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ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Количество пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

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ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 01
ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 02
ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Це ***** зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
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02.03.2022 09:10
+9
Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 09:08
+8
Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
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02.03.2022 09:16
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Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 09:08 Ответить
уже ж опровергли
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02.03.2022 09:30 Ответить
Тримайтеся хлопці, бережіть людей, будівлі потім відремонтуємо.
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02.03.2022 09:09 Ответить
Мордор должен быть разрушен !!!
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02.03.2022 09:10 Ответить
Це ***** зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
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02.03.2022 09:10 Ответить
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02.03.2022 09:14 Ответить
пожарники уважуха !
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02.03.2022 09:14 Ответить
Харьков держись! Ватный скот будет разбит. Победа за Украиной!
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02.03.2022 09:16 Ответить
Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
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02.03.2022 09:16 Ответить
Тиць

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02.03.2022 09:19 Ответить
"Рєбята" то в кацапстанє.
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02.03.2022 13:05 Ответить
Вбивають Харків… і на розі тім,

Де новорічне відео знімали,

Розрив набоїв, страшний чорний дим,

Провалля вікон, біль і кров, й завали.

У цьому сквері ми гуляли вдвох,

Побачення, якого так чекали…

Дерева сльози ллють, бо був наліт,

Скалки їм гілля-руки відсікали.

А зранку чути подруги дзвінок.

(Щоб, путінці, так телефонували

Вам): «Я жива! Сьогодні обійшлось,

Лишень із вікон шиби вилітали.»

Тримайся, місто рідне! Прийде час

І згине банда ця оскаженіла.

Пуйла - у пекло, хай підсмажать там.

А ти розквітнеш знову, місто миле!

Харківська поетеса Валентина Зав'ялова
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02.03.2022 14:49 Ответить
 
 