашистами маніяка )(уйла, святої землі з Кримом та Донбасом.
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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02.03.2022 07:39 Ответить
Ляпота. Слава хлопцям і нашому козацькому народу, ми не переможн
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02.03.2022 07:40 Ответить
Не могу видеть эти дороги, еще недавно ехала и радовалась какие дороги появляются. Под Николаевом, как ленточка. Мой дорогой Киев.... Ненавижу всех, кто виноват в том, что происходит! Милые мои украинцы, берегите себя. С вами сила и единство! Победа будет за вами! А русский корабль идет на .....!
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02.03.2022 08:12 Ответить
це ДЕКАЦАПИЗАЦИЯ
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02.03.2022 11:19 Ответить
дымятся разбитые танки в колонах
в овагах грузовики-
вееннее утро в степях под херсоном
вы молодцы, земляки!
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02.03.2022 13:19 Ответить
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