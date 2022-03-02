Защитники Украины захватили в бою под Харьковом сразу 6 новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (шесть) новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, российской бригадой командует полковник Денис Курило.

"Но командовать ему осталось недолго, на своем ютуб-канале я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГР 200-й бригады одним, подчеркиваю, одним батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин. Комбат этого батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили еще и топливозаправщик", - пишет Бутусов.

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой 200-й бригады.

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"Нашим союзникам по НАТО в благодарность за Джавелин будет очень приятно получить новенький российский танк в Абердин, isn’t it? Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов", – резюмирует Бутусов.