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Фото Война в Украине
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Бородянка после ракетного обстрела. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Как выглядит Бородянка после обстрелов ракетами Российской Федерации.

Фото опубликованы в сообществе "ЄвроМайдан – EuroMaydan",  сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядит приход русского мира", - говорится в подписи к фотографиям.

Бородянка после ракетного обстрела 01
Бородянка после ракетного обстрела 02
Бородянка после ракетного обстрела 03

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Топ комментарии
+51


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:28
+49
Мьі нє зналі, мьі на учєніях бьілі!
Можна єщо чая?
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02.03.2022 15:27
+43
Братцы! Звонила родня из Токмака, РУСНЮ НАХУЙ ВЫБИЛИ. Бежал пидорасы в крым, покидав бушлаты!
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02.03.2022 15:29
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Мьі нє зналі, мьі на учєніях бьілі!
Можна єщо чая?
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02.03.2022 15:27 Ответить
и беляшик гаряченький...
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02.03.2022 15:35 Ответить
А ФБ банить за слово "кацап" причому написане на "українській правді"- розпалювання ворожнечі, от уроди лицемірні, це коли україну ******** зі всіх видів озброєння.
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02.03.2022 15:39 Ответить
мене на сім днів забанили
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02.03.2022 16:01 Ответить
оу причет чита да как там было привет улан уде
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02.03.2022 15:27 Ответить
касаглазЭ рюзькє асвабадітель
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02.03.2022 15:28 Ответить
Та да мог сейчас сидеть в юрте и кумыс пить а так гниёт в Украинских степях.
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02.03.2022 15:32 Ответить
Мог ждать рассвета и в тундру за шишками
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02.03.2022 16:39 Ответить
орда. рюзьгемир ёпт. )
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02.03.2022 15:37 Ответить
Он тоже ничего не знал
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02.03.2022 16:04 Ответить


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:28 Ответить
комментарий отмечен как спам
Це умнічають ті, що програли рашці ВСЕ? То хай краще помовчать.
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02.03.2022 15:33 Ответить
Вони не винні, що кадирка запродався кацапні.
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02.03.2022 15:34 Ответить
Точно? А подумати?
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02.03.2022 15:40 Ответить
Їх був 1 мільйон а не 40, не було міжнародної підтримки чи взагалі визнання, ані важкої зброї, артилерії, ані тимпаче авіації.
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02.03.2022 15:39 Ответить
От нехай і не лізуть з порадами.
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02.03.2022 15:41 Ответить
Ну точно. Опять соплежевание в отношении орочни. Выводов они не сделают. Нечем. А их мамашам похер. Никакого бунта по этому поводу не будет. Будут пустые брюха-тогда забунтуют. Может ещё и не на коленях.
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02.03.2022 15:33 Ответить
Ніхто на бунт і не розраховувати. Чи ви хочете побачити на весь світ, як дикуни українці ріжуть голови кацапам?
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02.03.2022 15:43 Ответить
Только на коленях.
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02.03.2022 15:49 Ответить
они наших в Херсоне не жалели, хоть и могли взять в плен.
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02.03.2022 16:06 Ответить
нянчятся ради картинки...Чтобы кацапы увидели их и услышали...а те которые по городах лупят градами будут лежать смиренно как бурят.
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02.03.2022 15:46 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498995355765121025
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02.03.2022 15:28 Ответить
Братцы! Звонила родня из Токмака, РУСНЮ ***** ВЫБИЛИ. Бежал ******** в крым, покидав бушлаты!
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02.03.2022 15:29 Ответить
Это что контр наступление?
на Мелитополь теперь?
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02.03.2022 15:57 Ответить
Зруйнована вщент.
Руцкій мір пожалував..
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02.03.2022 15:29 Ответить
продолжаем покажыват красивое - рузге это ваш вдве после купания у нас
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02.03.2022 15:33 Ответить
"как поплавали?" (тм)
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02.03.2022 15:35 Ответить
А куда это он пальчиком показывает? Дорогу нашим танкам на расею?
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02.03.2022 15:38 Ответить
Optime olere occisum hostem
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02.03.2022 15:38 Ответить
хороший кацап - это дохлый кацап.
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02.03.2022 15:39 Ответить
Нажаль, багато сєрдобольних цього не розуміють.
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02.03.2022 17:10 Ответить
Это кошмар! Будь проклят пуйло и твоя свора дегенератов!
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02.03.2022 15:29 Ответить
Дегенератів там майже 140 мільйонів...
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02.03.2022 15:32 Ответить
Вже на 6000 менше
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02.03.2022 16:41 Ответить
⚡️Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу принять пакет финансовой помощи для восстановления Украины в размере 100 миллиардов евро, - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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02.03.2022 15:31 Ответить
нехай беруть насамперед з заблокованих грошей ЦБ паРашi !
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02.03.2022 15:39 Ответить
Жах. Рашка буде за це жорстко покарана усією світовою спільнотою. Так, спільното? Чого мовчите?
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02.03.2022 15:31 Ответить
Який *******... Срані кацапи перетворюють українські міста на руїни. А наші жіночки їх потім годують пиріжками та чаєм. Запам'ятайте, люди: ці ******** завжди розцінюють нашу доброту і людяність як слабкість. Зараз вони рівняють із землею Харків, а потім будуть розповідати казочки про "учєнія" і "ми нє зналі". Шакали їбані...
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02.03.2022 15:35 Ответить
не їбані, а ******, простигосподи))
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02.03.2022 17:31 Ответить
вони навчили нас ненавидіти все рашистське

ми миролюбні і першими не ліземо
але після такого...

ані жалю ані віри цим УРОДАМ
нікому
ніякого "я нє знал"
ніякого "мнє пріказалі"
судити тварюк
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02.03.2022 15:38 Ответить
Щоб ви виздихали всі до одного,кацапи погані.Стоїть наш Шевченко серед розстріляного міста.І це він побачив.Побачить ще й радість перемоги
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02.03.2022 15:40 Ответить
Никакого прощения кацапским варварам до десятого колена. Даже если их территория к тому времени превратится в десяток различных образований. Они сейчас все причастны.
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02.03.2022 15:41 Ответить
грозный №2, алеппо №2. и сс*вая европа наблюдает...
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02.03.2022 16:32 Ответить
Американцы в Сирии вводили войска, и базы у них их там. Почему нам не помогут, законно просить чтоб ввели войска
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02.03.2022 16:59 Ответить
А плісняві поїхали на "переговори" на окуповану територію... Як так?! Перемовини можуть бути тільки біля таких будинків, щоб носом повозити по руїнам, щоб падлюки поковтали язики і тільки гривами кивали, опустивши очі долу!
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02.03.2022 16:59 Ответить
Допомагайте тримати гівносайти москви закритими. Тримати сайт відкритим на настільному компі, долучити по можливості людей з-за кордону:

http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5

Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
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02.03.2022 17:08 Ответить
Тепер Україна стала подібна будинками на Росію
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02.03.2022 19:12 Ответить
 
 