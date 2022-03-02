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Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Лисичанске русские войска нанесли удар по телевышке.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске", - написал он.

Между тем ГСЧС сообщает, что в 11:30 среды в результате обстрела г. Лисичанска горит магазин "Городок" просп. Победы, 142.

"Также прямое попадание в пивзавод Лисичанска с последующим возгоранием. По прибытии было установлено, что открытого горения не обнаружено, далее проводится разведка", - говорится в сообщении.

После этого обстрела, как говорится в сообщении, начала поступать информация о попадании снарядов в г. Северодонецк, а именно в детский сад, газопровод.

Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 01
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 02
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 03
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 04

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Топ комментарии
+33
Мэр Днепра Филатов о боевом настрое в городе: "С их стороны молокососы, брошенные в пекло. Вонючие буряты. "Модные" кадыровцы, визжащие как свиньи, когда их режут. А с нашей стороны спокойные мужики, готовые на всё. Спокойные, суровые, взрослые мужики. Соль Земли.
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02.03.2022 13:52
+13
Вакуумна бомба.
Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
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02.03.2022 13:53
+12
та вже кацапи пишуть, що бандерівці страшніші за чеченців.
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02.03.2022 14:01
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Мэр Днепра Филатов о боевом настрое в городе: "С их стороны молокососы, брошенные в пекло. Вонючие буряты. "Модные" кадыровцы, визжащие как свиньи, когда их режут. А с нашей стороны спокойные мужики, готовые на всё. Спокойные, суровые, взрослые мужики. Соль Земли.
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02.03.2022 13:52 Ответить
та вже кацапи пишуть, що бандерівці страшніші за чеченців.
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02.03.2022 14:01 Ответить
Не такие буряты и вонючие. Проходил службу в СА 79-81гг. в/ч 22351, Улан-Удэ, Онохой, Наушки, Кяхта. Кацапы вонючей во много раз
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02.03.2022 14:07 Ответить
Бурятов недооценивать не нужно. Буряты (и тувинцы) это монголы, в российской армии их все солдатики боятся, и кавказцы трясутся
Они не трусы, а воины, хоть и сейчас плохо обученные
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02.03.2022 14:15 Ответить
Что-то Филатов разошелся, шапкозаидательством занимается. Боевой дух это главное, но не нужно недооценивать врага. Бурятов так точно
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02.03.2022 14:16 Ответить
Вакуумна бомба.
Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
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02.03.2022 13:53 Ответить
явка з повинною, та ще й офіційно зафіксованими отягчаючими умовами...

лишньохромосомні, говорю ж
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02.03.2022 13:59 Ответить
у мене таке враження, що їм дали завдання: наколотити стільки то телевеж.
і вони рапортують про п"ятирічку за три роки
ДЕБІЛИ
ще один єврейський цвинтар не хочуть гепнути?
ну щоб Ізраїль таки да включився в стрільби?
ну лишньохромосомні вони, путя сам признавася, кого вирощував
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02.03.2022 13:56 Ответить
прямо зараз в Одесі в Черном море палає срака русского десанта
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02.03.2022 14:00 Ответить
Каждый летчик, вертолетчик, ракетчик армии параши не должен подпадать под условия военнопленного. Так же не удивлюсь, если где то в расее сейчас могут взорваться несколько домов с семьями летчиков и ракетчиков. ***** легко устроит такую провокацию. Надо передать руським пусть понимают кого опасаться.
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02.03.2022 14:03 Ответить
Вони наче з якихось 90 виповзли. Взірвуть телвежу щоб що? Наче це зразу щось змінить. Ми що - роботи, від телевишки заряджаємось. Чому вони такі тупі. Найсильніша армія виявилася тупою ордою голодранців
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02.03.2022 14:12 Ответить
Не называйте орков русскими, вы тешите их самолюбие этим. Они _россияне_.
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02.03.2022 14:26 Ответить
 
 