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Инвалиды-колясочники готовят "бандеровское смузи" в Черновцах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Люди с инвалидностью помогают защищать Украину, разливая по бутылкам воспламеняющуюся смесь.

Соответствующее фото опубликовала в фейсбуке Лилия Блохина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну разве нас может кто-то победить с ТАКИМ НАРОДОМ?!! Колясочники в Черновцах готовят врагу "бандеровское смузи" Мы непобедимы! Слава Украине! Невероятное, историческое фото!" – написала она.

Инвалиды-колясочники готовят бандеровское смузи в Черновцах 01

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Топ комментарии
+33
Такий народ не здолати! За нами перемога!
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02.03.2022 13:04
+19
только не инвалиды-колясочники.... ну какие ж они инвалиды????
это люди с чуточку ограниченными возможностями и неограниченной силой воли
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02.03.2022 13:15
+11
Мурахи по шкірі.
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02.03.2022 13:06
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Такий народ не здолати! За нами перемога!
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02.03.2022 13:04 Ответить
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Почитай мой пост ниже. Вообще почитайте его. То, что солдаты героически воюют на фронте не делает текущие действия тыловиков менее идиотскими.
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02.03.2022 13:10 Ответить
Мурахи по шкірі.
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02.03.2022 13:06 Ответить
и комок в горле...
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02.03.2022 13:13 Ответить
Пост Ронина сегодняшний. Читать всем.

Но я сейчас быстро для тех кто в ТРО, не на линии соприкосновения - там все быстро доходит самим. Старики, ваши два мешка с песком дашка разбирает за 5 минут. Все вот эти шины как в Энергодаре это просто чем-то занять людей. Копайте полного профиля окопы и блиндажи - наставлений полно в сети.

Если это у здания опорник то бейте ход в подвал, а мешки ставьте не у цокольного (там хватит щели), а на крышах соседних домов высотных.

Если надо перегородить улицу - пиломатериалы или шпалы каркас 2 метра высотой и 4 глубиной и туда машину земли, рвы перед баррикадой чтобы не сгребли имр.

Хвосты колонн можно жечь молотовым, но чтобы спалить броню до остова надо чтобы очень повезло - не наделяйте кустарное оружие несбыточными возможностями.

Не тратьте, короче, бесценное время на квадратики из мешков и перевод топляка.

И те, кто позакрывал на половине страны магазины, отделения почты и промку, боясь мародеров, дрг и думая, что можно посидеть на западной недельку, пока прояснится - индейцы, открывайтесь. В ваших городах еще ни одного прихода не было, может кроме аэродромов, а вы сидите гоняете лысыго. Экономика не на линии должна работать.



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02.03.2022 13:07 Ответить
⚡️Люди в Мелитополе (Запорожская область) вышли на митинг против российских войск.
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02.03.2022 13:07 Ответить
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02.03.2022 13:08 Ответить
только не инвалиды-колясочники.... ну какие ж они инвалиды????
это люди с чуточку ограниченными возможностями и неограниченной силой воли
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02.03.2022 13:15 Ответить
Согласен!
Инвалиды - это те, кто с началом боевых действий с баблом за кордон успел чухнуть. Моральные инвалиды, вернее уроды.
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02.03.2022 13:52 Ответить
рузьге уничтожает яблофон )
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02.03.2022 13:23 Ответить
А ще: "....у них чистые сёла и асфальт там! Мама, забери меня отсюда"
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02.03.2022 13:27 Ответить
У цивільного населення зараз найпопулярніша професія - це бармен. Рецепти коктейлів затверджено на найвищому рівні!
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02.03.2022 13:33 Ответить
Наш народ єдиний та не зламний!
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02.03.2022 14:39 Ответить
Боже милий,ну шо я ще можу вам доброго сказати
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02.03.2022 14:55 Ответить
Коктейли в Черновцах тоже удивили, лучше бы маскировочные сетки плели.
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02.03.2022 15:22 Ответить
 
 