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Войска РФ обстреливают Луганщину. В Лисичанске снаряд попал в жилой дом, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска оккупантов продолжают обстреливать Луганщину.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация. В 9:30 г. Лисичанск ул. Московская, 42 прямое попадание в жилой дом;
– по ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался)
– г. Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Продолжаются обстрелы близ Северодонецка, Лисичанска, Золотого-2 и Золотого-4", - отметил Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреливают Луганщину. В Лисичанске снаряд попал в жилой дом, - Гайдай 01

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Топ комментарии
+8
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02.03.2022 10:57
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На фото двигатель града упавший в г. Северодонецке а не Лисичанскн...
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02.03.2022 10:52 Ответить
Разве это град? По моему калибр побольше. И как может упасть двигатель отдельно?!
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02.03.2022 10:54 Ответить
это смерч
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02.03.2022 10:59 Ответить
Все це поруч, десяток-другий км одне від одного.
В статті згадуюється не тільки Лисичанськ.
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02.03.2022 10:57 Ответить
Это как раз Лисичанск. Справа лицей, в котором я училась
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02.03.2022 11:16 Ответить
⚡Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага до границы с Россией.
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02.03.2022 10:55 Ответить
Нарешті повід змінити назву вулиці . По факту і в голові . 30 років , пзц
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02.03.2022 10:56 Ответить
⚡Компания "Северсталь" миллиардера Мордашова, попавшего под санкции, полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюз - "Коммерсант"
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02.03.2022 10:56 Ответить
⚡Google заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik - Reuters
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02.03.2022 10:57 Ответить
учора вже не працювали!) Погань ізолюють.
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02.03.2022 12:51 Ответить
Євреї кричать лише про вбивства євреїв, ми це вже побачили
⚡Зеленский: обращаюсь ко всем евреям мира: вы разве не видите, что происходит? Не молчите, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах украинцев.
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02.03.2022 11:00 Ответить
Не виривай з контексту і не стравлюй нації, по сраці получиш
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02.03.2022 11:01 Ответить
Давай без этого, а то читать перестану! (не еврей)
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02.03.2022 11:07 Ответить
Кто Вам крикнет? Евреи? Ха-ха-ха!!! Бл@ дь!
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02.03.2022 12:06 Ответить
А що з тою колонною, котра два дні вже їде та ніяк не доїде
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02.03.2022 11:00 Ответить
А шо скажет еврейская общественность, когда оккупанты на Умань попрут?
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02.03.2022 11:02 Ответить
Не, не дай Бог конечно!
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02.03.2022 11:03 Ответить
Тамошняя пивоварня хорошее пиво варила - душа пивовара. Не будет теперь любимого пива. Эх...
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02.03.2022 11:28 Ответить
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02.03.2022 12:48 Ответить
 
 