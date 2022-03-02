Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
После столкновения со 128-й бригадой россияне скрылись, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб бригады.
"За минувшие сутки подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне хаотически отступили, бросив даже невредимую боевую технику. Трофеями наших военных стали два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку заброшенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", - говорится в сообщении.
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Собеседник Украинской Правды в украинской разведке утверждает, что Янукович в настоящее время находится в Минске.
Кремль готовит его к спецоперации.
Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
Най стріляють по своїх ,най своєї тіні бояться.
В них є два виходи, чи в могилу,чи додому.
Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії
Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.
Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.
Що робимо?⬇️
1️⃣. Зайдіть у Google Maps
2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.
3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.
4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.
Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».
5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals
6️⃣. Profit!
Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.
Разом ми неймовірна сила🇺🇦
Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
Бляха, кто нас снабжает техникой? Парадокс.
Эй кацапы, послали сопляков воевать против мужиков, которые на войне с 2014 го?
Весь мир в **** от второй армии мира. Ржу, не могу.
********, если бы не ваши обосранные сопляки, хрен кого бы в плен брали.
І регіт рветься з грудей!
знадобиться на Донбасі. Там кацапськи обормоти мін напхали
до біса. Багато людей може постраждати! Берить!