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ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Количество пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
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Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
Де новорічне відео знімали,
Розрив набоїв, страшний чорний дим,
Провалля вікон, біль і кров, й завали.
У цьому сквері ми гуляли вдвох,
Побачення, якого так чекали…
Дерева сльози ллють, бо був наліт,
Скалки їм гілля-руки відсікали.
А зранку чути подруги дзвінок.
(Щоб, путінці, так телефонували
Вам): «Я жива! Сьогодні обійшлось,
Лишень із вікон шиби вилітали.»
Тримайся, місто рідне! Прийде час
І згине банда ця оскаженіла.
Пуйла - у пекло, хай підсмажать там.
А ти розквітнеш знову, місто миле!
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова