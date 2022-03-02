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Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Улицы Бучи под Киевом завалены уничтоженной техникой войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко.
"Разбитая техника российских оккупантов на одной из улиц в Буче", - подписаны фото.
Топ комментарии
+34 Шимус
показать весь комментарий02.03.2022 10:03
+34 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показать весь комментарий02.03.2022 10:07
+31 Адвокат Олег Леонтьєв
показать весь комментарий02.03.2022 10:01
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Слава нації
Смерть фашистській *********
Артилрією? Так точнісінько що будинки не постраждали?
ПиСи: Но всьо равно єнто фейк..:----------------------)))
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русофашист ЗАПАМ"ЯТАЙ - не тільки БУЧА злоїбуча !!!! так буде скрізь !!!
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(дякую за розуміння )
Другого выражения подобрать не могу (модераторы, извините).
немного пишут про потери,
добавил там комментарий, анонимно, пока не прикрыли