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Пленные россияне в Николаевской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупантов взяли в плен в Николаевской области.
Их фото публикует в твиттере блоггер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Николаевская область, Баштанский район, какие-то бомжи", - подписал он снимки.
Топ комментарии
+106 Ksenia VB
показать весь комментарий02.03.2022 17:24
+51 вова хутин
показать весь комментарий02.03.2022 17:26
+48 Robin Nielsen
показать весь комментарий02.03.2022 17:28
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работники из этих бомжей как из говна пуля.
Они нам понавыстанавливают.
А ЖАЛЬ!!!! За погібших сьогодні діточок треба рукі їм повидрубати !!!!
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом
Перетворитися на таких самих моральних та ницих потвор як вони?
Kavkaz [email protected]
"Независимый" чекистский "Яндекс" не показывает новости о вторжении России в Украину.
Если кто-то этим удивлен, то поздравляем вас с пробуждением. Теперь, наконец, вы знаете, что в России нет и не может быть хоть что-то независимое