Защитники Украины захватили в бою под Харьковом сразу 6 новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (шесть) новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
Об этом пишет на своей странице в соцсети фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, российской бригадой командует полковник Денис Курило.
"Но командовать ему осталось недолго, на своем ютуб-канале я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГР 200-й бригады одним, подчеркиваю, одним батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин. Комбат этого батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили еще и топливозаправщик", - пишет Бутусов.
Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой 200-й бригады.
"Нашим союзникам по НАТО в благодарность за Джавелин будет очень приятно получить новенький российский танк в Абердин, isn’t it? Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов", – резюмирует Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Klasno zvuchit- ti kto, - serzhant 200 brigadi rasseiskoi armii, a chto, ne ploho, a.
Kstati i 300 chastj raseiskoi army tozhe tak vesma horosha.
Т-80 - Вікіпедія
Т-80БВМ - Т-80 - основний бойовий танк виробництва СРСР. Перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. П
Двигун: ГТД-1000Т; 1000 кс
Броня: 100-242 мм
Вага: Т-80Б: 42,5 т; Т-80У: 46 т
Швидкість: 70 км/год
Він на авіагасі працює Наші від них відмовилися - "ненажера" І переробили його під багатопаливний дизель ще в першому десятилітті ХХІ століття
Загалом чергова 64ка допрацьована напилком.
Добре, що хоч з гумором в СРСР було все добре...))
тетя Циля :
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!