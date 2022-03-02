8011 20
Войска РФ обстреливают Луганщину. В Лисичанске снаряд попал в жилой дом, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска оккупантов продолжают обстреливать Луганщину.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативная информация. В 9:30 г. Лисичанск ул. Московская, 42 прямое попадание в жилой дом;
– по ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался)
– г. Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Продолжаются обстрелы близ Северодонецка, Лисичанска, Золотого-2 и Золотого-4", - отметил Гайдай.
Топ комментарии
+8 Запорізький козак
показать весь комментарий02.03.2022 10:56
+5 Запорізький козак
показать весь комментарий02.03.2022 10:55
+5 Запорізький козак
показать весь комментарий02.03.2022 10:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В статті згадуюється не тільки Лисичанськ.
⚡Зеленский: обращаюсь ко всем евреям мира: вы разве не видите, что происходит? Не молчите, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах украинцев.
На кораблях російських окупантів стався бунт: строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати
https://www.5.ua/regiony/rosiiski-morpikhy-strokovyky-vlashtuvaly-bunt-i-vidmovylysia-vysadzhuvatysia-v-odesi-staly-vidomi-podrobytsi-269868.html