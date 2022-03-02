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Фото Война в Украине
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Пленные россияне в Николаевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупантов взяли в плен в Николаевской области.

Их фото публикует в твиттере блоггер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"Николаевская область, Баштанский район, какие-то бомжи", - подписал он снимки.

Пленные россияне в Николаевской области 01
Пленные россияне в Николаевской области 02

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Топ комментарии
+106
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02.03.2022 17:24
+51
Какой нах.. расход, а восстанавливать кто всё будет? У верблюда два горба, у укропа два раба и это не мы придумали, скобеева, сука, подсказала.
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02.03.2022 17:26
+48


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом
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02.03.2022 17:28
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всех в расход
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02.03.2022 17:23 Ответить
Зачем? Теперь это ресурс, который надо использовать. Думается их и так многих стреляют при встречах. В посадках собакам корма прибавилось...
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02.03.2022 17:25 Ответить
в этой новости прекрасно все...
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02.03.2022 18:05 Ответить
Какой нах.. расход, а восстанавливать кто всё будет? У верблюда два горба, у укропа два раба и это не мы придумали, скобеева, ****, подсказала.
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02.03.2022 17:26 Ответить
это на обмен, а также для свидетельских показаний.

работники из этих бомжей как из говна пуля.
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02.03.2022 17:30 Ответить
Та кому они надо? Никто их менять и не подумает
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02.03.2022 17:36 Ответить
они рукожопые, разве, что лопату в руки
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02.03.2022 17:33 Ответить
а восстанавливать кто всё будет

Они нам понавыстанавливают.
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02.03.2022 17:36 Ответить
скабеева навангувала
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02.03.2022 18:04 Ответить
пустить .. на разминирование проходов ..
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02.03.2022 17:32 Ответить
Приехали Байры : https://news.liga.net/ua/politics/news/boytes-orki-v-ukrainu-pribyla-novaya-partiya-bespilotnikov-bayraktar
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02.03.2022 18:06 Ответить
женщина, это нарушение женевской конвенции о статусе военнопленных. Мы не фашисты.
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02.03.2022 18:29 Ответить
Нечего уподобляться дикарям. Пускай отстраивают то, что разрушили.
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02.03.2022 18:43 Ответить
Бомжи ******!
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02.03.2022 17:23 Ответить
та у нас бомжі краще одіті
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02.03.2022 17:25 Ответить
русские бомжи пошли на х:й
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02.03.2022 19:57 Ответить
хороший обменный фонд, жаль только, что они никому не нужны...
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02.03.2022 17:23 Ответить
Лучше пленных кацапов живыми вешать на тех зданиях ,которые они обстреливают и по идее должны расстреливать и предупреждать об этом оккупантов ,чтобы думали куда они стреляют.Жестоко ,да но это война и если враг не придерживается никаких правил ведения войны то почему мы должны и я думаю ,что количество таких обстрелов и жертв среди гражданского населения намного сократится
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02.03.2022 17:40 Ответить
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02.03.2022 17:24 Ответить
а вы зря смеетесь. Видел на россии как один показывает как прыгнула цена на сахар, так налетели боты, что он все врет и говорят, что вчера покупали по старой цене и он бИндеровец и русофоб
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02.03.2022 18:00 Ответить


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02.03.2022 18:11 Ответить
в натуре, выглядят что-то не очень.
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02.03.2022 18:16 Ответить
россия входит в "штопор" на 20 лет минимум. Пусть привыкают
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02.03.2022 18:39 Ответить
А хай вона напише що не вірить у "БАНДЕРОЛІ" які пішли в Росію ! Там лежать гумові ляльки з запахом - спеціально створені "бандерами"!!!
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02.03.2022 22:01 Ответить
Вот шо противно - вони вже впевнени , шо українці їх нагодують и морди на набьют .
А ЖАЛЬ!!!! За погібших сьогодні діточок треба рукі їм повидрубати !!!!
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02.03.2022 17:24 Ответить
А ви знаєте що цієї весни українські ворони, круки і ґави будуть найтовщі в світі. Стільки руснявого корму в полях…
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02.03.2022 17:24 Ответить
Ще й обсмажені на будь-який вибагливий смак )
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02.03.2022 17:26 Ответить
це вже для круків гурманів
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02.03.2022 18:06 Ответить
Ксюня! Наші генетики відновлюють код щоб повернуть батькам останки рідних що загинули вісім років тому! Ви думаєте "кремлівські " будуть це робить?!!! Навпаки - вони зроблять все щоб прихоовать свою ганьбу!
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02.03.2022 22:07 Ответить
Альпіністи шукають покійників після аварії в горах саме по зграях альпійських галок. Саме тому я їх люто ненавиджу.
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02.03.2022 18:22 Ответить
А вони би нікого не пошкодували, якби мали таку можливість.
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02.03.2022 17:25 Ответить
Мерзкие грязные свиньи!
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02.03.2022 17:25 Ответить
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02.03.2022 17:30 Ответить
свини лучше их.
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02.03.2022 18:02 Ответить
Отак на колінах,суки ,буде стояти уся кацапія перед Україною.
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02.03.2022 17:25 Ответить
По новому закуну который готовит ГосДура если мамка признает в пленном своего сына то ее посадят на 15 лет потому что рузкие в плен не сдаются и не умирают а только побеждают притом вежливо
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02.03.2022 17:27 Ответить
Я так понимаю,они реально всех жмуров прикопают и сожгут,а родственникам будет на это ровно пох. Это не территория,а какое-то адово днище наяву.
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02.03.2022 18:04 Ответить
На гілляку тварюк! За наших стариків, за наших жінок та дітей, за руїни наших селищ та місць знищуйте їх без жалю. Смерть цапам!!!
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02.03.2022 17:27 Ответить
Расттрелять
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02.03.2022 17:28 Ответить


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом
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02.03.2022 17:28 Ответить
не придут, раися перестанет скоро существовать
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02.03.2022 18:00 Ответить
Суки, там же озимые! некуй топтать украинскую землю, московские фашисты .., бомжи недоделанные
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02.03.2022 17:28 Ответить
Я бы офицеров на бутылку садил прямо на месте пускай бы пленные солдафоны порадовались. Да и офицер сидевший на бутылке вряд ли уже был бы авторитетом в розийской армии
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02.03.2022 17:29 Ответить
Я так думаю порадуются не только солдафоны. Офицер обрадуется не меньше.
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02.03.2022 18:04 Ответить
Лапатнікі ані і єсть-лапатнікі...
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02.03.2022 17:29 Ответить
пов°язати по рукам і ногам і, там же, у полі прикопати живцем, щоб соняшниками проросли. Правда, соняшник там не проросте. Там виростуть одні лише погані, гнилі корчі.
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02.03.2022 17:30 Ответить
кацапи - токсичні, загрязняють природу ...
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02.03.2022 17:34 Ответить
Отдайте их фермерам, эти бомжи их посевы перетоптали. Фермеры их разорвут за это.
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02.03.2022 17:32 Ответить
Кацапські тварини вбивають в мені людину.
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02.03.2022 17:36 Ответить
шось ви спізнюетеся пан шановний....
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02.03.2022 17:41 Ответить
Спізнююсь на що?
Перетворитися на таких самих моральних та ницих потвор як вони?
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02.03.2022 20:37 Ответить
Так моя шкіра стає товстішою, але я ніколи не хочу навіть на йоту бути схожим на них.
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02.03.2022 20:39 Ответить
ненавчені на навчання приїхали в Україну? - Кращіх преподів ніж в Україні і не знайдеш...
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02.03.2022 17:36 Ответить


Kavkaz [email protected]

"Независимый" чекистский "Яндекс" не показывает новости о вторжении России в Украину.

Если кто-то этим удивлен, то поздравляем вас с пробуждением. Теперь, наконец, вы знаете, что в России нет и не может быть хоть что-то независимое
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02.03.2022 17:37 Ответить
под санкции тоже и эту контору надо; акции яндекса туда же куда и русский военны корабль
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02.03.2022 19:59 Ответить
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02.03.2022 17:41 Ответить
затоптали усе поле озимих. . . . де агроном ?? а агроном чекає покидьків що затоптали наше поле озимих !!!!!
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02.03.2022 17:45 Ответить
Розстрілюйте нах ту наволоч!дивіться,що вони творять з мирними!!!!
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02.03.2022 17:45 Ответить
Це точно російська армія? Виглядають як наші бомжі🤣
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02.03.2022 17:46 Ответить
Поживи неделю в поле зимой))) Это жопа.Без еды,тыла....
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02.03.2022 17:57 Ответить
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02.03.2022 17:49 Ответить
Пишуть, Макарів звільнено
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02.03.2022 17:56 Ответить
с поля сгоните они же живые , а то скажут что готовятся на удобрение отправить
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02.03.2022 17:57 Ответить
Распахать тонким слоем по полю
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02.03.2022 18:00 Ответить
поехали на учения, научились кричать Слава Україні!
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02.03.2022 18:02 Ответить
Да никто в жизни не поверит что мы будем ЭТИМ удобрять свои земли. От ЭТОГО даже червям радости не будет. Так как ЭТО моментально разложится на глисты и засрет нашу землю.
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02.03.2022 18:02 Ответить
Це зараз ці смердючі бомжі так виглядають.А на марші такі браві ваяки."Пакрашать бандер адними лапатами"
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02.03.2022 18:02 Ответить
вони так уявляли..на день пабєдобесія
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02.03.2022 18:10 Ответить
Бойові бомжі Росєї
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02.03.2022 18:04 Ответить
зачем нам это пленное г*но??? ну хоть кто-то может объяснить???
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02.03.2022 18:07 Ответить
Можно ими прикрываться от обстрелов
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02.03.2022 19:11 Ответить
Пляяять!!! А теперь - немедленно всех помыть, накормить (у нас самих жрать нечего - но то - так) "отнестись по-человечески", положить на белое постельное, (желательно не стиранное, а вдруг на нем неделю назад раненый Укроп мопирал!), дать свинособаке мобилу и пусть, на камеру, в мокшанию своей свиноматке звонит и сопли пускает. А еще, как слышал, свиноматки будут в Украину за ними приезжать, и им их будут вручать. Сытых, опрятных. Правда наших МИРНЫХ уже за 2000 перевалило, но..
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02.03.2022 18:13 Ответить
а потом когда матери с ними будут выезжать, коридор организовать через места где идут обстрелы.
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02.03.2022 18:16 Ответить
Сначал пусть нашу линию Монергейма зафигачут! По ПОЛНОЙ! А там... лет через..., как закончат - хай идут... Если дойдут...
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02.03.2022 18:19 Ответить
там как раз урожай зеленеет на грядочках. Уже ждёт их в землю "ихнюю".
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02.03.2022 18:15 Ответить
Вчора дивився по ютьюбу як наші солдати допитували полонених. Питали звідки і ким працював до мобілізації. Вразив вигляд полонених. Натуральні бомжі. І не тільки по одягу, а по обличчях. Виснажені, брудні. Виявляється, це вчителі! з Горлівки, які і в армії не служили, мобілізовані на збори, а насправді послані на війну. Головне, вчителі, україномовні, а з 2014 року перетворилися у Лугандоні на справжнісіньких бомжів! І наші солдати будуть класти свої голови, щоб такі самі горлівські бомжі, яких на сьогодні ще не мобілізували, стали нашими повноправними громадянами України після окупації. Несправедливо якось.
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02.03.2022 18:35 Ответить
ну это вообще сброд ...
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02.03.2022 18:38 Ответить
Bladj! Kak bili oborvancami 41om.Tak i segodnja vigljadi kak bomzi.Pozor. I etih dolzna bojatsja vsja Omerika. Tfu bladj na nih.
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02.03.2022 18:46 Ответить
Равшан и Джумшут отправлены на новый "объект"
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02.03.2022 22:25 Ответить
Кацапи й не бояться, бо їх якщо й виловлюють, то кофейком поять, кормлять..., замість яйці відрізати та живими закопувати ... вони з українцями не церемоняться ... Козломордих в полон не брати! Тоді лізти не будуть …
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05.03.2022 14:56 Ответить
дійсно, якесь сміття біологічне..
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05.03.2022 17:21 Ответить
 
 