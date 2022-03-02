Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция. ФОТОрепортаж

Двое мужчин 37 и 50 лет приехали в город Каменское с боевым оружием и ждали "удобного" времени, чтобы нападать на людей и совершать мародерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского РУП.

Оперативники Каменского РУП получили информацию о двух подозрительных мужчинах и 1 марта задержали их. Как выяснилось, оба мужчины уже были ранее неоднократно судимы за совершение особо тяжких преступлений. Также установлено, что 50-летний задержанный был "смотрящим" в местах лишения свободы, а 37-летний - причастен к похищению человека. У них полицейские изъяли боевое оружие, патроны и гранату РГД-5.

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Полицейские установили, что мужчины приехали в город для совершения разбойных нападений и мародерства на территории области с помощью оружия. Также полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к "спящим группам", в задачи которых входит корректировка огня по стратегическим объектам области и диверсионной деятельности.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о согласовании им подозрения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.









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Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про погодження їм підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.