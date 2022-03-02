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Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Патрульная полиция Украины задерживает мародеров, пытающихся воспользоваться сложной ситуацией в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 01

"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени. Обращаюсь к тем, у кого возникает мнение, что пришло время легкой наживы, остановитесь. Ведь такие действия просто недопустимы, и реакция на них будет соответствующая.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 02

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Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 03
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 04

Каждый мародер будет не только задержан, но и обесславлен и наказан", - подчеркнул Билошицкий.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 05

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Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 06
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 07
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 02

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Топ комментарии
+30
Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
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01.03.2022 22:27
+16
Новий український флешмоб:
"Прикрути голого мародера до стовпа!"

...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
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01.03.2022 22:28
+16
пусть это станет украинской традицией для воров))
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01.03.2022 22:29
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Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
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01.03.2022 22:27 Ответить
А яка кара їм буде крім цього? Знаю, у воєнний час - смерть на місці.
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01.03.2022 22:30 Ответить
грабувати під час війни - це рюський мир.
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01.03.2022 22:31 Ответить
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01.03.2022 22:32 Ответить
Ви знаєте, якогось бомжика убогого, худого, кульгавого.
Можливо б зрозумів і навіть пожалів.
Може немає вдяганки та й їжі.
А це дивіться - одні лоби здорові. Я би руки відрубував відразу.
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01.03.2022 22:46 Ответить
а де дубці коло них і відрі?
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01.03.2022 22:36 Ответить
Мають бути ще й кілком сучкуватим відтрахані
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01.03.2022 22:50 Ответить
Новий український флешмоб:
"Прикрути голого мародера до стовпа!"

...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
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01.03.2022 22:28 Ответить
" Прикрути " , ну хіба що саморізом
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01.03.2022 23:40 Ответить
патрони треба економити
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02.03.2022 00:01 Ответить
⚡️По информации ZN.UA, сегодня армия РФ ударила двумя ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО.

Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ кадыровцев и российских наемников из ЧВК.

Здание базы пострадало.

Погибших нет.
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01.03.2022 22:29 Ответить
Позорище.
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01.03.2022 22:29 Ответить
пусть это станет украинской традицией для воров))
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01.03.2022 22:29 Ответить
Уявляю януковоща у такому вигляді)))
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01.03.2022 22:31 Ответить
Ну і плюс тюрма, звичайно. А ще якась пляшечка до того
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01.03.2022 22:32 Ответить
Красавели ))))))))))))
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01.03.2022 22:30 Ответить
Прям як у запорожскій січі
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01.03.2022 22:34 Ответить
Треба ще вантуза у дупу вставляти.
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01.03.2022 22:31 Ответить
Або віддати групі збуджених содомітів.
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01.03.2022 22:36 Ответить
Это не наши методы, а тех гадов с востока.
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02.03.2022 00:22 Ответить
страшная нация.
мародеров сажаем не на бутілку а на столб сразу
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01.03.2022 22:32 Ответить
Ліпше б забирали на якісь роботи. Там кілька з них мають вигляд такий, що може тільки з ув'язнення вийшли...
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01.03.2022 22:33 Ответить
З них роботи, як з козла молока...
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01.03.2022 22:51 Ответить
"не користи ради, а токмо волею пославшей мя жени" (c)
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01.03.2022 22:36 Ответить
"мама, тут стол'ка пацанов понаубівалі, а я дураком не будь, пошел здался і тепер' люблю Україну"....
....два куплети одєї і тeй же кацапячої пісні.
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01.03.2022 22:45 Ответить
Ещё надо балон пены в очко задуть.
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01.03.2022 22:39 Ответить
А почему вы их не расстреливаете? Это же готовая пятая колонна.
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01.03.2022 22:40 Ответить
Перевоспитать пытаются, да и те кто их поймал всё таки ещё люди, а не такие же твари. А вообще хороший метод, каждый десятый ещё подойдет и скажет им в лицо что запомнит их рожи.
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02.03.2022 00:25 Ответить
А шо тут довго думати, курвовиєбкив треба на місці вішати.
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01.03.2022 22:44 Ответить
Зараз скабєєва буде верещать, що так наказують тих, хто не хоче бити москаля
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01.03.2022 22:46 Ответить
ммм даж не знаю что лучше мучать так мародеров или пристрелить можна еще татуху на лбу набивать
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01.03.2022 22:50 Ответить
Столбоебы
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01.03.2022 23:04 Ответить
Единственная страна в мире где не было мародерства это Япония !
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01.03.2022 23:14 Ответить
Это что сын моторолы, или моторола жив? :D

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02.03.2022 01:14 Ответить
По пляшцi коктейлю в руки, та на передову...
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02.03.2022 02:12 Ответить
Люди с большой буквы , вон даже штаны спустили чтоб нужду могли справить. На второй фотке даже образовательно- дисциплинарную лекцию провели👊
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02.03.2022 10:42 Ответить
 
 