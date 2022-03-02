Инвалиды-колясочники готовят "бандеровское смузи" в Черновцах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Люди с инвалидностью помогают защищать Украину, разливая по бутылкам воспламеняющуюся смесь.
Соответствующее фото опубликовала в фейсбуке Лилия Блохина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ну разве нас может кто-то победить с ТАКИМ НАРОДОМ?!! Колясочники в Черновцах готовят врагу "бандеровское смузи" Мы непобедимы! Слава Украине! Невероятное, историческое фото!" – написала она.
Топ комментарии
+33 Елена Иванова 0c65ed69
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+19 Вася Шевченко f77d76ba
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+11 Планшет Студента
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Но я сейчас быстро для тех кто в ТРО, не на линии соприкосновения - там все быстро доходит самим. Старики, ваши два мешка с песком дашка разбирает за 5 минут. Все вот эти шины как в Энергодаре это просто чем-то занять людей. Копайте полного профиля окопы и блиндажи - наставлений полно в сети.
Если это у здания опорник то бейте ход в подвал, а мешки ставьте не у цокольного (там хватит щели), а на крышах соседних домов высотных.
Если надо перегородить улицу - пиломатериалы или шпалы каркас 2 метра высотой и 4 глубиной и туда машину земли, рвы перед баррикадой чтобы не сгребли имр.
Хвосты колонн можно жечь молотовым, но чтобы спалить броню до остова надо чтобы очень повезло - не наделяйте кустарное оружие несбыточными возможностями.
Не тратьте, короче, бесценное время на квадратики из мешков и перевод топляка.
И те, кто позакрывал на половине страны магазины, отделения почты и промку, боясь мародеров, дрг и думая, что можно посидеть на западной недельку, пока прояснится - индейцы, открывайтесь. В ваших городах еще ни одного прихода не было, может кроме аэродромов, а вы сидите гоняете лысыго. Экономика не на линии должна работать.
это люди с чуточку ограниченными возможностями и неограниченной силой воли
Инвалиды - это те, кто с началом боевых действий с баблом за кордон успел чухнуть. Моральные инвалиды, вернее уроды.