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Фото Война в Украине
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Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

После столкновения со 128-й бригадой россияне скрылись, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб бригады.

"За минувшие сутки подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне хаотически отступили, бросив даже невредимую боевую технику. Трофеями наших военных стали два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку заброшенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", - говорится в сообщении.

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Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 01
Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 02
Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 03
Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 04
Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 05
Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада 06

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Топ комментарии
+65
ВСУ обещает вернуть все захваченные мины. Своим ходом
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02.03.2022 11:31
+55
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02.03.2022 11:30
+37
Как я погляжу, кацапские свиньи снабжают ВСУ боеприпасами в объемах не хуже некоторых европейских стран.
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02.03.2022 11:33
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02.03.2022 11:30 Ответить
ВСУ обещает вернуть все захваченные мины. Своим ходом
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02.03.2022 11:31 Ответить
боеприпасы это хорошо
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02.03.2022 11:31 Ответить
Яж говорил что ***** хочет Януковича поставить

Собеседник Украинской Правды в украинской разведке утверждает, что Янукович в настоящее время находится в Минске.
Кремль готовит его к спецоперации.

Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
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02.03.2022 11:31 Ответить
Что-то затошнило.
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02.03.2022 11:34 Ответить
Вітя ,Вітя,Вітюшенька...Хто ж його сюди пустить.
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02.03.2022 11:35 Ответить
тю я було подумав що якунович стане презиком бульбостану
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02.03.2022 11:36 Ответить
Цього шлепаря навіть в ОРДЛО ненавидять.
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02.03.2022 11:37 Ответить
Я вот ни разу не удивлюсь....
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02.03.2022 11:39 Ответить
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02.03.2022 11:40 Ответить
Бомбочкой овоща прямо центр Киева пусть бросают. На большее он не пригоден. Зато какой эффект, панове...
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02.03.2022 11:43 Ответить
Догадуетесь что он скажет? Я просил Путина ввести войска, Крым раисся, ДэНеРе раися.
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02.03.2022 11:45 Ответить
вслед за русским кораблем...
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02.03.2022 13:07 Ответить
тут и Байрактар не нужен. Куриного яйца хватит
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02.03.2022 18:00 Ответить
120 мины их как раз нехватает гуд
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02.03.2022 11:33 Ответить
Наші ж ви рідненькі,молодці!!!
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02.03.2022 11:33 Ответить
До речі захвачену техніку теж можна використати для деморалізаціі кацапів, коли з їх зброї почнуть по них лупити, вони почнуть стріляти самі у своїх ,бо хто зна ,чий танк поряд.
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02.03.2022 11:33 Ответить
Деморалізоване деморалізувати неможливо.
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02.03.2022 11:35 Ответить
Еще як можно !поки воно на наші землі.
Най стріляють по своїх ,най своєї тіні бояться.
В них є два виходи, чи в могилу,чи додому.
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02.03.2022 11:38 Ответить
Нема в них виходу. Як і моралі.
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02.03.2022 11:40 Ответить
Моралі немає.Вихід є.Полон і додому.
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02.03.2022 11:44 Ответить
Смерть в будь-якому випадку.
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02.03.2022 11:48 Ответить
Как я погляжу, кацапские свиньи снабжают ВСУ боеприпасами в объемах не хуже некоторых европейских стран.
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02.03.2022 11:33 Ответить
Лаптеголовые скоро всю свою технику свезут в Украину.
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02.03.2022 11:33 Ответить
Нам і цього вистачить. Інше на їх території захопимо.
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02.03.2022 11:34 Ответить
Це те, що на Донбасі в шахтах викопали?
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02.03.2022 11:33 Ответить
приехали под зонтиком?
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02.03.2022 11:36 Ответить
Вата
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02.03.2022 11:37 Ответить
Мангали приїхали.
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02.03.2022 11:37 Ответить
Oi, vi toljko mangal srezhte, eto nikchemu, bojevije burjati ubezhali, znachit nechevo zharitj nad-pod nim.
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02.03.2022 11:38 Ответить
Ніяка броня, решітка, трали не допоможуть, якщо всередині сидіть БОЯГУЗЛИВА КАЦАПСЬКА НАВОЛОЧ!!!
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02.03.2022 11:38 Ответить
і шАпочку від джавеліна причепили
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02.03.2022 11:39 Ответить
Друзі, маємо 4 ЗАВДАННЯ

Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії

Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.

Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.

Що робимо?⬇️

1️⃣. Зайдіть у Google Maps

2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.

3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.

4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.

Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».

5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals

6️⃣. Profit!

Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.

Разом ми неймовірна сила🇺🇦

Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
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02.03.2022 11:40 Ответить
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!!!!!
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02.03.2022 11:42 Ответить
Зачетно парни прибарахлились Да и доставка бесплатно-что значит сервис
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02.03.2022 11:49 Ответить
да уж в кацапии совсем все мозги пропили-везти минометные мины с вкрученными детонаторами
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02.03.2022 11:52 Ответить
Гірська піхота кращі! **@ште ворога земляки!!!
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02.03.2022 13:02 Ответить
То есть ***** более подходящего не нашёл.
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02.03.2022 13:25 Ответить
Буду писати російським язиком.
Бляха, кто нас снабжает техникой? Парадокс.
Эй кацапы, послали сопляков воевать против мужиков, которые на войне с 2014 го?
Весь мир в **** от второй армии мира. Ржу, не могу.
********, если бы не ваши обосранные сопляки, хрен кого бы в плен брали.
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02.03.2022 16:05 Ответить
Дідтко - не можу дивитись на ті мангали зверху - сльози заважають!

І регіт рветься з грудей!
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02.03.2022 18:14 Ответить
Танк Т 72-Б3 с противоминными катками. Лучший танк РФ.
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02.03.2022 21:57 Ответить
Так ,точно! Це мінний тральщик. Якщо він на ходу,то дуже
знадобиться на Донбасі. Там кацапськи обормоти мін напхали
до біса. Багато людей може постраждати! Берить!
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02.03.2022 22:40 Ответить
 
 