Бородянка после ракетного обстрела. ВИДЕО+ФОТО

Как выглядит Бородянка после обстрелов ракетами Российской Федерации.

Фото опубликованы в сообществе "ЄвроМайдан – EuroMaydan", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вот так выглядит приход русского мира", - говорится в подписи к фотографиям.





