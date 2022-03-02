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Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, в настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.
"Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 личные составы", - говорится в сообщении.
Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Вместе к победе!
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+52 Гыг с Вами
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+51 zOVENz PC f7f91800
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+45 Alexey Chernyavsky
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pensiotyan
Русские женщины!
Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
береги вас Бог, пусть минует вас пуля и снаряд
спасибо
Энергодар в эти минуты. Тысячи граждан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО
В жопу політкоректність.
Це ми з 91-го по 2014-й з росією дружили, тому підручники були політкоректними.
Потрібно так і написати, що з 1920 по 1991 рік ми були під окупацією. Прийшли російські більшовики і окупували УНР. Період знаходження в російській імперії теж потрібно відкрито назвати окупацією.
Зараж теж росія веде загарбницьку війну за окупацію України. Уже у всіх відкрилися очі на те, хто така росія.
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А если окурка вынудят вывести войска. Их што, украинцы будут на шворках тащить в раисию?