Энергодар готовится к бою с оккупантами. Может произойти авария, как на Чернобыле или Фукусиме, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за безумия Путина, Европа снова на грани ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ!
Об этом пишет в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На фото - въезд в Энергодар - столицу энергетиков Украины. Город, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами. АЭС охраняют герои Национальной Гвардия Украины. Они не сдадутся! Будет бой. Снаряды будут ложится рядом с АЭС. Они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование необходимое для Безопаности работы АЭС. Может произойти авария как на АЭС Чернобыль или АЭС Фукусима. Русские генералы - одумайтесь!", - зазначає Геращенко.
"Не создавайте условия для нового Чернобыля ! Радиация не знает национальностей, одна не щадит никого ! Обходите Энергодар и Запорожскую АЭС стороной. Вас тут никто не ждёт", - резюмує він.
Пожалуйста, подождите...
Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
в вінниці умані ів.франківську тернополі їх нема а літаки і ракети долітають.
да, їх треба нищити всюди і в полон не брати але ВКС *****, це велиеа проблема для нас.
евреї іостальні не надали нам систем по типу ізраільського купола
звоните в китай. ***** их боиться..............
треба звонити.
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
Бетонные блоки не препятствие для танковой колоны с кучей инженерной техники.
На ров, поломаный мост или небольшую речку они ложат раскладной железный мост. У нас в городе такой отжали у кацев в первый же день.
ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ВОЙСКАМИ ИЗМЕНИВ СВОИ ПРАВИЛА. СЛАВА УКРАИНЕ!