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Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое мужчин 37 и 50 лет приехали в город Каменское с боевым оружием и ждали "удобного" времени, чтобы нападать на людей и совершать мародерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского РУП.

Оперативники Каменского РУП получили информацию о двух подозрительных мужчинах и 1 марта задержали их. Как выяснилось, оба мужчины уже были ранее неоднократно судимы за совершение особо тяжких преступлений. Также установлено, что 50-летний задержанный был "смотрящим" в местах лишения свободы, а 37-летний - причастен к похищению человека. У них полицейские изъяли боевое оружие, патроны и гранату РГД-5.

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Полицейские установили, что мужчины приехали в город для совершения разбойных нападений и мародерства на территории области с помощью оружия. Также полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к "спящим группам", в задачи которых входит корректировка огня по стратегическим объектам области и диверсионной деятельности.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о согласовании им подозрения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция 01
Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция 02
Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция 03
Задержаны двое жителей Луганщины, которые планировали вооруженные разбойные нападения в Каменском, - полиция 04

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Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про погодження їм підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 

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Топ комментарии
+33
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02.03.2022 13:04
+21
Таких вбивати на місці. Воно ніколи не буде працювати бо "в падлу". Своєї життєвою метою вони вважають "потрошіння лохів". А "лохи" це всі ті хто захищає країну в воєнний час і чесно працює в мирний.
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02.03.2022 13:06
+13
На шибеницю.
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02.03.2022 13:04
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На шибеницю.
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02.03.2022 13:04 Ответить
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02.03.2022 13:04 Ответить
Окремий предмет- дедебілізація...
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02.03.2022 15:59 Ответить
этого можно достичь усилением уровня образования и ростом доходов. чтобы любой работающий мог поехать в тот же Лувр или в Баден-Баден. не по телевизору, а в пражской пивной попробовать настояшего чешского пива и т.д. я почему это пишу? потому что многие из тех кто часами может говорить о "гейропе" никогда там не были. поверьте, даже пара недель пребывания сильно меняет отношение. когда видишь, что люди нормально относятся к тебе, что приветливость не покупная, а настоящая. постепенно страхи и мифы уходят и когда уже такому человеку начинают вешать лапшу, то он может сказать, что он сам там был и лучше знает, как оно.
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02.03.2022 20:16 Ответить
Мой дед ещё до войны (WWII) посещал собрания ОУН. Это в Донецкой области! Так что Донбасс был украинским пока его не руссифицировали. Как и Кубань со Ставропольем.

Что бы там Арестович не пел ("Луганск и Одесса никогда не будут говорить на украинском"), раз орки смогли деукраинизировать, значит можно и деруссифицировать. Процесс обратимый.
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02.03.2022 20:18 Ответить
ну? и шо теперь с ними делать? искать следаков и работающий суд?
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02.03.2022 13:05 Ответить
Таких вбивати на місці. Воно ніколи не буде працювати бо "в падлу". Своєї життєвою метою вони вважають "потрошіння лохів". А "лохи" це всі ті хто захищає країну в воєнний час і чесно працює в мирний.
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02.03.2022 13:06 Ответить
Вилучену гранату - у дупу без чеки
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02.03.2022 13:07 Ответить
Пощастило шо поліція взяла, а не хтось з місцевих.
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02.03.2022 13:11 Ответить
Так что - закон Военного положения не действует?
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02.03.2022 13:15 Ответить
Якраз час чистити Україну від таких! Розстріл на місці!
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02.03.2022 13:16 Ответить
Наші хлопці стоять такі стрункі,а цей кусок лайна лежить як обрубок.
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02.03.2022 13:24 Ответить
должен быть кодекс на случай войны, покороче, и только с одним видом наказания
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02.03.2022 13:56 Ответить
По Кодексу Війни мародерів розстрілюють без суда і слідства!
Пам'ятаєте той страшенний потоп в американському Нью- Орлеані?
Так ось там мародерів вбивали на місці злочину саме так!
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02.03.2022 16:14 Ответить
❌Вот так просыпаешься утром и ты больше не миллиардер.

Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes

Состояние гендиректора «Яндекса» с $2,3 млрд упало до $580 млн, у основателя «Тинькофф» - с $4,7 млрд до $820 млн
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02.03.2022 20:13 Ответить
спасиба *****)))
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02.03.2022 20:17 Ответить
Расстрелять Нахер и Точка
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02.03.2022 20:19 Ответить
Стрелять мародеров и террористов на месте!
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02.03.2022 20:42 Ответить
Подло пользоваться критической ситуацией. Наказывать таких сурово.
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02.03.2022 21:18 Ответить
Гниды поганые! 🤬
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02.03.2022 21:33 Ответить
Яка нахрен підозра,хто зними возитись буде,при попиткі к бегству,по законах війни.
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02.03.2022 21:55 Ответить
Так там ещё окапались кадры, которые им под подписку о не выезде сделают. Или по хлопочут о том, что они мимо проходили и неправильно им права не зачитали... короче домой отпустят.
А кто не заплатит , тому закон гражданского времени, с бесплатными адвокатами , и содержание лучше чем народ по подвалам ютится . Вип камеры.
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03.03.2022 02:45 Ответить
 
 