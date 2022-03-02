РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50378 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
33338 30
война (6519) Луганщина (1972) обстрел (5704) операция Объединенных сил (3194)

Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

"Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 личные составы", - говорится в сообщении.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Вместе к победе!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС

Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС 01
Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+52






pensiotyan



Русские женщины!

Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:19
+51
Слава Українському Війску!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:18
+45
Ну шо кацапы, бабы еще нарожают? Только это будет уже от китайцев!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Українському Війску!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:18 Ответить
Цапів на гілляку!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:18 Ответить
і в гнояку
показать весь комментарий
02.03.2022 18:15 Ответить
Ну шо кацапы, бабы еще нарожают? Только это будет уже от китайцев!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:19 Ответить






pensiotyan



Русские женщины!

Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:19 Ответить
кацапы уже официально отказались забирать свои трупаки!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:57 Ответить
так у них денех нема. усе ушло на уральское ************
показать весь комментарий
03.03.2022 11:09 Ответить
херачте их, ребята
береги вас Бог, пусть минует вас пуля и снаряд
спасибо
показать весь комментарий
02.03.2022 17:20 Ответить
Подивіться що фашисти зробили в Енергодарі. Заручників більше не кормити ітд. Жодних перемовин
показать весь комментарий
02.03.2022 17:20 Ответить
комментарий отмечен как спам
Мурло кацапское, то тебе хотелось, что бы сделали, но ничего они там не сделали. Утрись.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:28 Ответить
Що??? Від кацапа чую. Здохни тварина
показать весь комментарий
02.03.2022 17:29 Ответить
Что в Энергодаре??
показать весь комментарий
02.03.2022 17:28 Ответить
Кинули у натовп гранату. Чоловіку відірвало голову
показать весь комментарий
02.03.2022 17:30 Ответить
02.03.22 18:03

Энергодар в эти минуты. Тысячи граждан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО
показать весь комментарий
02.03.2022 18:14 Ответить
Це як бальзам на душу!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:21 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 17:22 Ответить
Книжки з історії потрібно змінити.
В жопу політкоректність.
Це ми з 91-го по 2014-й з росією дружили, тому підручники були політкоректними.
Потрібно так і написати, що з 1920 по 1991 рік ми були під окупацією. Прийшли російські більшовики і окупували УНР. Період знаходження в російській імперії теж потрібно відкрито назвати окупацією.

Зараж теж росія веде загарбницьку війну за окупацію України. Уже у всіх відкрилися очі на те, хто така росія.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:24 Ответить
я про это уже 20 лет пишу что Украина никогда не входила в состав СССР.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:21 Ответить
Ось це дiло!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:24 Ответить
Байрактар?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:31 Ответить
А что с большой московитской колонной, которая под Киевом стоит, знает кто? Или её уже нет? Тут по нашему телеку показывают каккую-то длинющую колонну.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:34 Ответить
И по греческому тв тоже говорят еще со вчерашнего вечера. Скорее всего. они ориентируются на рос СМИ
показать весь комментарий
02.03.2022 17:55 Ответить
А шо в Греції нема українського?то хай їм грець
показать весь комментарий
02.03.2022 18:01 Ответить
Вчера ее отработали...
показать весь комментарий
02.03.2022 18:08 Ответить
Вірно не потрібно відкладати на завтра те що можна знищити сьогодні.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:27 Ответить
Бальзам на душу
показать весь комментарий
02.03.2022 18:52 Ответить
Скоро придётся заняться сбором металлолома.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:49 Ответить
"В Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен".
===
А если окурка вынудят вывести войска. Их што, украинцы будут на шворках тащить в раисию?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:01 Ответить
Не думаю, що орки хочуть вертатися до своїх мухосранськів.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:09 Ответить
Да, некоторые это уже сами говорят своим мамкам.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:11 Ответить
 
 