Энергодар готовится к бою с оккупантами. Может произойти авария, как на Чернобыле или Фукусиме, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Из-за безумия Путина, Европа снова на грани ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ!

Об этом пишет в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"На фото - въезд в Энергодар - столицу энергетиков Украины. Город, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами. АЭС охраняют герои Национальной Гвардия Украины. Они не сдадутся! Будет бой. Снаряды будут ложится рядом с АЭС. Они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование необходимое для Безопаности работы АЭС. Может произойти авария как на АЭС Чернобыль или АЭС Фукусима. Русские генералы - одумайтесь!", - зазначає Геращенко.

"Не создавайте условия для нового Чернобыля ! Радиация не знает национальностей, одна не щадит никого ! Обходите Энергодар и Запорожскую АЭС стороной. Вас тут никто не ждёт", - резюмує він.

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