Инвалиды-колясочники готовят "бандеровское смузи" в Черновцах. ФОТО

Люди с инвалидностью помогают защищать Украину, разливая по бутылкам воспламеняющуюся смесь.

Соответствующее фото опубликовала в фейсбуке Лилия Блохина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну разве нас может кто-то победить с ТАКИМ НАРОДОМ?!! Колясочники в Черновцах готовят врагу "бандеровское смузи" Мы непобедимы! Слава Украине! Невероятное, историческое фото!" – написала она.