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В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Около 8:10 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация Харьков. 2 марта около 08:10 в г. Харьков в результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина предварительно пострадали 3 человека.

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи тривають. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 01
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 02
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 03
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 04
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 05
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 06
В результате утреннего удара по Харькову предварительно пострадали 3 человека, - ГСЧС 07

Автор: Наталя Джума
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02.03.2022 09:51 Ответить
 
 