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Бородянка после ракетного обстрела. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Как выглядит Бородянка после обстрелов ракетами Российской Федерации.
Фото опубликованы в сообществе "ЄвроМайдан – EuroMaydan", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот так выглядит приход русского мира", - говорится в подписи к фотографиям.
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+51 Robin Nielsen
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+49 Voloshka P.
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показать весь комментарий02.03.2022 15:29
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Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
на Мелитополь теперь?
Руцкій мір пожалував..
ми миролюбні і першими не ліземо
але після такого...
ані жалю ані віри цим УРОДАМ
нікому
ніякого "я нє знал"
ніякого "мнє пріказалі"
судити тварюк
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https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.