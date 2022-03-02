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Фото Война в Украине
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Защитники Украины захватили в бою под Харьковом сразу 6 новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (шесть) новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, российской бригадой командует полковник Денис Курило.

"Но командовать ему осталось недолго, на своем ютуб-канале я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГР 200-й бригады одним, подчеркиваю, одним батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин. Комбат этого батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили еще и топливозаправщик", - пишет Бутусов.

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой 200-й бригады.

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Защитники Украины захватили в бою под Харьковом сразу 6 новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов 01
Защитники Украины захватили в бою под Харьковом сразу 6 новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов 02

"Нашим союзникам по НАТО в благодарность за Джавелин будет очень приятно получить новенький российский танк в Абердин, isn’t it? Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов", – резюмирует Бутусов.

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Топ комментарии
+46
Хлопці, не пускайте туди циган - вони все на металолом тягнуть.
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02.03.2022 10:09
+45
Юра прибарахлился!
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02.03.2022 10:08
+29
бутс как всегда понторезит Но спасибо - 200 арктическая теперь трижды 200 тая
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02.03.2022 10:08
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бутс как всегда понторезит Но спасибо - 200 арктическая теперь трижды 200 тая
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02.03.2022 10:08 Ответить
po mojemu ponti eto nazvatj brigadu 200 i schitatj jejo luchshei na rashke, hotja ja za to chtob vse oni uzhe nazivalis 200.
Klasno zvuchit- ti kto, - serzhant 200 brigadi rasseiskoi armii, a chto, ne ploho, a.
Kstati i 300 chastj raseiskoi army tozhe tak vesma horosha.
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02.03.2022 11:18 Ответить
Лучше "понторезить" на передовой, как Бутусов, чем трендеть здесь, как ты.
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02.03.2022 11:19 Ответить
Юра прибарахлился!
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02.03.2022 10:08 Ответить
та да....., еще бы сказал, что в рукопашную их переворачивали..... )
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02.03.2022 10:48 Ответить
Хлопці, не пускайте туди циган - вони все на металолом тягнуть.
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02.03.2022 10:09 Ответить
Как не пускать? Призывать в армию, чтобы они там работали по специальности.
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02.03.2022 10:40 Ответить
серьезно??? когда вы видели Цигана в Армии???
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02.03.2022 10:51 Ответить
О! Я за свою жизнь видел и не такое! Еврея дворника (одну школу кончали) и цыганку (подругу детства) преподающую нашей новой аристократии хорошие манеры.
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02.03.2022 12:30 Ответить
я тоже видел не мало, но цигана в армии - никогда...... )
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02.03.2022 12:36 Ответить
отстреливать как непотрiб
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02.03.2022 11:28 Ответить
Слава нашим дорогим захисникам! Слава Украини !
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02.03.2022 10:11 Ответить
Стільки пафосу кацапи не варті!
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02.03.2022 10:12 Ответить
Так может их для диверсии использовать , съездить в тыл врага
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02.03.2022 10:14 Ответить
Жесть!!! Ось як ЗСУ розвінчує міфи "О великой и непобедимой армии раши"!!!
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02.03.2022 10:15 Ответить
то гівно танки,вони соляри стільки жруть,що краще пару дронів купити
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02.03.2022 10:16 Ответить
Не тямиш - не пиши

Т-80 - Вікіпедія

Т-80БВМ - Т-80 - основний бойовий танк виробництва СРСР. Перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. П

Двигун: ГТД-1000Т; 1000 кс

Броня: 100-242 мм

Вага: Т-80Б: 42,5 т; Т-80У: 46 т

Швидкість: 70 км/год
Він на авіагасі працює Наші від них відмовилися - "ненажера" І переробили його під багатопаливний дизель ще в першому десятилітті ХХІ століття
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02.03.2022 13:41 Ответить
Чим ці танки кращі за наші Т64..?. Хто пояснить.
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02.03.2022 10:16 Ответить
Понтов больше...и все...
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02.03.2022 10:19 Ответить
хіба що ходовою
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02.03.2022 10:22 Ответить
тем, что шесть штук по цене одного подарка.
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02.03.2022 10:28 Ответить
хочяб тим що вони вже наші))
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02.03.2022 10:33 Ответить
Потужний газотурбінний двигун на 1000+ сил у різних комплектаціях.
Загалом чергова 64ка допрацьована напилком.
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02.03.2022 10:36 Ответить
В СРСР танки Т 80 були танками для "кидка через Ла - Манш"

Добре, що хоч з гумором в СРСР було все добре...))
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02.03.2022 10:43 Ответить
Швидкість більша, шум від двигуна не так чути на великій відстані.
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02.03.2022 10:43 Ответить
Это понтовое говно "изобрели" в КБ ленинграда "в пику" Малышевцам. Наши поставили дизель и назвали Т80ТДУ.
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03.03.2022 10:23 Ответить
Юра там в прицел Шуфрича не видно?
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02.03.2022 10:29 Ответить
Вже хтось потяг мангал..
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02.03.2022 10:32 Ответить
***
тетя Циля :
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
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02.03.2022 10:36 Ответить
Шуфрич.... Блин как же было его имя? Надеюсь такого политика в Украине больше не будет как и многих других... В Ростов... к "найлегитимному"... Подумаем что делать с его газодобычей, ну соответственно по законам военного времени
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02.03.2022 10:37 Ответить
шо- то Елдака тоже не сльіхать...
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02.03.2022 13:04 Ответить
там уже скоро армія буде 200-та. не те що бригада
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02.03.2022 10:41 Ответить
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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02.03.2022 10:42 Ответить
Харків героічне місто ,скільки біди прийшлос пережити ,але скільки рашиськоі нечисті знищено.
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02.03.2022 10:44 Ответить
можуть бути з напк проблеми. ті за підбиту казали що коштує менше 100 неоподаткованих минімумів. а з маленьким пробігом при регістраціїї в мрео,можуть податок взяти))) хоча як для ветеранів то спишуть))) так що не хвилюйтесь хлопці. а якщо серьозно то хлопці молодці! на черкащині їх чекатимуть як слід. горілка та сало!!!!
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02.03.2022 10:47 Ответить
ЭТО Ж ТЕПЕРЬ РОССИЯНИ СО СВОЕГО ОРУЖИЯ МОГУТ САМИ СЕБЯ ОБСТРЕЛЯТЬ !)
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02.03.2022 10:54 Ответить
Єто провокація укроповской хунти!
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02.03.2022 10:58 Ответить
Дайте подкрепление Мариуполю! Байрактаров дайте, нас тут окружают постепенно со стороны Запорожья и с моря уже десант стоит
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02.03.2022 10:55 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
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02.03.2022 10:56 Ответить
Если нет боевого расчёта для техники, то приказывают её уничтожать.
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02.03.2022 11:07 Ответить
У Курило непогано виходить,краще йому дати покомандувати ще одну бригаду.
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02.03.2022 11:09 Ответить
Юра, один джавел на бат, ви нічого не переплутали Хлопці а де інші тисячі, Шо опять?
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02.03.2022 11:43 Ответить
хм??а гриль-защита где??
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02.03.2022 11:53 Ответить
200-х сотая бригада... Єтим все сказано )
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02.03.2022 13:00 Ответить
 
 