Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
2 марта российские оккупанты обстреляли Левобережный район Мариуполя. Под обстрел попал роддом.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Утром Левый берег снова попал под обстрел оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родились уже три младенца! Жизнь продолжается!". Российские изверги, заберите свои лапы от нашего города!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.03.2022 08:56
+14 Александр Карин
показать весь комментарий02.03.2022 08:57
+14 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий02.03.2022 09:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Падло кремлівські повинен бути знищений.
....слава нації
Смерть москалям
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ МОСКАЛІ ДО ОСТАННЬОГО КОЛІНА !!!!!
Що вам поганого зробили вагітні жінки ?