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Фото Война в Украине
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АЭС (153) война (6519) Фукусима-1 (11) Геращенко Антон (796) Энергодар (7)

Энергодар готовится к бою с оккупантами. Может произойти авария, как на Чернобыле или Фукусиме, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за безумия Путина, Европа снова на грани ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ!

Об этом пишет в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - въезд в Энергодар - столицу энергетиков Украины. Город, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами. АЭС охраняют герои Национальной Гвардия Украины. Они не сдадутся! Будет бой. Снаряды будут ложится рядом с АЭС. Они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование необходимое для Безопаности работы АЭС. Может произойти авария как на АЭС Чернобыль или АЭС Фукусима. Русские генералы - одумайтесь!", - зазначає Геращенко.

"Не создавайте условия для нового Чернобыля ! Радиация не знает национальностей, одна не щадит никого ! Обходите Энергодар и Запорожскую АЭС стороной. Вас тут никто не ждёт", - резюмує він.

Также смотрите: Разбитая техника российских оккупантов на улицах Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Энергодар готовится к бою с оккупантами. Может произойти авария, как на Чернобыле или Фукусиме, - Геращенко 01
Энергодар готовится к бою с оккупантами. Может произойти авария, как на Чернобыле или Фукусиме, - Геращенко 02

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Топ комментарии
+29
Вбивайте окупантів без жалю! Окупант не має право на життя!
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02.03.2022 10:26
+13
Як ті бляді кацапські опинились під Енергодаром?
Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
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02.03.2022 10:26
+12
Убивать окуппантов нужно так жестоко, что бы Талибан крестился от ужаса...
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
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02.03.2022 10:30
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Вбивайте окупантів без жалю! Окупант не має право на життя!
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02.03.2022 10:26 Ответить
***** СМИ....Число погибших военных России на спецоперации в Донбассе раскрыли губернаторы страны: На 2 марта 19 смертей Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2022/03/02/778218-chislo-pogibshix-*******-rossii-na-specoperacii-v-donbasse-raskryli-gubernatory-strany-na-2-marta-19-smertej
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02.03.2022 10:29 Ответить
Як ті ***** кацапські опинились під Енергодаром?
Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
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02.03.2022 10:26 Ответить
Їх табір у Великій Білозерці,це близько 30 км до Енергодара.
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02.03.2022 10:30 Ответить
питання не в підступах до міста.
в вінниці умані ів.франківську тернополі їх нема а літаки і ракети долітають.
да, їх треба нищити всюди і в полон не брати але ВКС *****, це велиеа проблема для нас.
евреї іостальні не надали нам систем по типу ізраільського купола
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02.03.2022 10:32 Ответить
у китая есть прямая связь с пристарелым маразматиком.
звоните в китай. ***** их боиться..............
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02.03.2022 10:27 Ответить
***** надурив Сі, він обіцяв не робити масштабне вторгнення.
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02.03.2022 10:30 Ответить
у піна на кожне ***** є х.й з вінтом.
треба звонити.
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02.03.2022 10:42 Ответить
В одесі чутно вибухи. Увімкнувся сигнал повітряної тривоги.
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02.03.2022 10:29 Ответить
Вони ще вчора там були і відступили. Сподіваюсь що у наших сил є план що з ними зараз робити.
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02.03.2022 10:30 Ответить
Убивать окуппантов нужно так жестоко, что бы Талибан крестился от ужаса...
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
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02.03.2022 10:30 Ответить
А бетонными блоками нельзя перегородить дорогу а перед блоками вырыть ров? Кого задержит ета смешная стопка покрышек?
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02.03.2022 10:31 Ответить
там в середі проти танкові міни ...
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02.03.2022 10:34 Ответить
Покрышки можно поджечь.

Бетонные блоки не препятствие для танковой колоны с кучей инженерной техники.

На ров, поломаный мост или небольшую речку они ложат раскладной железный мост. У нас в городе такой отжали у кацев в первый же день.
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02.03.2022 10:38 Ответить
Очень и очень редко в колонах вражеской техники есть инженерная техника. К тому же все равно для разбора завалов нужно время за которое колону могут и сжечь и обстрелять. Даже на пол часа-час задержка врага играет против него особенно когда сейчас быстро темнеет.
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02.03.2022 10:47 Ответить
стоило мотолыгам замедлить ход до 30 км.ч в Киеве и их тут же подожгли.
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02.03.2022 11:36 Ответить
Бетонные блоки хороши, чтобы задержать и лучше прицелиться
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02.03.2022 10:58 Ответить
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:42 Ответить
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомогайте нашим захисникам !!!
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02.03.2022 11:00 Ответить
думаю после этой войны ООН расформируют
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02.03.2022 11:35 Ответить
УКРАИНА ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЕТСЯ ЗА ВСЮ ЕВРОПУ. ЕС ДОЛЖНА ВСЕМИ СИЛАМИ ПОМОЧЬ ЕЙ. ВКЛЮЧАЯ И ВОЕННУЮ СИЛУ. ИНАЧЕ ВОЗМОЖНО АГРЕССОР БУДЕТ СТОЯТЬ У ГРАНИЦ ЕС.
ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ВОЙСКАМИ ИЗМЕНИВ СВОИ ПРАВИЛА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2022 12:25 Ответить
 
 