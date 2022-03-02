24109 37
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Патрульная полиция Украины задерживает мародеров, пытающихся воспользоваться сложной ситуацией в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы патрульной полиции Алексея Билошицкого.
"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени. Обращаюсь к тем, у кого возникает мнение, что пришло время легкой наживы, остановитесь. Ведь такие действия просто недопустимы, и реакция на них будет соответствующая.
Каждый мародер будет не только задержан, но и обесславлен и наказан", - подчеркнул Билошицкий.
Топ комментарии
+30 Ksenia VB
показать весь комментарий01.03.2022 22:27
+16 Small Jerboa
показать весь комментарий01.03.2022 22:28
+16 ina kretova
показать весь комментарий01.03.2022 22:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Можливо б зрозумів і навіть пожалів.
Може немає вдяганки та й їжі.
А це дивіться - одні лоби здорові. Я би руки відрубував відразу.
"Прикрути голого мародера до стовпа!"
...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ кадыровцев и российских наемников из ЧВК.
Здание базы пострадало.
Погибших нет.
мародеров сажаем не на бутілку а на столб сразу
....два куплети одєї і тeй же кацапячої пісні.