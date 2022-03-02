Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Улицы Бучи под Киевом завалены уничтоженной техникой войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко.

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"Разбитая техника российских оккупантов на одной из улиц в Буче", - подписаны фото.





