Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Двое мужчин 37 и 50 лет приехали в город Каменское с боевым оружием и ждали "удобного" времени, чтобы нападать на людей и совершать мародерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского РУП.
Оперативники Каменского РУП получили информацию о двух подозрительных мужчинах и 1 марта задержали их. Как выяснилось, оба мужчины уже были ранее неоднократно судимы за совершение особо тяжких преступлений. Также установлено, что 50-летний задержанный был "смотрящим" в местах лишения свободы, а 37-летний - причастен к похищению человека. У них полицейские изъяли боевое оружие, патроны и гранату РГД-5.
Полицейские установили, что мужчины приехали в город для совершения разбойных нападений и мародерства на территории области с помощью оружия. Также полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к "спящим группам", в задачи которых входит корректировка огня по стратегическим объектам области и диверсионной деятельности.
Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о согласовании им подозрения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про погодження їм підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Что бы там Арестович не пел ("Луганск и Одесса никогда не будут говорить на украинском"), раз орки смогли деукраинизировать, значит можно и деруссифицировать. Процесс обратимый.
Пам'ятаєте той страшенний потоп в американському Нью- Орлеані?
Так ось там мародерів вбивали на місці злочину саме так!
Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes
Состояние гендиректора «Яндекса» с $2,3 млрд упало до $580 млн, у основателя «Тинькофф» - с $4,7 млрд до $820 млн
А кто не заплатит , тому закон гражданского времени, с бесплатными адвокатами , и содержание лучше чем народ по подвалам ютится . Вип камеры.