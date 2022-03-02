Полиция задержала детей, пришедших с плакатами "Нет войне" к посольству Украины в Москве. ФОТОрепортаж

В Москве полиция задержала двух женщин и их маленьких детей, когда они пришли возложить цветы к посольству Украины, держа плакаты против войны.

Об этом пишет Meduza, передает Цензор.НЕТ.

"Екатерина Завизион и ее подруга Ольга Альтер и их дети (София Гладкова 7 лет, Лиза Гладкова 11 лет, Гоша Петров 11 лет, Матвей Петров 9 лет и Давид Петров 7 лет) 1 марта пошли возложить цветы у посольства Украины. Дети нарисовали плакаты и пошли с ними. Всех их задержала полиция, сначала держали в автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское", - пишет издание

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Стало известно, что их всех (и детей тоже) решили оставить в ОВД на ночь. Старший научный сотрудник в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александра Архипова написала, что у родителей отобрали телефоны и угрожали лишить родительских прав. По словам Архиповой, всех отпустили, но "впереди суд, штрафы".





