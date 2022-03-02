Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко. ФОТО

В Лисичанске русские войска нанесли удар по телевышке.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске", - написал он.

Между тем ГСЧС сообщает, что в 11:30 среды в результате обстрела г. Лисичанска горит магазин "Городок" просп. Победы, 142.

"Также прямое попадание в пивзавод Лисичанска с последующим возгоранием. По прибытии было установлено, что открытого горения не обнаружено, далее проводится разведка", - говорится в сообщении.

После этого обстрела, как говорится в сообщении, начала поступать информация о попадании снарядов в г. Северодонецк, а именно в детский сад, газопровод.







