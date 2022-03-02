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Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Улицы Бучи под Киевом завалены уничтоженной техникой войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи 01

"Разбитая техника российских оккупантов на одной из улиц в Буче", - подписаны фото.


Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи 02
Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи 03

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Топ комментарии
+34
рузге вы ведь читаете мля так вот за ваших детей что тут подохи расплачиваться скоро с вами будут так ваши же из МО
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02.03.2022 10:03
+34
2 фотка ваще мрак... "Дорога смери" как я то... Такое даже не приснится... Пацаны как тире, разшмотали как могли, видать кто Дебальцево вспомнил. Херамба ответочка прилетела!!! Парни низкий поклон!! Боронь вас бже!!!
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02.03.2022 10:07
+31
Насмітили)
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02.03.2022 10:01
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Насмітили)
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02.03.2022 10:01 Ответить
Там багато техніки на ходу лишилося, трофеї.
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02.03.2022 10:03 Ответить
Можна сказати, всю вулицю засрали.
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02.03.2022 10:04 Ответить
Виаускай циганів! Приберуть.
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02.03.2022 10:06 Ответить
полная декацапизация
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02.03.2022 12:29 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 10:01 Ответить
там ещё красивое лежит воняет
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02.03.2022 10:02 Ответить
Забагато летовищ до Києва, москалики? А вас попереджали...
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02.03.2022 10:02 Ответить
Коротко
......
Слава нації
Смерть фашистській *********
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02.03.2022 10:02 Ответить
Тотальний спротив. Випалювати цю наволоч напалмом. Щоб і духу їх смердячого не було.
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02.03.2022 10:02 Ответить
рузге вы ведь читаете мля так вот за ваших детей что тут подохи расплачиваться скоро с вами будут так ваши же из МО
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02.03.2022 10:03 Ответить
А як же дарагая тепер узнає, какой танкіста бил канєц?
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02.03.2022 10:05 Ответить
а дарагая узнает ,что умер от ковида на учениях и ввиду особой опасности распространения инфекции тело выдано не может быть-вот так и будут обьяснять всем упоротым потребителям боярышника и валенок
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02.03.2022 10:59 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498929502679977985 эти живы будут им повезло
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02.03.2022 10:05 Ответить
Этот хлам назидание как Украина уничтожает фашизм.
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02.03.2022 10:06 Ответить
дворники россии согласны навести порядок за еду.

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02.03.2022 10:06 Ответить
2 фотка ваще мрак... "Дорога смери" как я то... Такое даже не приснится... Пацаны как тире, разшмотали как могли, видать кто Дебальцево вспомнил. Херамба ответочка прилетела!!! Парни низкий поклон!! Боронь вас бже!!!
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02.03.2022 10:07 Ответить
Херамба? - дуже добре)
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02.03.2022 12:05 Ответить
Самое красивое что я видел за последнее время
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02.03.2022 10:08 Ответить
Сам я із місцевих. Але ніколи не думав, що в Бучі такі люті бандерівці живуть.
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02.03.2022 10:09 Ответить
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Як їх лупили?
Артилрією? Так точнісінько що будинки не постраждали?

ПиСи: Но всьо равно єнто фейк..:----------------------)))
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02.03.2022 10:11 Ответить
да и потерь ноль
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02.03.2022 10:18 Ответить
Думаю, NLAW.
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02.03.2022 10:23 Ответить
ну от я дивлюсь відео, як луплять з байрактарів. видно, як поціляє, але маленькі білі фігурки частково розбігаються. тобто може бути таке, що поруч будинок цілий, тільки шибки вибило.
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02.03.2022 10:27 Ответить
если боекомплект танка сработает,а он сработает все порозносит метров на 200
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02.03.2022 11:00 Ответить
Не порозносит,все идет вверх на срыв башни..
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02.03.2022 11:57 Ответить
штурмовик на низькому пройшовся по вулиці - рівненькр і все в ціль ....-
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02.03.2022 18:29 Ответить
Красота неописуемая...
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02.03.2022 10:15 Ответить
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...
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02.03.2022 10:16 Ответить
чечня її буде ублажати - ванька і так алкаш...
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02.03.2022 18:30 Ответить
це епічно...ці фотки ще десятиріччями будуть в тренді
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02.03.2022 10:17 Ответить
Думаю, в Голівуді вже сценарії пишуть в черзі на Оскарів.
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02.03.2022 10:26 Ответить
пане Адміністраторе, не баньте!
///
русофашист ЗАПАМ"ЯТАЙ - не тільки БУЧА злоїбуча !!!! так буде скрізь !!!
//
(дякую за розуміння )
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02.03.2022 10:17 Ответить
Злоїбуча Буча
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02.03.2022 10:17 Ответить
КАРТИНА-МИ ВАС НЄ ЖДАЛІ А ВИ ПРИПЬОРЛІСЬ...
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02.03.2022 10:17 Ответить
Красивоє
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02.03.2022 10:17 Ответить
Як же цей ******* Телеграм довго відео підгружає. Ну точно тєлега.
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02.03.2022 10:19 Ответить
Тепер точно их там нет.
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02.03.2022 10:21 Ответить
До начала боевых действий контрактникам армии параши платили 60 тыс фублей. Сейчас предлагают 250 тыщ . Да хоть мильЕн, один хрен, большинство этих уродов просто не доживут до зарплаты
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02.03.2022 10:24 Ответить
Котировки меняются.
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02.03.2022 10:52 Ответить
Минобороны Российской Федерации выплатит по 11 тыс. рублей семьям военных, погибших в войне против Украины
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02.03.2022 10:53 Ответить
насмешка?
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02.03.2022 11:10 Ответить
Спакойна! Нет потерь - нет выплат
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03.03.2022 00:39 Ответить
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02.03.2022 10:26 Ответить
Кобзон даёт отдельные концерты для прибывшим из Бучи.
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02.03.2022 10:35 Ответить
кобзон вже давно хрипить, багато співати йому останнім часом приходиться)))
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02.03.2022 12:07 Ответить
Родичі кажуть, що сьогодні в сім ранку бомбила авіація орди госпіталь у Ірпені. Попали у цивільні будинки поруч.
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02.03.2022 10:35 Ответить
Чудесно! Лапти в одну сторону, тельняшка - в другую!
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02.03.2022 10:39 Ответить
Гори, гори ясно! Слава Украине!
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02.03.2022 10:42 Ответить
Результатом доволен!
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02.03.2022 10:47 Ответить
Ребята ремонтируйте трофеи, они вам пригодятся.
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02.03.2022 10:51 Ответить
бучанский котел.
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02.03.2022 10:57 Ответить
Как бы это по мягче сказать: нихуя *********.
Другого выражения подобрать не могу (модераторы, извините).
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02.03.2022 11:00 Ответить
а других выражений и не найти)) саме то
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02.03.2022 11:12 Ответить
Да ладно. Прикинь сколько металлолома! Там на привокзальной только три пункта помну. Да цветмет - люментий катаный.
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02.03.2022 13:12 Ответить
Слушай, у меня русскоязычная версия перестала работать (объявление было), а как на украиноязычную перейти (у меня показывает ошибку 404)?
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04.03.2022 15:11 Ответить
вторсырья на годы хватит!
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02.03.2022 11:12 Ответить
Может где и на----ли. Но только не на этом месте. Такое впечатление, что этот металлолом привезли. Дома рядом целые
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02.03.2022 11:15 Ответить
https://youtu.be/8IbPWwRAF-w зразу після події.
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02.03.2022 17:13 Ответить
Піздабратська могила.
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02.03.2022 11:16 Ответить
Это просто фото дня, в мацкве нет столько боевых юнитов в очередь в мавзолей, сколько тут бронетехники на этой маленькой улочке.
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02.03.2022 11:29 Ответить
кстати, ссылка https://74.ru/text/politics/2022/03/02/70481378/

немного пишут про потери,
добавил там комментарий, анонимно, пока не прикрыли
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02.03.2022 12:22 Ответить
уже все, быстро поудаляли все неугодные комментарии
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02.03.2022 12:25 Ответить
Ювелирная работа!Ни один жилой дом не разрушен!
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02.03.2022 17:18 Ответить
Яка гарна картина - "Весна в Україні"
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02.03.2022 18:16 Ответить
добрая буча получилась
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03.03.2022 05:45 Ответить
 
 