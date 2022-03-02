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Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

2 марта российские оккупанты обстреляли Левобережный район Мариуполя. Под обстрел попал роддом.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Утром Левый берег снова попал под обстрел оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родились уже три младенца! Жизнь продолжается!". Российские изверги, заберите свои лапы от нашего города!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: 6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 01
Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 02
Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦі ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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02.03.2022 08:56
+14
****** кремлівські підори! Горіть у пеклі, ********! А потім, потрапивши до полону, починають скиглити "Ми самі нє мєстниє. Ми на учєніях. Нам сказалі, што ето Украіна напала на рассєю". Шакали кремлівські, будьте ви прокляті і весь рід ваш!
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02.03.2022 08:57
+14
кацапська хвойдо
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02.03.2022 09:06
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦі ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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02.03.2022 08:56 Ответить
Коротко
Падло кремлівські повинен бути знищений.
....слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 08:56 Ответить
ВАЖЛИВО !!!! Вайбер дарує безоплатних 30 хв дзвінків на мобільні та міські номери по всьому світові
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02.03.2022 08:56 Ответить
****** кремлівські підори! Горіть у пеклі, ********! А потім, потрапивши до полону, починають скиглити "Ми самі нє мєстниє. Ми на учєніях. Нам сказалі, што ето Украіна напала на рассєю". Шакали кремлівські, будьте ви прокляті і весь рід ваш!
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02.03.2022 08:57 Ответить
Поки що, як я розумію, це лише заборон для рфян отримувати громадянство Європейських країн згідно з програмою "громадянство за інвестиції".
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02.03.2022 09:07 Ответить
Кацапы только так и воюют. Прячась за спины детей, женщин и стариков, как в Крыму.
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02.03.2022 08:58 Ответить
"ГИНАЦИТ_НАРОТА_ДАМБАСА" (с).
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ МОСКАЛІ ДО ОСТАННЬОГО КОЛІНА !!!!!
Що вам поганого зробили вагітні жінки ?
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02.03.2022 08:59 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/203-svyashhenniki-upc-mp-zapisali-videozvernennya-ta-xochut-vijti-z-moskovskogo-patriarxatu
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02.03.2022 08:59 Ответить
Подивіться хто стогодні дає концерт в Санкт-Петербурзі
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02.03.2022 09:03 Ответить
кацапська хвойдо
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02.03.2022 09:06 Ответить
......через год -два пойдёт на трассу М-1.......или вернётся таки в Украину с невинными глазами.....
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02.03.2022 09:11 Ответить
Шлюха
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02.03.2022 09:09 Ответить
господи, ну найнята повія крім основної мети ще й заспіває, нічого дивного.
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02.03.2022 09:10 Ответить
нічого скоро ій теж буде не до концертів.
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02.03.2022 09:10 Ответить
а може навіть дуетом с кабдзоном заспіває)
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02.03.2022 09:13 Ответить
Каролина ты - праст ... ответишь за всё.
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02.03.2022 09:18 Ответить
Кацапская шлюха
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02.03.2022 09:19 Ответить
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02.03.2022 09:12 Ответить
Смерть народов ради жизни тоталитарного ***********, расеяне вы с ним фашисты XXI века. Когда вас остановят, вы не сможете смыть кровь невинных людей.
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02.03.2022 09:14 Ответить
Видимо у ***** в роду были каннибалы или людоеды. Иначе это не объяснить.
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02.03.2022 09:15 Ответить
Отвечу по руцки… суки ***** это орд
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02.03.2022 09:18 Ответить
Да ****** полные эти кафиры
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02.03.2022 09:34 Ответить
Як ці вбивці не розуміють що чи більше вони будуть бити по нашим дітям та матерям тім швидкіше та єфективне буде їх знишкодження.Байрахктар акбар.
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02.03.2022 09:55 Ответить
поганые кацапские фашисты сжечь вас заживо!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 12:55 Ответить
 
 